NFT olarak satılan en pahalı 10 sanat eserini sizler için derledik

NFT (Non-Fungible Token) çılgınlığı ve yüksek fiyatlı NFT alışverişleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dahası, her geçen gün daha astronomik fiyatlı alım satımlara şahit olduğumuz piyasa yakın zamanda durulacağa da hiç benzemiyor. Bundan dolayı, biz de sizler için bugüne kadar NFT şeklinde satılan en değerli sanat çalışmalarını derlemek istedik. Keyifli okumalar…

Eğer NFT nedir ve ne işe yarar öğrenmek istiyorsanız: NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey

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NFT dünyasının en pahalı 10 sanat eseri

İşte o eserler ve dudak uçuklatan fiyatları…

#10- Chris- “Nyan Cat”

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Belki de NFT denilince birçok insanın aklına gelen resim Nyan Cat çalışması. Bu çalışma geçtiğimiz ay 300 ETH, yani tam 590 bin ABD Doları’na satıldı. Açıkcası, satın alana güle güle kullanmasını dilemekten başka diyecek bir lafımız yok.

#9- Beeple- “The Complete Mf Collection”

Bu belki de listenin en ilginç ürünü. Çünkü, sanatçının imzalı bir resmi şeklinde fiziksel bir obje içeren tek satış. Ayrıca, hazır olun… Sanatçının saç teli de pakete dahil. Evet, buna 777 bin ABD Doları ödeyen “şanslı kişi” sanatçının saç teline de sahip oldu.

Yaz ve sıcak havalar kapıda. Bundan dolayı sizler için özenle bir kişisel bakım listesi hazırladık ve göz atmanızı kesinlikle öneriyoruz!

#8- Steve Aoki- “Hairy”

Bu çalışma müzisyen Aoki’nin bir şarkısı. Tabi, bir de yukardaki görseldeki gördüğünüz tuhaf yaratığı barındıran bir klip içeriyor. Tam 888 bin ABD Doları’na satıldı.

#7- WhIsBe- “Not Forgotten, But Gone”

Bu eserimiz ise yukarda gördüğünüz oyuncak ayının altın versiyonun dans ettiği 16 saniyelik bir klip. WhIsBe bu klibi 1 Milyon ABD Doları’na sattı.

#6- 3LAU- “Auction Winner Picks Name”

Belki de en akıllıca NFT çalışmalarından biri bu eser. Aslında, normal bir şarkı olan bu NFT’nin en büyük özelliği ise satın alana bahsi geçen şarkının ismini koyma şansı vermesi. Şarkı 1.33 Milyon ABD Doları’na alıcı buldu. İsmini ne koydu derseniz, o konuda henüz bir bilgimiz yok.

#5- CryptoPunk #6965

Bu gördüğünüz resim, pardon “sanat çalışması” ise kendine tam 1.55 Milyon ABD Doları’na alıcı buldu.

#4- Jack Dorsey’in ilk tweet’i

Gördüğünüz tweet biz bu yazıyı yazarken henüz alıcı bulmuş değil. Daha doğrusu, açık arttırma tam da bugün kapanıyor. Şu anki en yükse teklif ise 2.5 Milyon ABD Doları değerinde.

#3- Beeple- CROSSROAD

Bu yukarda gördüğünüz çalışma tam tamına 6.6 Milyon ABD Doları’na sahibini buldu. Dudak uçuklatacak rakamlar demiştik. Dahası, bundan daha pahalıları da var…

#2- CryptoPunks #7804 ve #3100

Listemizin 6. sırasından hatırlayacağınız, yetenekli sanatçımız CryptoPunk yine iş başında. Foterli karakterine ek olarak, bu seferki karakterinin bir de piposu var ağzında. Bundan dolayı da daha pahalı (işin şakası tabi). CryptoPunk bu eserini 7.6 Milyon ABD Doları’na sattı.

#1- Beeple- “Everydays: The First 5000 Days”

İşte karşınızda en pahalı NFT sanat eseri. Listemizden tanıdığımız bir isim olan Beeple’dan geliyor. Ne kadara mı satıldı? 69 Milyon ABD Doları. Evet, yanlış duymadınız. Bir kez de yazıyla yazalım: altmış dokuz milyon ABD Doları. Son olarak, çalışmanın Beeple’ın 5000 eserinin bir birleşimi olduğunu da belirtelim. 5000 sanat çalışması, 69 Milyon Dolar. Çok da kötü değil aslında sanki?

Kaynak: BusinessInsider