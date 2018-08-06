Nikon’un aynasız kamerası sızdırıldı!

Nikon, nihayet tam çerçeve görüntü sensörüne dayanan tamamen yeni bir yansıtmasız kamera sistemi üzerinde çalıştığını doğruladı. Şirket çok az ayrıntı verdiği modelini 23 Ağustos‘ta duyuracağını bildirdi. Sistemin yeni bir lens yuvası kullanacağını ve yeni lensler gerektireceğini biliyoruz, ancak F-mount SLR lensler için bir adaptör de mevcut olacak.

İlginizi çekebilr: Canon, EOS 750D ve EOS 760D’yi tanıttı

Fotoğrafın geleceği aynasız kameralar

Nikon 1 serisinden sonra ikinci bir aynasız fotoğraf makinesi olacağını duyurdu. Nikon 1, çoğunlukla yavaş yakınlaştırmalardan oluşan anemik lens menzili ile küçük 1 inçlik sensörler ve geleneksel olmayan kontroller kullanmış, bu da görüntü kalitesinin DSLR’den çok bir noktaya ve çekime daha yakın olduğu anlamına geliyordu. F-montaj adaptörü mevcuttu, ancak sensör boyutu, odak uzunluklarının aşırı derecelere kadar kırpıldığını ve en geniş lenslerin tümünü telefotolara dönüştürdüğünü gösteriyordu.

Nikon 1 sistemi, Nikon’un en büyük gücü olan 1950’lere dayanan F-mount objektif kütüphanesini geçersiz kılmadan, aynasız pazara girme girişimi olarak kabul edildi. Sorun şu ki, eski bir objektif yuvası etrafında rakipsiz bir yansıtıcı olmayan kamera sistemi tasarlayamıyorsunuz. Öyleyse, bugün yapılan duyuru, Nikon’un yansıtılmamış fotoğraf makinelerinin profesyonel fotoğrafçılığın geleceği olduğunu kabul etmesine rağmen, şirketin SLR’ler geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Nikon, satışa sunma ve fiyatlandırma ayrıntılarının daha sonraki bir tarihte paylaşılacağını bildirdi. Firmanın, çoğunlukla yüksek kaliteli ürünlerin geliştirilmesini çok fazla bilgi vermeden duyurma gibi bir huyunun olduğu bilinen bir gerçek.