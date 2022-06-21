2020’de iOS 14.2’nin piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone, Shazam tarafından desteklenen Kontrol Merkezi’nde yerleşik bir Müzik Tanıma özelliği içeriyor. Bu yıl içinde tüm kullanıcılara sunulacak olan iOS 16 ile başlayarak, özellik bir yükseltme aldı.

Twitter kullanıcısı @someone_andrew tarafından belirtildiği gibi, Kontrol Merkezi’nde Müzik Tanıma ile tanımlanan şarkılar sonunda Shazam uygulamasıyla senkronize ediliyor.

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Ayrıca, Kontrol Merkezi’ndeki Müzik Tanıma kontrolüne uzun basarak önceden tanımlanmış şarkıların bir listesini görüntülemek de mümkündür, ancak Shazam uygulamasıyla senkronizasyon, App Store’da ücretsiz olan uygulamaya daha fazla güvenenler için yararlı bir ektir.

Apple, Shazam’ı 2018’de 400 milyon dolarlık bir rapor karşılığında satın aldı ve o zamandan beri uygulamadaki reklamları ve daha fazlasını kaldırarak hizmeti sürekli olarak iyileştiriyor. Eylül 2021’de Apple, Kontrol Merkezi’ndeki Müzik Tanıma özelliğinin, piyasaya sunulduğundan bu yana iPhone ve iPad’de bir milyar kümülatif tanımayı aştığını duyurdu.