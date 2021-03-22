Finans
NFT olarak satılan en pahalı 10 sanat eserini sizler için derledik
NFT (Non-Fungible Token) çılgınlığı ve yüksek fiyatlı NFT alışverişleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dahası, her geçen gün daha astronomik fiyatlı alım satımlara şahit olduğumuz piyasa yakın zamanda durulacağa da hiç benzemiyor. Bundan dolayı, biz de sizler için bugüne kadar NFT şeklinde satılan en değerli sanat çalışmalarını derlemek istedik. Keyifli okumalar…
Eğer NFT nedir ve ne işe yarar öğrenmek istiyorsanız: NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey
NFT dünyasının en pahalı 10 sanat eseri
İşte o eserler ve dudak uçuklatan fiyatları…
#10- Chris- “Nyan Cat”
Belki de NFT denilince birçok insanın aklına gelen resim Nyan Cat çalışması. Bu çalışma geçtiğimiz ay 300 ETH, yani tam 590 bin ABD Doları’na satıldı. Açıkcası, satın alana güle güle kullanmasını dilemekten başka diyecek bir lafımız yok.
#9- Beeple- “The Complete Mf Collection”
Bu belki de listenin en ilginç ürünü. Çünkü, sanatçının imzalı bir resmi şeklinde fiziksel bir obje içeren tek satış. Ayrıca, hazır olun… Sanatçının saç teli de pakete dahil. Evet, buna 777 bin ABD Doları ödeyen “şanslı kişi” sanatçının saç teline de sahip oldu.
Yaz ve sıcak havalar kapıda. Bundan dolayı sizler için özenle bir kişisel bakım listesi hazırladık ve göz atmanızı kesinlikle öneriyoruz!
#8- Steve Aoki- “Hairy”
Bu çalışma müzisyen Aoki’nin bir şarkısı. Tabi, bir de yukardaki görseldeki gördüğünüz tuhaf yaratığı barındıran bir klip içeriyor. Tam 888 bin ABD Doları’na satıldı.
#7- WhIsBe- “Not Forgotten, But Gone”
Bu eserimiz ise yukarda gördüğünüz oyuncak ayının altın versiyonun dans ettiği 16 saniyelik bir klip. WhIsBe bu klibi 1 Milyon ABD Doları’na sattı.
#6- 3LAU- “Auction Winner Picks Name”
Belki de en akıllıca NFT çalışmalarından biri bu eser. Aslında, normal bir şarkı olan bu NFT’nin en büyük özelliği ise satın alana bahsi geçen şarkının ismini koyma şansı vermesi. Şarkı 1.33 Milyon ABD Doları’na alıcı buldu. İsmini ne koydu derseniz, o konuda henüz bir bilgimiz yok.
#5- CryptoPunk #6965
Bu gördüğünüz resim, pardon “sanat çalışması” ise kendine tam 1.55 Milyon ABD Doları’na alıcı buldu.
#4- Jack Dorsey’in ilk tweet’i
Gördüğünüz tweet biz bu yazıyı yazarken henüz alıcı bulmuş değil. Daha doğrusu, açık arttırma tam da bugün kapanıyor. Şu anki en yükse teklif ise 2.5 Milyon ABD Doları değerinde.
#3- Beeple- CROSSROAD
Bu yukarda gördüğünüz çalışma tam tamına 6.6 Milyon ABD Doları’na sahibini buldu. Dudak uçuklatacak rakamlar demiştik. Dahası, bundan daha pahalıları da var…
#2- CryptoPunks #7804 ve #3100
Listemizin 6. sırasından hatırlayacağınız, yetenekli sanatçımız CryptoPunk yine iş başında. Foterli karakterine ek olarak, bu seferki karakterinin bir de piposu var ağzında. Bundan dolayı da daha pahalı (işin şakası tabi). CryptoPunk bu eserini 7.6 Milyon ABD Doları’na sattı.
#1- Beeple- “Everydays: The First 5000 Days”
İşte karşınızda en pahalı NFT sanat eseri. Listemizden tanıdığımız bir isim olan Beeple’dan geliyor. Ne kadara mı satıldı? 69 Milyon ABD Doları. Evet, yanlış duymadınız. Bir kez de yazıyla yazalım: altmış dokuz milyon ABD Doları. Son olarak, çalışmanın Beeple’ın 5000 eserinin bir birleşimi olduğunu da belirtelim. 5000 sanat çalışması, 69 Milyon Dolar. Çok da kötü değil aslında sanki?
Kaynak: BusinessInsider
Finans
DC Comics çizerlerini uyardı: “NFT işinden uzak durun”
DC Comics, sevdiğimiz birçok popüler kültür süper kahramanının arkasındaki şirket. Bugüne kadar genellikle film, kitap, oyun vb. içeriklerdeki haberleriyle göz önüne gelen firma, bu kez tamamen ayrı bir konuyla gündemimizde. Görünüşe göre, firma, son günlerin en popüler konularından olan NFT (non-fungible token) işine de el attı. Ancak, yayınevinin bu hamlesi pek iç açan cinsten değil. Zira, DC Comics, sanatçılarının NFT’den uzak durmasını istiyor…
Yaz ayları yaklaşıyor. Bundan dolayı, sizler için kişisel bakım odaklı bir liste oluşturmak istedik. Göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederiz!
DC Comics, sanatçılarının NFT için içerik üretmesini istemiyor
Aslında, belki de DC’nin NFT konusuna dikkatini tek bir olay çekti. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda eski DC çizeri Jose Delbo kendi çizdiği bir Wonder Woman NFT’sini tam 1.85 Milyon ABD Doları’na sattı. Şüphesiz ki, bu olay DC’nin de dikkatinden kaçmadı. Dahası, görünüşe göre DC bu gelişmeden ve bunun çizerleri arasında yaratacağı muhtemel etkiden pek de memnun değil. Bugün gelen haberlere göre, firma sanatçılarına bu konuda bir yazı gönderdi.
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Şirketin Hukuk İşleri Başkanı Jay Kogan tarafından gönderilen metin, özetle, sanatçıları NFT’lerden uzak durması konusunda uyarıyor. Yazı, ilk olarak, DC’nin NFT’lerin popülaritesinden haberdar olduğunu ve pazarı araştırdığını belirterek başlıyor. Akabinde, Kogan, şirketin NFT pazarına en iyi şekilde ve en kısa zamanda gireceğini belirtiyor. İşte yazının tartışmalı kısmı da tam burada başlıyor. Kogan, çizerlere “Batman, Wonder Woman vb. DC’nin fikri mülkiyeti olan içerikleri kendi NFT’lerinizi yaratmak için kullanmayın. Buna kendi boş zamanınızda çizdiğiniz veya DC’ye iş olarak yapmadığınız çalışmalar da dahil. Eğer birisi size NFT çizimi yaptırmak için bir teklif sunarsa da bize haber verin.” şeklinde gözdağı veriyor.
Tabi, ilk bakışta bu sözlerde çok da bir sıkıntı yok. Batman, Wonder Woman vs. DC’ye ait mülkiyetler, doğal olarak da DC Comics bunları istediği gibi kontrol edebilir. Fakat, olaya farklı bir açıdan bakınca işin rengi değişiyor. Mesela, bir Batman yağlı boya resmi çizip internette sattığınız düşünün. DC Comics, her ne kadar yasal olarak hakkı olsa da, buna genelde karışmıyor. Ya da, DC’nin de yazıda belirttiği gibi, şirketin gelecekte resmi olarak NFT işine girdiğini düşünelim. Bu durumda, bu NFT’lerin üreticisi sanatçılar DC’nin bu sektördeki yeni gelirinden bir ekstra ücret alacak mı? Umarız, DC veya diğer mülkiyet sahibi büyük şirketler bu yeni pazarda yer alırken adil davranır ve içerikleri üreten insanların da hakkını teslim eder…
Kaynak: Gizmodo, BoingBoing
Finans
NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey
NFT, son günlerde internetin her köşesinde karşımıza çıkan bir terim. Dahası, insanların bu NFT’ler için milyon dolarlar harcaması da muhtemelen kulağınıza çalınmıştır. Dolayısıyla, NFT’nin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve tüm bu çılgınlığın arkasındaki nedenleri merak etmeniz gayet olası. İşte tam da bu yüzden, sizler için konu hakkındaki tüm detayları kafa karıştırmadan anlatan bir rehber hazırladık…
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NFT nedir? Bir balon mu yoksa gerçekten de hayatlarımızda kalıcı olacak mı?
Gelin, ilk önce NFT kelimesinin anlamıyla başlayalım. Aslında, NFT, açılımı ‘Non-Fungible Token’ olan bir kısaltma. Yani, takas edemeyeceğiniz/dönüştüremeyeceğiniz bir kripto varlık ya da para diyebiliriz. Bu durumu hemen bir örnekle açıklayalım. Mesela, 20 TL’lik bir banknotunuz olduğunu düşünün. Bunu herhangi bir bakkal ya da büfede iki 10’luk yaptırabilirsiniz değil mi (teorik olarak en azından, bakkalın uyuzuna denk gelebilirsiniz tabi)? Ya da biraz daha güncel bir örnek verelim. Belli bir miktarda Bitcoin’iniz olduğunu düşünün. Bunu, bildiğiniz üzere, başka bir kripto para ile takas etmeniz mümkün. İşte bu gibi takas edebileceğiniz varlıklara ‘Fungible (dönüştürülebilir) para birimi deniyor. İşte, bizim NFT de bunun tam zıttı: yani, dönüştürülemez kripto varlık/değer. NFT’nin ne olduğunu açıkladık, gelin bundan sonrasını kısa kısa ve madde madde inceleyelim.
#1- Peki bu NFT’ler ne işe yarıyor?
NFT’ler, tıpkı diğer kripto birimler gibi, blok zinciri (blockchain) üzerinde yer alıyor. Başka bir deyişle, tamamen dijital varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak, dikkat ederseniz yazımızın başından beri NFT’leri tam anlamıyla bir para birimi diye nitelendirmedik. Doğal olarak , “Peki bu NFT’ler ne işe yarıyor?” sorusu şu an aklınızı kurcalıyor olabilir. Öyleyse, bunu hemen cevaplayalım. Bitcoin’in veya diğer kripto paraların nasıl bir para karşılığı varsa, NFT’lerin de orijinal bir fotoğraf, sanat formu, ya da başka bir fikri mülkiyet olarak karşılığı var. Pratikte olay şöyle işliyor: Siz bir NFT aldığınız zaman başka kimse de olmayan bir dijital sanat formunu (resim, şarkı, video vb. aklınıza ne gelirse) edinmiş oluyorsunuz. Ya da, kripto varlıklar uzmanı Dona Redel’in tanımıyla “NFT aldığınızda kendini resim vb. sanat formları olarak ifade eden orijinal bir koda sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz”. Kısacası, size özel dijital sanat diye özetleyebiliriz olayı.
#2- Gerçek hayatta NFT’ler nasıl kullanılıyor, örnekleri neler?
NFT örnekleri gerçekten de sınırsız. Ancak, belki de bunlardan en dikkat çekici olanlarından biri ‘NBA Top Shot’. NBA Top Shot, ligin ünlü oyuncularının efsanevi anlarını ve maçlarını NFT olarak satıldığı bir sistem. Örneğin, geçtiğimiz günlerde LeBron James’in bir smacının görüntüsü tam 208 Bin ABD dolarına satıldı. Tabi, bu görüntüyü Youtube’da bir kuruş ödemeden izlemeniz de mümkün. Ancak, dediğimiz gibi, NFT’lerin tüm olayı size özgü bir kodla gelmesi ve eşsiz olması.
Bir başka meşhur NFT örneği de Jack Dorsey’in ilk Tweet’i. Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Dorsey, platformda attığı ilk Tweet’i NFT olarak satışa sundu. Son gelen teklif ise dudak uçuklatacak cinsten: tam tamına 2.5 Milyon ABD Doları. Bunlara ek olarak, Kings Of Leon grubunun yeni albümünü NFT şeklinde çıkarması, Grimes’ın 6 Milyon ABD Doları değerinde yüzlerce sanat çalışmasını satması ve yukarda gördüğünüz kedi görseli animasyonunun 590 Bin ABD Doları’na satılmasını söyleyebiliriz.
#3- NFT nerden satın alınır?
Öncelikle, NFT alım satımının genellikle kripto para birimleriyle yapıldığını belirtelim. Yani, NFT almak istiyorsanız bir miktar kripto paraya sahip olmalısınız. Bu adımdan sonra, Rarible; Known Origin; veya Open Sea gibi NFT pazarlarından alım satım yapabilirsiniz.
#4- NFT’lerin geleceği var mı yoksa sönüp gider mi?
Bu tabi ki de cevaplaması zor bir soru. Ancak, yukarda bahsettiğimiz ödenen çılgın ücretleri ve teknolojinin yakaladığı ivmeyi düşünürsek, NFT’lerin gelecekte de hayatımızda yer alması kuvvetle muhtemel. İlk başta insanların internetten ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekleri şeylere bu derece yüksek meblağlar ödemesi saçma gözükse de, bunun arkasında aslında çok yerleşik bir alışkanlığımız yatıyor: Az olana daha çok değer vermemiz. Başka bir deyişle, ekonominin temel taşı: arz ve talep. NFT yaratıcıları ürünlerini orijinal veya nadir kodlarla enkripte ettiğini düşündüğümüzde, aslında, olayın çocukken peşinden koştuğumuz nadir futbolcu çıkartmaları veya kartlarından bir farkı kalmıyor. Tüm konuya bu perspektiften bakınca, NFT’ler hayatımızda kalıcı demek pek de abartı değil sanırsak…
Kaynak: NPR, CoinSpeaker, Vox
Finans
Dell bilgisayar satışlarında önemli rakamlara imza attı
Dell Technologies yıl çeyreği kazancında özellikle bilgisayar taleplerinin getirdiği bir artış raporladı. 2020 son çeyreğinde 26.11 milyar Dolar ile geçen yıla göre %9 fazla gelir elde eden firma; 1.34 milyar Dolar ise kazanç açıkladı. Yılın geneli için ise firmanın 94.22 milyar Dolar gelirden 3.5 milyar Dolar kazancı var. Bu sayı önceki seneye göre ise %2 artış demek.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 864-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Ayrıca firma diğer alanlarla birlikte 2020 yılında toplam 50.3 milyon bilgisayar satışıyla rekor gelir elde etmiş durumda. Böylelikle 2020 son çeyreğinde bilgisayarların getirdiğini 13.8 milyar gelir önceki yıla göre %17 artış sağlıyor. Bu alanda yıl bazındaki gelir ise 48.4 milyar Dolar.
Altyapı kısmında ise karışık sonuçlar görebiliyoruz. Bu kısımdaki gelir %2 azalmış görülebilirken; sunucu ve ağ kazançları %3 artış gösteriyor. Çeyrek bazında bu alandaki kazancı 1.2 milyar olan firmanın geliri 8.8 milyar olarak görülebiliyor. Tüm yılda ise bölümün geliri 32.6 milyar.
Biraz karışık gözükse de kısaca Dell firmasının genel anlamdaki performansında gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte talebin son on yılın tepesinde olduğunu düşünürsek bu bir sürpriz de değil.
Öyle ki Gartner tarafından yürütülen bir araştırmaya göre; 2020 son çeyreğinde 79.4 milyon bilgisayar satıldı. Bu da 2019’a göre %10.7’lik bir artış demek. Yılın genelinde ise satılan 275 milyon bilgisayar satışıyla da geçmiş yıla göre %4.8 artış görülebiliyor. Araştırmaya göre dünya çapındaki satıcılarda ilk üç sıra ise değişmiyor. Bunlar ise sırasıyla Lenovo, HP ve Dell olarak karşımıza çıkıyor.
Son olarak Covid ile bu alanda gördüğümüz gelişimin bu yılda da devam edeceğe benzediğinin altını çizelim.
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