Nintendo, bu yıl içinde heyecan verici bir gelişmeyle oyun dünyasını sarsmaya hazırlanıyor. Piyasa araştırma firması Omdia’nın analisti Hiroshi Hayase ve Bloomberg muhabiri Takashi Mochizuki’nin raporlarına göre, Nintendo’nun yeni oyun el cihazı olan Nintendo Switch 2 modelinin piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Nintendo Switch 2 özellikleri nasıl olacak?

Switch 2’nin özellikleri, oyunseverleri heyecanlandırmaya yetiyor. Cihazın beklenen 8 inç LCD ekranı, Nintendo’nun büyük bir üretim hacmi hedeflediğini gösteriyor. Şirket, ilk mali yılında tam 10 milyon adet üretmeyi planlıyor. Bu hedef, özellikle Sony’nin PS5’i ve Microsoft’un Xbox Series X/S’inin çip kıtlığı nedeniyle yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında oldukça cesur bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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Ancak, Switch 2’nin sadece üretim hacmiyle değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Rapora göre, cihazın ilk sürümü, bir OLED versiyonunu içermeyecek gibi görünse de, gelecekte bu versiyonun piyasaya sürülme olasılığı oldukça yüksek.

Display shipment data suggest Nintendo would make 10M+ of next-gen console in initial FY. Unlike PS5 and XSX/S that faced chip shortages at launch, Nintendo’s would be much easier to find at stores. And about OLED version, Omdia says not “for this year.”https://t.co/7SnKeoZOtU — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 26, 2024

Geçen yıl Gamescom’da yayıncılara ve geliştiricilere tanıtılan Switch 2, oyun dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Sızıntılara göre, cihaz Nvidia Tegra 239 yonga setini içerecek ve modern oyuncuların beklentilerini karşılamak adına 8 GB RAM ile 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca, Ray Tracing desteği ve 1080p oyun iddiaları, cihazın oyun deneyimini zirveye taşıyacağına dair spekülasyonlara neden oluyor.

Nintendo Switch 2 fiyatı ise dikkat çekici. Yaklaşık 399 dolar olarak fiyatlandırılması beklenen cihaz, orijinal Switch’e kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. Önceki raporlar, bu yıl beklenen fiyatın yaklaşık 400 dolar olabileceğini öne sürmüştü. Nintendo’nun bu hamlesi, oyunseverleri meraklandırarak Switch 2’nin ne gibi yeniliklerle geleceği konusunda spekülasyonlara neden oluyor.