Nintendo Switch’in emülatörü olan Suyu’nun ilk sürümü artık kullanıcıların erişimine açıldı. Bu sürüm, emülatörün önceki versiyonu Yuzu’ya kıyasla bir dizi iyileştirme ve yenilik sunuyor, kullanıcıların oyun deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Yuzu yerine artık Suyu kullanacağız gibi görünüyor.

Suyu kapatılan Yuzu fork’u

İndirilmeye hazır olan bu yapı, öncelikle Qlaunch’un ilk entegrasyonunu içeriyor. Bu, kullanıcıların öykünücüdeki ana Switch sistemi menüsünü kullanabilmesine olanak tanıyan önemli bir adım. Ayrıca, iyileştirilmiş eklenti yöneticisi ve kilitlenme düzeltmeleri gibi teknik geliştirmeler de dikkat çekiyor.

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Yeni kullanıcı arayüzü seçenekleri ve genel kullanıcı deneyimini artıran iyileştirmeler, emülatörün kullanımını daha kullanıcı dostu hale getiriyor. Ayrıca, çok oyunculu API ve QOL (Yaşam Kalitesi) değişiklikleri gibi detaylar da göz önünde bulunduruldu.

Belki de en önemlisi, bu yeni yapı Nintendo tarafından emülatörün kullanımını sık sık korsan oyunlar oynamak için kullanıldığını kanıtlamak amacıyla toplanan tüm telemetriyi kaldırıyor. Bu, kullanıcıların daha güvenli ve özgür bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Yeni Nintendo Switch emülatörünün ilk sürümü, teknik detaylarının yanı sıra kullanıcıların da inceleyebileceği bir dizi özellik sunuyor. İşte bu özelliklerden bazıları:

Yeniden markalama ve ICNS simgesi oluşturma

Hata işleme ve çeşitli kilitlenme düzeltmeleri

MacOS desteği ve video oynatma için AMD cihazlarına özel düzeltmeler

Tüm telemetri verilerinin kaldırılmasıyla kullanıcı gizliliğinin güvence altına alınması

Bu yeni yapı aynı zamanda, GitLab’da bulunan ikili dosyalar ve ek bilgilerle de destekleniyor, böylece geliştiriciler ve kullanıcılar emülatörün özelliklerini daha yakından inceleyebilirler. Suyu uygulamasını buradan indirebilirsiniz.