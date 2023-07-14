2000’li yılların hayatımıza getirdiği şeylerden bir tanesi de oyun konsolları. Bu bağlamda Nintendo, Xbox, Playstation gibi ürünler gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde çok sevildi ve çok kullanıldı. Bunlardan en sevileni ise hiç şüphesiz Playstation. Playstation’ı ise Xbox ve Nintendo takip ediyor. Nintendo bir süredir Nintendo Switch 2 üzerinde çalışıyordu. Elde taşınabilir küçük oyun konsolu statüsünde olan bu modelin çıkış tarihi hakkında söylentiler mevcut. Detaylara bakalım.

Sizi biraz geçmişe götüreyim. Haftalar öncesine. Microsoft, Activision’ı satın almak için bir başvuru yapmıştı. Olay ise mahkemeye taşınmıştı. Biraz geleceğe yani birkaç gün öncesine gidelim. Mahkemede Microsoft kazanmış ve Activision’ı satın alması için hiçbir engel kalmamıştı.

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Bu dava ile Nintendo Switch 2’nin ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim. Sızıntı mahkeme tutanaklarından geliyor. Belirli bir paragrafta Microsoft, Nintendo Switch’in yeni neslinden bahsediliyor. Belgede,

“Nintendo Switch üç yıl önce piyasaya sürüldü ve Nintendo’nun Switch’in yeni neslini gelecek yılın başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor . Oysa PlayStation 5 ve Xbox Series X|S, konsol yaşam döngüsünün farklı bir aşamasında” yazıyor.

Mahkeme tutanaklarından yola çıkarak Nintendo Switch 2’nin yakın bir zamanda piyasaya sürüleceği söyleniyor. Peki siz Nintendo Switch 2 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.