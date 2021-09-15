Kripto Para
NFT Platformu OpenSea Çok Konuşulan O İddiaları Kabul Etti!
Blok zincir teknolojisinin son çılgınlığı olan NFT sektörü her geçen gün daha da büyürken, sektördeki en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ekran görüntüleri ile güçlenen iddialarda OpenSea ürün yöneticisinin NFT’leri listelenmeden önce satın alıp, daha sonra fiyat artınca sattığı belirtiliyordu. Konu ile ilgili OpenSea’den açıklama geldi. Platform tarafından yapılan resmi açıklamada “Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu olanlar şirketimizin politikasını yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti.
“Dün, çalışanlarımızdan birinin, halka açık olarak ortaya çıkmadan önce ön sayfamızda gösterileceğini bildikleri ürünleri satın aldığını öğrendik.
Bu inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. Bu davranışın ekip olarak değerlerimizi temsil etmediğini açıkça belirtmek isteriz. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve gerçekleri ve atmamız gereken ek adımları tam olarak anlamak için bu olayı derhal ve kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. “
İddiaların yöneltildiği ve platformun bahsettiği çalışan, OpenSea ürün yöneticisi Nate Chastain idi. Zuwu adlı bir Twitter kullanıcısı, yönetici Chastain’in hangi NFT’lerin platformda yayınlanacağını öğrendikten sonra, o NFT’leri satın aldığını ve listelenmeden sonra da fiyat artınca sattığını ifade etmişti.
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 14, 2021
Olayın ortaya çıkışı Chastain’in 3 Ağustos’ta attığı bir tweet ile oldu. Chastain tweettte Arya Mularama’nın koleksiyonundan bir NFT’yi satın aldığını söylüyordu ancak koleksiyon henüz satışa sunulmamıştı. Chastain yedi ay önce de CryptoPunk #3501’i satın almıştı. Bu nedenle Ethereum adresi biliniyordu.
I just wanted to secure one of these before they all disappeared tbh
— Nate Chastain (natec.eth) (@natechastain) August 3, 2021
Zuwu adlı kullanıcı, Chastain’in OpenSea’nin tweetlerinin ardından o sanatçının ürünlerinden aldığını ekran görüntüleri ve adresler ile paylaştı. Adresler arasında sürekli benzer hareketlerin yapılıyor olması ve zamanlamanın da tutması iddiaları doğruluyordu. OpenSea tarafından yapılan açıklama ile de iddiaların doğruluğu netleşmiş oldu.
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Here is the way back machine update for 12:27am EST: https://t.co/Sgievw8ek7
This is the 2am EST grab from way back machine:https://t.co/Hq0MqARqaS
Screenshot of wallet activity for time stamps attached. Wayback doesnt update every time a site is updated, but this… pic.twitter.com/L6vDuAmRsz
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 15, 2021
OpenSea tarafından yapılan resmi açıklamaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Kripto Para
Bitcoin Başarılı Olursa Düzenleyiciler Lider Kripto Parayı Bitirebilir Mi?
Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta düşüşler yaşayıp bu haftaya kötü de başlasa, bugünü güzel başlattığı söylenebilir. 48 bin dolar seviyesini tekrar geçen BTC, yazı sırasında 48.056 dolardan işlem görüyor. 64 bin dolarlık zirvesinden hala uzakta olan Bitcoin, yükselişini sürdürüp başarısını katlarsa düzenleyiciler ve hükümetler tarafından bitirilebilir mi? Ünlü hedge fonu patronu Ray Dalio Bitcoin başarılı olursa düzenleyicilerin onu bitirmeye çalışacağını söylüyor.
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Milyarder Ray Dalio, Bitcoin başarılı olursa, küresel düzenleyicilerin ve hükümetlerin nihayetinde onu öldürmeye çalışacağına inanıyor. Ray Dalio, lider kripto para biriminin ana akım benimsenmesi devam ederse ve varlık başarılı olursa, düzenleyiciler ve hükümetlerin kripto paranın ilerlemesini öldüreceğini söyledi. Aynı zamanda, Çin ve Hindistan gibi çoğu büyük ülkenin bunu yapmaya çalıştığını ifade ediyor.
"If it's really successful, they'll kill it. And they'll try to kill it," says @RayDalio on the impact of regulation on #crypto #bitcoin pic.twitter.com/q0engjLTy7
— Squawk Box (@SquawkCNBC) September 15, 2021
CNBC’de konuşan 72 yaşındaki milyarder, portföyünün belirli bir miktarını Bitcoin’e tahsis ettiğini bir kez daha itiraf etti. BTC satın almasına rağmen, düzenleyiciler ve hükümetler nedeniyle gelecekteki başarısından hala şüphe duyuyor. Bitcoin’in potansiyeli hakkında konuşurken, “Bence günün sonunda eğer gerçekten başarılı olursa, onu öldürecekler ve onu öldürmeye çalışacaklar” ifadelerini kullanıyor. Bu tür yetkililerin “onu öldürmenin yolları olduğu” için eninde sonunda galip geleceğini de sözlerine ekliyor.
El Salvador’un Bitcoin’i ülkede yasal hale getirerek bir ilki gerçekleştirmesine de değinen Dalio, bu tarihi olayın bile Bitcoin’in durumunu doğrulamak için yeterli olmadığını söylüyor. Dalio ayrıca Bitcoin’in gerçek bir değeri olmadığını da öne sürüyor:
“Kripto varlıkları veya diyelim ki Bitcoin’i tarihsel perspektife koyarsanız… tarihsel perspektifte gerçek değeri olmayan pek çok şey vardı.”
Milyarder ayrıca, Çin ve Hindistan’ın Bitcoin’den kurtulmaya çalıştığına işaret ederek El Salvador’un ses getiren Bitcoin hamlesini de küçümsedi.
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Kripto Para
Flamengo, Socios İle Ortaklığını Duyurdu
Brezilya’nın en ünlü futbol kulüplerinden Flamengo, resmi Twitter hesabından Socios ile ortaklık kurduğunu duyurdu.
Flamengo’nun tokenı $MENGO ismiyle Chiliz platformunda yer alacak.
Socios da ortaklıkla ilgili Twitter hesabından kısa bir açıklama paylaştı. Platform “Brezilya şampiyonlarını ağırlamaktan gurur duyuyoruz” tweetini paylaştı.
Socios, spor kulüpleriyle yaptığı anlaşmalarla öne çıkmıştı.
Socios daha önce Türkiye’de; Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe ve Alanyaspor ile ortaklıklar kurmuştu.
Socios’un ortaklık kurduğu diğer futbol kulüpleri ;
FC Barcelona ,Juventus, Paris Saint Germain, Manchester City, AC Milan, İnter, AS Roma, Atletico Madrid, CA Independiente, Young Boys, Legia Warszawa, Fortuna Sittard, Levante UD, Atletico Mineiro, Valencia CF, Corinthians, Arsenal, Dinamo Zagreb, Everton, Leeds United, Aston Villa.
Socios daha önce sadece kulüplerle değil Arjantin ve Portekiz milli takımlarıyla ve çeşitli NBA takımlarıyla da ortaklıklar kurduğunu açıklamıştı.
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