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Kripto Para

NFT Platformu OpenSea Çok Konuşulan O İddiaları Kabul Etti!

Blok zincir teknolojisinin son çılgınlığı olan NFT sektörü her geçen gün daha da büyürken, sektördeki en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ekran görüntüleri ile güçlenen iddialarda OpenSea ürün yöneticisinin NFT’leri listelenmeden önce satın alıp, daha sonra fiyat artınca sattığı belirtiliyordu. Konu ile ilgili OpenSea’den açıklama geldi. Platform tarafından yapılan resmi açıklamada “Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu olanlar şirketimizin politikasını yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti. 

“Dün, çalışanlarımızdan birinin, halka açık olarak ortaya çıkmadan önce ön sayfamızda gösterileceğini bildikleri ürünleri satın aldığını öğrendik.

Bu inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. Bu davranışın ekip olarak değerlerimizi temsil etmediğini açıkça belirtmek isteriz. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve gerçekleri ve atmamız gereken ek adımları tam olarak anlamak için bu olayı derhal ve kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. “

İddiaların yöneltildiği ve platformun bahsettiği çalışan, OpenSea ürün yöneticisi Nate Chastain idi. Zuwu adlı bir Twitter kullanıcısı, yönetici Chastain’in hangi NFT’lerin platformda yayınlanacağını öğrendikten sonra, o NFT’leri satın aldığını ve listelenmeden sonra da fiyat artınca sattığını ifade etmişti.

Olayın ortaya çıkışı Chastain’in 3 Ağustos’ta attığı bir tweet ile oldu. Chastain tweettte Arya Mularama’nın koleksiyonundan bir NFT’yi satın aldığını söylüyordu ancak koleksiyon henüz satışa sunulmamıştı. Chastain yedi ay önce de CryptoPunk #3501’i satın almıştı. Bu nedenle Ethereum adresi biliniyordu.

Zuwu adlı kullanıcı, Chastain’in OpenSea’nin tweetlerinin ardından o sanatçının ürünlerinden aldığını ekran görüntüleri ve adresler ile paylaştı. Adresler arasında sürekli benzer hareketlerin yapılıyor olması ve zamanlamanın da tutması iddiaları doğruluyordu. OpenSea tarafından yapılan açıklama ile de iddiaların doğruluğu netleşmiş oldu.

OpenSea tarafından yapılan resmi açıklamaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

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Sena Sarıoğlu

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Kripto Para

Bitcoin Başarılı Olursa Düzenleyiciler Lider Kripto Parayı Bitirebilir Mi?

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Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta düşüşler yaşayıp bu haftaya kötü de başlasa, bugünü güzel başlattığı söylenebilir. 48 bin dolar seviyesini tekrar geçen BTC, yazı sırasında 48.056 dolardan işlem görüyor. 64 bin dolarlık zirvesinden hala uzakta olan Bitcoin, yükselişini sürdürüp başarısını katlarsa düzenleyiciler ve hükümetler tarafından bitirilebilir mi? Ünlü hedge fonu patronu Ray Dalio Bitcoin başarılı olursa düzenleyicilerin onu bitirmeye çalışacağını söylüyor.

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Milyarder Ray Dalio, Bitcoin başarılı olursa, küresel düzenleyicilerin ve hükümetlerin nihayetinde onu öldürmeye çalışacağına inanıyor. Ray Dalio, lider kripto para biriminin ana akım benimsenmesi devam ederse ve varlık başarılı olursa, düzenleyiciler ve hükümetlerin kripto paranın ilerlemesini öldüreceğini söyledi. Aynı zamanda, Çin ve Hindistan gibi çoğu büyük ülkenin bunu yapmaya çalıştığını ifade ediyor.

CNBC’de konuşan 72 yaşındaki milyarder, portföyünün belirli bir miktarını Bitcoin’e tahsis ettiğini bir kez daha itiraf etti. BTC satın almasına rağmen, düzenleyiciler ve hükümetler nedeniyle gelecekteki başarısından hala şüphe duyuyor. Bitcoin’in potansiyeli hakkında konuşurken, “Bence günün sonunda eğer gerçekten başarılı olursa, onu öldürecekler ve onu öldürmeye çalışacaklar” ifadelerini kullanıyor. Bu tür yetkililerin “onu öldürmenin yolları olduğu” için eninde sonunda galip geleceğini de sözlerine ekliyor.

El Salvador’un Bitcoin’i ülkede yasal hale getirerek bir ilki gerçekleştirmesine de değinen Dalio, bu tarihi olayın bile Bitcoin’in durumunu doğrulamak için yeterli olmadığını söylüyor. Dalio ayrıca Bitcoin’in gerçek bir değeri olmadığını da öne sürüyor:

“Kripto varlıkları veya diyelim ki Bitcoin’i tarihsel perspektife koyarsanız… tarihsel perspektifte gerçek değeri olmayan pek çok şey vardı.”

Milyarder ayrıca, Çin ve Hindistan’ın Bitcoin’den kurtulmaya çalıştığına işaret ederek El Salvador’un ses getiren Bitcoin hamlesini de küçümsedi.

 

 

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Kripto Para

Flamengo, Socios İle Ortaklığını Duyurdu

Yazan:

Brezilya’nın en ünlü futbol kulüplerinden Flamengo, resmi Twitter hesabından Socios ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Flamengo’nun tokenı $MENGO ismiyle Chiliz platformunda yer alacak.

Socios da ortaklıkla ilgili Twitter hesabından kısa bir açıklama paylaştı. Platform “Brezilya şampiyonlarını ağırlamaktan gurur duyuyoruz” tweetini paylaştı.

Socios, spor kulüpleriyle yaptığı anlaşmalarla öne çıkmıştı.

Socios daha önce Türkiye’de; Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe ve Alanyaspor ile ortaklıklar kurmuştu.

Socios’un ortaklık kurduğu diğer futbol kulüpleri ;

FC Barcelona ,Juventus, Paris Saint Germain, Manchester City, AC Milan, İnter, AS Roma, Atletico Madrid, CA Independiente, Young Boys, Legia Warszawa, Fortuna Sittard, Levante UD, Atletico Mineiro, Valencia CF, Corinthians, Arsenal, Dinamo Zagreb, Everton, Leeds United, Aston Villa.

Socios daha önce sadece kulüplerle değil Arjantin ve Portekiz milli takımlarıyla ve çeşitli NBA takımlarıyla da ortaklıklar kurduğunu açıklamıştı.

 

 

 

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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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