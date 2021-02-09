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365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
Çin Pazarı adındaki yeni serimiz ile karşınızdayız. Adventure İstanbul kanalından Nuri Uyanıkoğlu sizler için Çin’den ucuz ürünleri sipariş ederek deneyip test edecek ve değerlendirmesini yapacak. Serimizdeki ilk ürünümüz ise toplam maliyeti 365 TL olan vlogger kamerası oluyor. Bakalım aldığımız bu kameranın marifetleri nasılmış.
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365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
Ürünü satın almak için; http://hwp.to/3a21mWk
Çin pazarı serimizin ilk üyesi olan D888 adlı kamera 8 MP çözünürlüğünde bir lense ve Full HD çözünürlüğünde kayıt yapabilme kabiliyetine sahip. 3 inç boyutundaki LCD ekranından çekimlerinizi ve menü kontrollerini yapabilirsiniz. Satın aldığımız kitte bir kamera, bir mikrofon, bir geniş açılı ve bir de makro lens bulunuyor. F/2,6 değerine sahip olanm kamera 18 kata kadar dijital yakınlaştırma da yapabiliyor.
Akıllı Telefonlar
MIUI 12.5 BETA İNCELEDİK | Yeni sürümde neler var?
Bugün tanıtımı yapılan Xiaomi Mi 11 ile beraber MIUI 12.5 yazılımının da tanıtımı yapıldı. 2021’nin ikinci çeyreğinde dağıtımı yapılacak olan yeni sürümünü sizler için BETA olarak inceledik. Birçok yeniliği beraberinden getiren MIUI 12.5 e yakından bakalım.
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Xiaomi bugün Mi serisinin yeni telefonu Mi 11’i tanıttı. Yeni telefon tanıtımının yanında yazılım tarafında kullanıcılar ve Mi fanların merakla beklediği MIUI 12.5’i tanıttı. Birçok yenilikleri beraberinde getiren yeni MIUI eski sürüme oranla enerji tüketimi %20 düşürülmüş, sistemin tükettiği şarjdan %20-%25 tasarruf edilmiş. Ayrıca sistem stabilizasyonu arttırılıp, kullanılan ram miktarı azaltılmış.
MIUI 12.5’te olan bazı yenilikler şunlar:
1)Yeni açılış animasyonu.
2)Yeni süper duvar kağıtları.
3)Parmak izi animasyonunu değişmek için şifre girmek gerekmiyor.
4)Bildirim seslerinde doğa sesleri.
5)Süper duvar kağıtlarının enerji tüketimi düşürülmüş.
5)Yeni güç menüsü.
6) Uygulama çekmecesi artık sağ ve sola kayar şekilde dizayn edilmiş.
7) Ses açma kapama animasyonu.
8) Ekran kilitleme/açma sesi.
9) Açılışta simge hareketleri ve duvar kağıdı hareketi.
10) Şarja takıldığında çıkan ses ve animasyon.
11)Hızlı notlar.
12) Gizlilik koruması.
13)Fotoğraf düzenlemelerinde hareketli ve sesli efektler.
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Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Samsung Galaxy S21 Ultra kullanıcısı olan Samet, videoda telefonun detayları hakkında bilgi veriyor.
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Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Samsung Galaxy S21 Ultra modelini ön sipariş ile alan Samet Kuzucuoğlu, yeniden konuğumuz oldu. Samsung’un en güçlü ve en merak edilen telefonlarından olan Galaxy S21 Ultra ile deneyimini ürün ile beraber aldığı akesesuarlar ve eski telefonlarına nazaran deneyimi ile anlatan Samet’in telefon hakkındaki düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Video
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Geçtiğimiz günlerde Poco X3 NFC ile geçirdiği 1 aydaki deneyimini anlatan Dilşah’ın, Poco X3 ile ilgili görüşlerini eleştirdim. realme 7 Pro’yu daha çok beğendiğini söyleyen Dilşah’ın, Poco X3 ile ilgili görüşleri doğru mu?
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Dilşah’ın, Poco X3 ile ilgili eleştirileri nelerdi? Dilşah’a göre Poco X3, fazla ısınan bir telefon. Peki Dilşah bu, eleştirisinde gerçekten haklı mı? Ağırlığı 215 gr olan Poco’nun, elde içerik tüketen kullanıcılar için bir miktar ağır kaldığını söyleyen Dilşah’a, bu konuda katılıyor muyum?
Bana kalırsa, Poco X3 NFC’nin ağırlık gibi dezavantajları bulunsa da; kamerasıyla, ekran paneliyle ve işlemcisiyle Poco X3 NFC gerçek bir fiyat performans canavarı. Benim sıklıkla birçok kişiye önerdiğim bu cihaza, Dilşah’ın neden ısınamadığını anlamaya çalışıyorum. Bana kalırsa, Dilşah’ın haklı olduğu noktalar da var; fakat benim gibi düşünen birçok kullanıcı için ağırlık gibi dezavantajlar göze batmayan bir hale geliyor. Poco’nun, 3.000 TL’nin altında Snapdragon 732G işlemcisini kullanıcılara sunabilmesi de büyük bir başarı.
Peki realme 7 Pro ile kıyaslarsak; Poco X3 NFC ve realme 7 Pro arasında bir karara varmak zor mu? Bizce bu soru, cevap vermesi gerçekten zor olan ve kişiden kişiye cevabın değişebildiği bir soru. Daha zarif yapıda ve AMOLED ekranlı bir cihaz kullanmak isteyenler için (Dilşah gibi) realme 7 Pro öne çıkarken; yüksek tazeleme hızına sahip, büyük ekranlı bir telefon kullanmak isteyenler için de Poco X3 NFC öne çıkıyor.
Poco X3 ile ilgili görüşlerimizi karşı karşıya getirdiğimiz bu videoda, siz kimin tarafındasınız? Instagram’ın hikayeler bölümü üzerinden oluşturduğumuz anketimize siz de katılabilirsiniz.
Poco X3 ve realme 7 ailesini Hepsiburada üzerinden satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz.
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Yazan: levent_orgun, 11 saat önce
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