Oyuncuların merakla beklediği Nintendo Switch 2 hakkında henüz sınırlı bilgi var. Ancak son sızıntılar, konsolun Tegra T239 adındaki özel bir işlemci olan T234 işlemcinin özel bir versiyonuyla güçlendirileceğini ve bazı özelliklerini açıkladı. Bu, konsolda oyunların nasıl çalışabileceği hakkında bir fikir veriyor.

İçindekiler Nintendo Switch 2 özellikleri şimdiden sızdı

Nintendo Switch 2 özellikleri şimdiden sızdı

Digital Foundry, bugün yayınladığı bir videoda bu işlemcinin özelliklerini inceledi. İşlemci, Core i7 1360p CPU, 16 GB 4800MHz LPDDR5 RAM, 512 GB SSD ve RTX 2050 ile aynı silikona sahip bir Dell Vostro 5630 dizüstü bilgisayarla karşılaştırıldı. T239, Amper tabanlı RTX 3050 ve 3050 Ti’den biraz daha yüksek CUDA çekirdek sayısına sahip, 64 bit arayüzüyle, GPU’nun bellek bant genişliğini artırarak Nintendo Switch 2’nin daha yakın bir bellek bant genişliği sunmasını sağlayacak. Bununla birlikte, konsolun RAM miktarının 4 GB VRAM’ı muhtemelen aşacağını belirtmek önemli.

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Matrix Awakens demosu, bu yeni Nintendo konsolunda çalışmıyor, ancak Fortnite UE5 with Lumen, Death Stranding, Control, Cyberpunk 2077 ve A Plague Tale: Requiem gibi diğer oyunlar başarıyla çalışıyor. DLSS sayesinde, tüm oyunlar ışın izleme ile 30 FPS’nin üzerinde, uygun yerlerde 1080p’de hatta bazıları 1440p’de kabul edilebilir performans sunuyor.

Bu nedenle, Digital Foundry, Nintendo Switch 2’nin önceki nesil konsollarla karşılaştırılabilir bir performans sunacağına inanıyor ve NVIDIA’nın yükseltme teknolojisinin yeni sistemde önemli bir bileşen olacağını vurguluyor. Bakalım Nintendo donanım konusunda nasıl bir yol izleyecek ve PS5 kalitesinde olmasa bile PS4 seviyesinde bir grafik sunabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.