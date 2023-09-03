Reddit platformunda tanınmış bir kişinin açıklamalarına göre, Nintendo Switch 2’nin selefine göre büyük bir güç artışıyla gelebileceği iddia ediliyor. Bilgilerini güvenilir bir şekilde sızdıran “I’m a Hero Too” adlı kullanıcı, dün ortaya atılan sızıntıların güvenilirliğini sorgulayarak bu bilgilerin kaynağının güvenilmez olduğunu belirtti. Aynı zamanda bu kişi, geliştirici kitlerinin uzun süredir oyun geliştiricilerinin elinde olduğunu ve bu yeni konsolun önceki Nintendo Switch oyunlarına geriye dönük olarak uyumlu olacağını ve yeni kartuşlarla birlikte geleceğini iddia etti. Ayrıca, konsolun kamera özellikleri hakkında da bilgi verdi.

Dikkat çekici bir şekilde, Nintendo Switch 2’nin PlayStation 5 ile benzer bir performans sergileyerek Final Fantasy VII Remake gibi oyunları çalıştırabileceği iddia ediliyor ve bu oyunun muhtemelen lansman oyunlarından biri olacağı öne sürülüyor. Sözde sızıntıya göre, bu performans, Nintendo Switch 2’nin NVIDIA DLSS teknolojisini destekleyeceği ve bu sayede oyunları daha yüksek çözünürlüklerde çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Ancak, bu sızıntıların güvenilirliği hakkında belirsizlikler bulunuyor. İddialara göre, Final Fantasy VII Rebirth adlı bir yeniden yapım projesi üzerine de bazı bilgiler verildi, ancak bu bilgilere dair kesinlik bulunmuyor.

Sızıntıları paylaşan kişi, geçmişte güvenilir bilgilere ulaşmış bir kişi olarak bilinse de, sızıntıların doğruluğunu kesin bir şekilde değerlendirmek mümkün değil. Nintendo Switch 2’nin tanıtımı ve resmi bilgileri için resmi duyuruları beklemek en doğrusu olacak.