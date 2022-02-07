NFL, Super Bowl LVI’yı Kutlamak İçin Ücretsiz NFT’ler Verecek!

NFL, Super Bowl LVI’yı kutlamak için ücretsiz NFT’ler verecek. Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) 30 yıldan uzun bir süre içinde Los Angeles’a dönüşünü anmak amacıyla NFL, sanal hatıra biletlerini takas edilemeyen tokenlar (NFT) şeklinde hediye etmeye hazırlanıyor.

NFL, hayranlarının, özellikle de organize oyunlarına katılabilenlerin deneyimini geliştirmeye yardımcı olmak için NFT’leri bir araya getiriyor ve işbirliği yapıyor. Bunları gerçekleştirirken de oldukça iyi bir performans sergiliyor.

NFT’leri alacak olan taraftarlar, Los Angeles Rams ve Cincinnati Bengals arasındaki oyuna katılanlar olacak. Hayranlara ücretsiz NFT verme planına göre, Super Bowl LVI’ya katılan her uygun taraftar, oyun gününü anmak için benzersiz bölüm, sıra ve koltuğu içeren ücretsiz, özelleştirilmiş bir NFT alacak ve Super Bowl deneyimlerinden dijital bir hatıraya sahip olacak.

NFL Kulüp İş Geliştirme SVP’si Bobby Gallo şu ifadeleri kullandı:

“İlk olarak normal sezonda hayranlara sanal hatıra bileti NFT’leri sunmaya başladık. Bu benzersiz hayran deneyimiyle büyük başarıya tanık olduk ve bu program sezon sonrası boyunca ve nihayetinde Super Bowl LVI’da devam etme ivmesini sağladı.” “Bilet taslaklarını toplamak, özellikle sezonun en büyük oyunu için hayranlarımızın her zaman yapmayı sevdiği bir şey olmuştur ve özelleştirilmiş Super Bowl NFT’LERİ sunmak, gameday deneyimini geliştirmemize olanak sağlarken, gelecekteki biletleme ve etkinlik katılım fırsatları için NFT alanını daha da iyi değerlendirmemizi sağlar.”

NFL, 2021’de oyun katılımcılarına toplam 250.000 koleksiyon dağıttığında ücretsiz NFT yayınlamaya başladı. Bunlara ek olarak, alımlar için sınırlı sayıda NFT de hazırlandı.

NFT’ler artık spor takımlarının hayranlarıyla dijital olarak etkileşimde bulunmaları için favori araç haline geliyor. Artık çoğu spor takımı, sahiplerine kulüpteki bazı etkinliklere karar vermeleri için özel erişim sağlayan benzersiz bir token biçimi olan eğlenceli tokenlar yayınlıyor. Çoğunlukla Chilz ve Socios.com tarafından yönetilen uygulamada Barcelona FC, Juventus FC ve Paris Saint Germain (PSG) gibi en iyi kulüpler, son zamanlarda kulüp tokenlarını başlatanlar arasındadır. Bu kulüplerin arasında Türk futbol kulüpleri de bulunuyor.