Oyun Konsolu
Nintendo, 2021 yılında Switch Pro’yu satışa sunabilir!
Nintendo şirketinin uzun bir süredir Switch Pro modelini satışa sunacağı konuşuluyor. Fakat, uluslararası çapta yaşanan COVID-19 süreci, firmanın oyun dağıtım ve üretim işleyişini aksattı. Koronavirüs’ün etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladığı şu günlerde firmanın yeni konsolu için hazırlandığına yönelik yeni haberler gelmeye başladı.
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Nintendo Switch’in satışları çok iyi gidiyor. Nintendo’nun en son yaptığı açıklamada Switch modelinin dünya üzerinde 63 milyon adet satıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine firma, konsol pazarındaki payını kuvvetlendirmek adına yeni ve daha güçlü konsol çıkarmak istiyor olabilir.
Tayvanlı “Economic Daily News” ve “Bloomberg”in raporuna göre sevilen oyun konsolunun yeni modeli, 2021 yılının başında piyasaya sürülecek. Çıkış yaptığı 2017 yılından beri en büyük güncellemesini alması beklenen konsolun içeriğine daha güçlü grafik gücü ve 4K yüksek çözünürlük desteği eklenecek.
Aslında geçtiğimiz sene Nintendo Switch’in donanımında küçük bir güncelleme yapılmıştı. Bu güncelleme, konsolun işlemcisinde değişikliklikler içeriyor ve güç tasarrufunu arttırıyordu. Nvdia’nın Tegra X1 yonga setinin duyurusu üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen performansından hiçbir şey kaybetmeyen cihaz geçtiğimiz aylarda Crysis Remastered ile gücünü adeta tekrar tastiklemiş oldu. Aynı zamanda bu işlemci Nvidia’nın Shield set üstü ünitelerinde ve Google’ın Pixel C tabletlerinde de kullanılıyor.
Açıkçası Nintendo Switch kullanıcısı olarak “Pro“ versiyonu merakla bekliyorum. 1080p çözünürlükle ulaştığı başarıları görmüş biri olarak, şunu söyleyebilirim ki 4K çözünürlük ve daha güçlü işlemciyle enfes içerikler görmemiz söz konusu olabilir.
Dizi/Film/Kitap
Space Invaders’tan Doom’a arcade tarihini anlatan dizi: High Score
High Score adı verilen ve geçtiğimiz günlerde Netflix‘te yayımlanan mini dizi, video oyun tarihini ve zamanın önemli oyunlarının yapılış sürecini aktarıyor.
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Günümüzde Red Dead Redemption 2, God of War, GTA V gibi oyunlardan bahsediliyor olsa da aslında oyun dünyası aslında Spacewar! isimli oyun dünyasının ilk video oyunu olarak kabul edilen bir yapım ile başlamıştı. Devamında Galaxy Game ve Computer Space oyunları ile başlayan video oyun sektörü Pong ile geniş kitlelere ulaşmaya ve Arcade oyunlarının altın çağının başlamasına yol açtı.
Arcade dünyasına High Score ile giriş
Netflix’te geçtiğimiz gün yayınlanan mini dizi High Score ise tam da bu noktadan başlıyor. Space Invaders‘ı bilen ve oynamış nesil, aslında tüm dünyaya yayılan video oyun ve arcade makinalarının ilk örneklerini denemiş oldular. Devamında Pac-Man, Donkey Kong, Mario Brothers gibi oyunlar ile git gide büyüyen sektörün adımlarını söz konusu oyunların yaratıcıları ve geliştiricileri ile yapılan röportajlar ile belgesel tadında izlemeniz mümkün.
6 bölümden oluşan dizide ilk bölümde Space Invaders ve Pac-Man, devamında Donkey Kong ve Mario’yu anlatıyor. 3. bölümde RPG dünyasının Dungeous & Dragons ile başlaması ve EA’nin Madden NFL serisini anlatıyor. Tabiki Street Fighter ve Mortal Kombat‘a da değinen seri Doom ile açılan 3D oyun dünyası ile sezonu noktalıyor.
Bu dünyada yer almış ve yaratıcı olan insanlardan dinlemenin keyfi gerçekten güzel. Aynı zamanda bu oyunlar hakkında bilgisi olmayan ya da o döneme yetişememiş genç arkadaşlar da söz konusu oyunların hangi ortam ve şartlar ile geldiğini görecekler. Eğer sizin de dikkatini çekti ise High Score serisine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Haber
Xbox Series X, Kasım ayında piyasaya sürülecek
Bugün itibariyle Microsoft, yeni nesil Xbox Series X oyun konsolunun Kasım ayında piyasaya sürüleceğini müjdeledi. Daha önce 2020 tatil dönemi olarak belirtilen çıkış tarihi son kararla Kasım ayı olarak belirlenmiş.
Firmanın tam bir tarih vermemesine rağmen, Kasım ayının ilk haftasında bir Xbox Series X lansmanı olacağı ve bu lansman ile beraber konsolun piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ancak yoğun pandemi sebebiyle bu tarih daha da ileriye ertelenebilir. Microsoft tarafından paylaşılan bir diğer detaya göre de, Halo Infinite’in 2021 yılına ertelendiği açıklandı. Bu habere göre, Xbox Series X AAA adı verilen konsol çıkış oyunu Halo Infinite ile beraber çıkış yapamayacak.
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Halo ile ilgili duyurunun ardından, Series X için optimize edilecek oyunlar için de açıklama yapan firma, 50’den fazla yeni oyunun konsol için geleceğini ayrıca 40’tan fazla oyunun da Xbox Games Pass içerisinde yer alacağını duyurdu. Mevcut optimizasyonlar 120 FPS desteği, DirectX ışın izleme teknolojisi ve daha hızlı yükleme ekranları gibi detayları içerecek. Yani Xbox, Xbox 360 ve Xbox One’daki geriye dönük uyumluluğa sahip oyunlar, Kasım ayında piyasaya çıktığında Xbox Series X’te de çalışacak. Ek olarak fiyatı konusunda herhangi bir detay belirtilmeyen konsolun ön siparişlere ne zaman açılacağı bilinmiyor.
Oyun Konsolu
Xbox Series S isminin, yeni konsol modeline verileceği doğrulandı
Xbox Series S isminin, Microsoft’un yeni nesil ve daha uygun fiyatlı olacak konsol modeline verildiği doğrulandı. Konsolun adı, bir kullanıcının satın aldığı kontrolcü paketinde yer alıyor.
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Microsoft önümüzdeki dönemlerde, nispeten daha uygun fiyatlı yeni bir konsol modeli tanıtacak. Bu konsol modeli, bir süredir sızıntı haberleriyle gündemdeydi. Önceden “Lockhart” kod adıyla anılan yeni modelin adının “Xbox Series S” olacağı, bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf ve videolarla doğrulandı.
Xbox Series S, yeni konsolun adı olacak
Twitter kullanıcısı ZakS‘in satın aldığı bir kontrolcü paketinde, “Xbox Series X” yazısının hemen yanında “XboxSeriesS” yazdığı görülüyor. Bu doğrultuda, abisine göre daha uygun fiyatlı olarak tanıtılacak olan yeni konsol modelinin XboxSeriesS olduğu anlaşılıyor.
Ayrıca Zak S‘in satın aldığı kontrolcü paketinde hem X hem de S modelinin bir arada yer alması, aynı kontrolcünün her iki konsolla da kullanılabileceği anlamına geliyor. Microsoft’un yeni konsolu uygun fiyatlı yapacağını düşünürsek, insanların Xbox Series S’e özel yeniden bir kontrolcü satın almasına gerek kalmaması adına böyle bir strateji uygulanmasının mantıklı olduğu söylenebilir. Elbette ki bu Xbox Series S’in yanında kontrolcü verilmeyeceği anlamına gelmiyor, ancak büyük ihtimalle isteğe bağlı olarak satılacağı düşünülüyor.
Yeni Xbox Series S’e dair ortaya çıkan söylentilerin doğru olup olmadığı, Microsoft’un bu ay içinde yapması beklenen bir tanıtımla beraber ortaya çıkacak.