Yuzu tarih oldu. Nintendo Switch emülatörü Yuzu’nun yaratıcısı Tropic Haze ile Nintendo arasındaki hukuki çekişme sona erdi. Geçtiğimiz ay Nintendo tarafından dava edilen Tropic Haze’e yönelik olarak Pazartesi günü yapılan açıklamada, iki tarafın parasal uzlaşma ve kalıcı ihtiyati tedbir konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

ABD Rhode Island Bölge Mahkemesi’nin kararıyla birlikte, Tropic Haze’e gelecekte Yuzu emülatörünü veya herhangi bir kaynak kodunu sunması veya pazarlaması yasaklanmıştır. Bu karar, Tropic Haze’in emülatörle ilgili tüm web sitesi alan adlarını ve bilgilerini de teslim etmesini gerektiriyor.

Kararın bir parçası olarak, Tropic Haze ve üyeleri gelecekte Nintendo’nun teknik korumasını aşacak herhangi bir yazılım oluşturamayacaklar. Bu önlemler, mahkeme kararının ihlal edilmesi durumunda cezai ve parasal yaptırımları da içeriyor.

Nintendo, dava belgelerinde Yuzu’nun Nintendo Switch oyunlarının korsan kopyalarını kolaylaştırdığını iddia etmişti. Özellikle, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibi büyük sürümlerin korsan kopyalarının Yuzu sayesinde Mayıs ayında piyasaya sürülmesinden önce büyük miktarda korsanlık yapıldığı belirtilmişti.

Nintendo’nun açıklamasında, Yuzu’nun kullanıcıların Nintendo Switch için yasa dışı kopyalarını edinip oynamalarını sağladığı ve bu durumun Nintendo’ya ve diğer oyun geliştiricilerine zarar verdiği vurgulanmıştı. Şirket, Yuzu’nun genel bilgi işlem cihazlarını telif hakkı korunan eserlerin korsan kopyalarının oluşturulmasında kullanılan bir araç haline getirdiğini dile getirmişti.

Tropic Haze’in bu mahkeme kararına uyması, Nintendo ve diğer oyun geliştiricilerinin fikri mülkiyet haklarını korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu durum aynı zamanda emülatör yazılımlarının ve benzeri teknolojilerin yasal durumuyla ilgili geniş kapsamlı tartışmaları da yeniden gündeme getiriyor.