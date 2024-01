Nintendo, bu yıl içinde heyecan verici bir gelişmeyle oyun dünyasını sarsmaya hazırlanıyor. Piyasa araştırma firması Omdia’nın analisti Hiroshi Hayase ve Bloomberg muhabiri Takashi Mochizuki’nin raporlarına göre, Nintendo’nun yeni oyun el cihazı olan Nintendo Switch 2 modelinin piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Switch 2’nin özellikleri, oyunseverleri heyecanlandırmaya yetiyor. Cihazın beklenen 8 inç LCD ekranı, Nintendo’nun büyük bir üretim hacmi hedeflediğini gösteriyor. Şirket, ilk mali yılında tam 10 milyon adet üretmeyi planlıyor. Bu hedef, özellikle Sony’nin PS5’i ve Microsoft’un Xbox Series X/S’inin çip kıtlığı nedeniyle yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında oldukça cesur bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Ancak, Switch 2’nin sadece üretim hacmiyle değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Rapora göre, cihazın ilk sürümü, bir OLED versiyonunu içermeyecek gibi görünse de, gelecekte bu versiyonun piyasaya sürülme olasılığı oldukça yüksek.

Display shipment data suggest Nintendo would make 10M+ of next-gen console in initial FY. Unlike PS5 and XSX/S that faced chip shortages at launch, Nintendo’s would be much easier to find at stores. And about OLED version, Omdia says not “for this year.”https://t.co/7SnKeoZOtU

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 26, 2024