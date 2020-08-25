Nintendo, 2021 yılında Switch Pro’yu satışa sunabilir!

Nintendo şirketinin uzun bir süredir Switch Pro modelini satışa sunacağı konuşuluyor. Fakat, uluslararası çapta yaşanan COVID-19 süreci, firmanın oyun dağıtım ve üretim işleyişini aksattı. Koronavirüs’ün etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladığı şu günlerde firmanın yeni konsolu için hazırlandığına yönelik yeni haberler gelmeye başladı.

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Nintendo Switch’in satışları çok iyi gidiyor. Nintendo’nun en son yaptığı açıklamada Switch modelinin dünya üzerinde 63 milyon adet satıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine firma, konsol pazarındaki payını kuvvetlendirmek adına yeni ve daha güçlü konsol çıkarmak istiyor olabilir.

Tayvanlı “Economic Daily News” ve “Bloomberg”in raporuna göre sevilen oyun konsolunun yeni modeli, 2021 yılının başında piyasaya sürülecek. Çıkış yaptığı 2017 yılından beri en büyük güncellemesini alması beklenen konsolun içeriğine daha güçlü grafik gücü ve 4K yüksek çözünürlük desteği eklenecek.

Aslında geçtiğimiz sene Nintendo Switch’in donanımında küçük bir güncelleme yapılmıştı. Bu güncelleme, konsolun işlemcisinde değişikliklikler içeriyor ve güç tasarrufunu arttırıyordu. Nvdia’nın Tegra X1 yonga setinin duyurusu üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen performansından hiçbir şey kaybetmeyen cihaz geçtiğimiz aylarda Crysis Remastered ile gücünü adeta tekrar tastiklemiş oldu. Aynı zamanda bu işlemci Nvidia’nın Shield set üstü ünitelerinde ve Google’ın Pixel C tabletlerinde de kullanılıyor.

Açıkçası Nintendo Switch kullanıcısı olarak “Pro“ versiyonu merakla bekliyorum. 1080p çözünürlükle ulaştığı başarıları görmüş biri olarak, şunu söyleyebilirim ki 4K çözünürlük ve daha güçlü işlemciyle enfes içerikler görmemiz söz konusu olabilir.