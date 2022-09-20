Nintendo’nun bildirdiği üzere, 25 Ekim’den itibaren bir Twitter veya Facebook hesabını bir Nintendo hesabına bağlamak artık mümkün olmayacak. Bu tarihten itibaren kullanıcılar Nintendo hesaplarına giriş yapmak için sadece Google veya Apple hesaplarını kullanmaya devam edebilecekler.

Nintendo, olası teknik sorunlar nedeniyle giriş seçeneklerinin kaldırılmasının daha uzun sürebileceğini bildirdi. Bu özelliğin kaldırılması sorunsuz bir şekilde gerçekleşirse, 25 Ekim’den itibaren kullanıcılar Nintendo hesaplarına yalnızca e-posta adreslerini, bir Google hesabını veya bir Apple hesabını kullanarak giriş yapabilecekler.

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Bir Twitter veya Facebook hesabını bağlayarak My Nintendo Puanları kazanma seçeneği de kaldırılacaktır. Ayrıca, 3DS veya Wii U ile çekilen görüntüleri Facebook veya Twitter üzerinden paylaşma seçeneği de ortadan kalkacak. Sosyal medya platformlarına 25 Ekim’den önce 3DS ve Wii U üzerinden gönderilen görüntüler kullanılabilir durumda kalacaktır.

Nintendo son aylarda belirli dijital hizmetleri aşamalı olarak kaldırıyor. Örneğin, 27 Mart 2023 tarihinden itibaren Wii U ve Nintendo 3DS’de eShop üzerinden oyun satın almak artık mümkün olmayacaktır. Bu mağazalara yönelik destek hizmetleri daha önce de kapatılmıştı, örneğin kredi kartı ya da kredi kartıyla para ekleme gibi. Kullanıcılar, Mart 2023’ün sonuna kadar oyun ve dlc almak için geçerli indirme kodlarını kullanmaya devam edebilecekler.