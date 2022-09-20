Blizzard önümüzdeki birkaç hafta içinde Diablo IV için bir kapalı beta başlatacak. Test Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC’deki oyunculara açık olacak. Ayrıca, beta çapraz oyun desteği de içeriyor.

Kapalı beta, oyuncunun dünyayı ve zindanları keşfederken karşılaştığı özel etkinlikler de dahil olmak üzere Diablo IV’ün oyun sonu içeriğini içeriyor. Ek olarak, geliştirici birçok oyuncunun en çok oyun sonu içeriğinden keyif aldığını iddia ediyor. Blizzard, “Birçokları için oyun sonu Diablo’nun en sevdikleri yönüdür. Tatmin edici hissettirdiğinden emin olmak istiyoruz,” diye yazıyor.

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Stüdyo henüz kapalı betanın tam olarak ne zaman başlayacağını paylaşmıyor. Ancak Blizzard, betanın “yakın zamanda Diablo II: Resurrected ve Diablo III’ün oyun sonu içeriğinde önemli zaman geçirmiş” oyunculara açık olacağını bildirdi. İlgilenenler 11 Ekim’den önce Blizzard’ın haber bültenine abone olarak kaydolabilirler. Bu, Battle.net başlatıcısının gizlilik ayarları aracılığıyla yapılabilir. Geliştiriciye göre, kapalı betayı 2023’ün başlarında kullanıma sunulacak olan bir başka halka açık beta izleyecek.

Blizzard, test katılımcılarının kapalı beta ile ilgili ayrıntıları paylaşmalarına izin verilmediğini vurguluyor. Büyük olasılıkla geliştirici, Diablo IV’ün kısa süre önce çevrimiçi olarak ortaya çıkan iki oynanış videosuna atıfta bulunuyor. Oyunun en geç Haziran 2023’te piyasaya sürülmesi planlanıyor.