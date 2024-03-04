Dock modundaki Nintendo Switch 2 performansı, muhtemelen PlayStation 4 Pro ile kıyaslanabilir bir düzeye ulaşacak. En azından, saygın teknoloji YouTuber’ı ‘Moore’s Law is Dead’, son videosunda bu iddiayı ortaya attı. YouTuber, Switch’in halefinin 12 GB belleğe sahip olacağını ve Samsung’un 8nm işlem düğümünü kullanacağını belirtti. Nintendo‘nun performansı önemsemediği algısının yanlış olduğunu vurgulayan YouTuber, şirketin belirli bir performans hedefine sahip olduğunu ve bu hedefe ulaşıldığında memnun olduğunu ifade etti.

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Birkaç gün önce Nintendo Switch 2’nin Xbox Series S ile kıyaslanamayacağına dair bazı haberler ortaya çıkmıştı. Ancak YouTuber’ın iddiasına göre, Switch 2’nin Xbox Series S’in performansıyla yakın olabileceği belirtiliyor. Ancak konsolun, taşınabilir modda daha düşük kare hızları sunabileceği tahmin ediliyor.

Dock modundaki performansını değerlendirirken, YouTuber, Switch 2’nin muhtemelen PS4 Pro ile benzer bir performans sergileyeceğini öne sürdü. Ayrıca, CPU tarafında Microsoft’un son nesil Xbox One X’iyle bir karşılaştırma yapıldı.

Avuç içi performansına gelince, Nintendo Switch 2’nin Steam Deck’ten daha iyi bir ışık izleme kalitesi ve pil ömrü sunabileceği belirtiliyor. Ancak CPU’nun Steam Deck’e göre biraz daha zayıf olduğu ifade ediliyor.

YouTuber, Nintendo Switch 2’nin Steam Deck’ten yaklaşık %20-30 daha hızlı bir GPU’ya sahip olabileceğini ancak CPU’nun oyun oynamak için biraz daha zayıf olabileceğini öne sürdü. Bu durumda, Switch 2’nin ışık izlemeli görüntü kalitesi ve pil ömrünün, Steam Deck’ten biraz daha iyi olabileceği belirtiliyor.

Nintendo, Switch’in halefini henüz resmi olarak duyurmadı, ancak son söylentiler platformun gelecek yılın başlarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca, Switch 2’nin fiyatının 399 ile 499 dolar arasında olabileceği öne sürülüyor.