Genel
Nikon, NX Studio’yu ücretsiz olarak sundu
Nikon, fotoğrafların ve videoların sorunsuz bir şekilde görüntülenmesi, işlenmesi ve düzenlenmesini sağlayan yeni yazılımı NX Studio‘yu duyurdu. Yeni hizmet sayesinde fotoğraf ve video düzenlemeleri için gereken araçlar ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.
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Japonya merkezli kamera üreticisi Nikon; dijital kameralar için geliştirdiği fotoğraf ve video düzenleme uygulaması NX Studio’yu herkese ücretsiz olarak sunmaya başladı.
Nikon’un kameralarıyla çok daha fazla uyumlu olduğu belirtilen yeni hizmet; NRW ve NEF dosyalarının yanı sıra RAW formatındaki fotoğraf dosyalarıyla da çalışabiliyor. Ayrıca söz konusu platformu daha amatör işler için kullanacaklar JPEG ve TIFF formatını da deneyimleyebilir.
Nikon tarafından çıkarılan yeni fotoğraf ve video düzenleme uygulaması NX Studio; görüntüleri kırpma, düzleştirme gibi temel düzenleme araçlarına ek olarak rötuşlama, renk ayarlama, görüntü parçalarını pozlama gibi daha gelişmiş pek çok özelliğe de sahip.
Nikon tarafından ücretsiz sunulan NX Studio ‘nun özellikleri
- Fotoğrafları ve videoları tek bir uygulamada görüntüleme ve işleme
- Uygulamada gezinmeyi kolaylaştıran sıralı bir menü
- Çeşitli görüntüleme seçenekleri ve kullanışlı bir çekim bilgi ekranı
- ViewNX-i ve Capture NX-D’nin temel özellikleri
- Diğer Nikon yazılımlarıyla uyumluluk
- İki format seçeneği
Kullanıcılar video bölümündeyse; arka plana müzik ekleme, birden çok klip ekleme ve istenmeyen görüntüleri kesme gibi araçları da kullanabilecek. Bunların yanı sıra hem hareketli hem de hareketsiz görüntüler ile slayt hazırlama imkanı veriyor. Ayrıca oluşturulan ve düzeltilen içerikler YouTube ya da diğer sosyal medya platformlarında da doğrudan paylaşılabilirler.
Son olarak Nikon tarafından ücretsiz sunulan NX Studio; şu anda Windows ve Mac cihazlar için ücretsiz indirilebilir durumda.
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Genel
Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
Google, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel “doodle” hazırladı. İnternet kullanıcılarını, arama motorunun ana sayfasında bugüne özel hazırlanan bir animasyonla karşılaşıyor.
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Google kullanıcılarını ana sayfasında bugüne özel hazırlanan ve üzerine tıklandığında yaşamın her alanındaki kadınların elleriyle anlatıldığı bir animasyonla karşılaşıyor.
“Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” linkine tıklandığında ise “Her ilk, sonradan gelenler için kapıyı açar.” mesajı veriliyor. Ayrıca dünyadaki ilkleri başaran kadınlara ilişkin bilgilere de yer veriliyor.
Google tarafından yapılan Doodle uygulamaları; dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.
Google tarafından unutulmayan Dünya Kadınlar Günü nedir?
Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü; her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların; siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı.
Bu, kadın hakları hareketinde odak noktasıdır. Amerika Sosyalist Partisi,; 28 Şubat 1909’da New York’ta bir Kadınlar Günü düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesini önerdi. 1917’de Sovyet Rusyası’nda kadın oy hakkı kazandıktan sonra, 8 Mart orada ulusal bayram oldu.
Son olarak Google tarafından unutulmayan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü; kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyoruz.
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Genel
Türk Telekom’dan Dijital Pazar Yeri etkinliği.
Türk Telekom, kadın girişimciliğini destekleyerek onların başarı hikâyeleri yazmalarına öncülük etmeye devam ediyor. Proje kapsamında; ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliğine katılan 10 kadın ürünlerini ve hikâyelerini paylaştı.
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Türk Telekom’un kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesini ve üretim ekonomisine aktif katılımını sağlamayı amaçladığı; “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesi, 8 Mart öncesinde yaptığı etkinlikle devam ediyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türk Telekom’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği; “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesiyle, ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliği düzenlendi. Ayrıca çevrimiçi düzenlenen etkinliğe kendi ürünleriyle markalarını yaratan kadınların katılımı oldu. Ayrıca daha önce hiç çalışmamış, el emeği ürünlerini internetten kitlelere ulaştıran 10 kadın daha projedeydi.
Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesiyle bugüne kadar 5 bin kadına ulaştı. Kadınlar, dijital pazarlama eğitimi başta olmak üzere, ürünleri için doğru sosyal medya mecralarının belirlenmesi, hedef kitle seçimi, e-ticaret mevzuatları, daha etkili pazarlama yöntemleri konularında profesyonelleşti.
Genel
Monster Notebook Mağazaları Açılıyor
Monster Notebook, 8 Mart Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla Türkiye’deki tüm mağazalarının ve teknik servislerinin kapılarını yeniden açma kararı aldı. Ayrıca şirket, aralık ayında tüm mağaza ve teknik servislerini geçici bir süreyle tamamen sanal ortama taşıyarak yalnızca dijital mağaza üzerinden hizmet vereceğini duyurmuştu.
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Monster Notebook’un Türkiye’deki tüm mağaza ve teknik servisleri 8 Şubat saat 09.00 itibarıyla, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açıyor.
09.00 – 19.00 saatleri arasında HES kodu ile ziyaretçi kabul edecek mağaza ve teknik servislerde; maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen eksenindeki kontrollü sosyal hayat kuralları geçerli olacak. Ayrıca dijital mağazası ise haftanın yedi günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Aynı zamanda monsternotebook.com.tr adresindeki Monster Notebook Dijital Mağazası’nda kullanıcılar; herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü video bağlantısı yapabiliyor.
Monster Notebook Dijital Mağazası aynı zamanda, oyun ve teknoloji tutkunlarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Oyun, teknoloji ve diğer alanlardaki fenomen isimlerinin Monster Notebook kullanıcıları ile bir araya geldiği etkinlikler her hafta cuma günleri düzenleniyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: csgn, 1 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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