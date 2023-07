Microsoft bir süredir Activision’ı satın almaya çalışıyordu. Bu bağlamda mahkemeye başvuran firma mahkeme kararını bekliyordu. Mahkeme kararı ise bugün çıktı. Karara göre Microsoft, Activision’ı satın alabilecek.

Yargıç Corley şu ifadeleri kullandı:

“Microsoft’un Activision’ı satın alması, teknoloji tarihinin en büyüğü olarak tanımlanıyor. İncelemeyi hak ediyor. Bu inceleme meyvesini verdi: Microsoft, Call of Duty’yi PlayStation’da 10 yıl boyunca Xbox ile aynı seviyede tutmayı yazılı olarak, kamuoyunda ve mahkemede taahhüt etti. Call of Duty’i Switch’e getirmek için Nintendo ile anlaşma yaptı. Ve ilk kez Activision’ın içeriğini birkaç bulut oyun hizmetine getirmek için çeşitli anlaşmalar yaptı. Bu mahkemenin bu davadaki sorumluluğu dardır. Bu mevcut koşullara rağmen, FTC idari eyleminin çözülmesine kadar birleşmenin durdurulup durdurulmayacağına – hatta belki de sonlandırılacağına – karar vermektir. Açıklanan nedenlerle, Mahkeme, FTC’nin bu özel sektördeki bu belirli dikey birleşmenin rekabeti önemli ölçüde azaltabileceği iddiasında galip gelme olasılığının bulunmadığını tespit etmiştir. Aksine, rekor kanıt, daha fazla tüketici erişimine işaret ediyor.Call of Duty ve diğer Activision içerikleri. Bu nedenle ihtiyati tedbir talebi REDDEDİLMİŞTİR.”

Microsoft başkanı Brad Smith, Yargıç Corley’nin kararının ardından yaptığı açıklamada, şirketin “bu hızlı ve eksiksiz karar için San Francisco’daki Mahkemeye minnettar olduğunu ve diğer yargı alanlarının zamanında bir çözüm için çalışmaya devam etmesini umduğunu” söyledi.

Microsoft başkanının haricinde Xbox başkanı Phil Spencer da mahkemeye minnettarlığını sundu.

Our statement on today's decision: pic.twitter.com/jRDD8PhBeT — Brad Smith (@BradSmi) July 11, 2023