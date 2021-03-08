Nikon, NX Studio’yu ücretsiz olarak sundu

Nikon, fotoğrafların ve videoların sorunsuz bir şekilde görüntülenmesi, işlenmesi ve düzenlenmesini sağlayan yeni yazılımı NX Studio‘yu duyurdu. Yeni hizmet sayesinde fotoğraf ve video düzenlemeleri için gereken araçlar ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.

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Japonya merkezli kamera üreticisi Nikon; dijital kameralar için geliştirdiği fotoğraf ve video düzenleme uygulaması NX Studio’yu herkese ücretsiz olarak sunmaya başladı.

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Nikon’un kameralarıyla çok daha fazla uyumlu olduğu belirtilen yeni hizmet; NRW ve NEF dosyalarının yanı sıra RAW formatındaki fotoğraf dosyalarıyla da çalışabiliyor. Ayrıca söz konusu platformu daha amatör işler için kullanacaklar JPEG ve TIFF formatını da deneyimleyebilir.

Nikon tarafından çıkarılan yeni fotoğraf ve video düzenleme uygulaması NX Studio; görüntüleri kırpma, düzleştirme gibi temel düzenleme araçlarına ek olarak rötuşlama, renk ayarlama, görüntü parçalarını pozlama gibi daha gelişmiş pek çok özelliğe de sahip.

Nikon tarafından ücretsiz sunulan NX Studio ‘nun özellikleri

Fotoğrafları ve videoları tek bir uygulamada görüntüleme ve işleme

Uygulamada gezinmeyi kolaylaştıran sıralı bir menü

Çeşitli görüntüleme seçenekleri ve kullanışlı bir çekim bilgi ekranı

ViewNX-i ve Capture NX-D’nin temel özellikleri

Diğer Nikon yazılımlarıyla uyumluluk

İki format seçeneği

Kullanıcılar video bölümündeyse; arka plana müzik ekleme, birden çok klip ekleme ve istenmeyen görüntüleri kesme gibi araçları da kullanabilecek. Bunların yanı sıra hem hareketli hem de hareketsiz görüntüler ile slayt hazırlama imkanı veriyor. Ayrıca oluşturulan ve düzeltilen içerikler YouTube ya da diğer sosyal medya platformlarında da doğrudan paylaşılabilirler.

Son olarak Nikon tarafından ücretsiz sunulan NX Studio; şu anda Windows ve Mac cihazlar için ücretsiz indirilebilir durumda.

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