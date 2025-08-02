Yerli sosyal medya platformu olarak lanse edilen NEXT Sosyal, son günlerin en çok konuşulan uygulamalarından biri haline geldi. Kullanıcı sayısı 400 bini aşan platform, şimdi de yazılım tarafında önemli bir adım attı. Mastodon altyapısını kullandığı, fakat kaynak kodlarını yayınlamadığı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal hakkındaki son gelişmeler ne?

NEXT Sosyal kaynak kodları yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda NEXT Sosyal’in, Almanya merkezli açık kaynak sosyal medya altyapısı Mastodon’u temel alarak geliştirildiği ortaya çıkmıştı. Bizler de bu haberi sizlerle paylaştık. Meraklı okurlarımız aşağıda yer alan bağlantılardan bu haberleri okuyup hafızalarını tazeleyebilirler.

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Mastodon altyapısını kullanan platformların, AGPLv3 lisansı gereği kaynak kodlarını da kamuya açık hale getirmesi gerekiyor. Ancak NEXT Sosyal, bu yükümlülüğü başta yerine getirmemişti. Bunun üzerine Mastodon geliştirici ekibi, platformla iletişime geçtiklerini ve gerekli çağrıları yaptıklarını duyurmuştu.

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Beklenen açıklama sonunda geldi. NEXT Sosyal’in resmî hesaplarından yapılan duyuruda, hem Android hem iOS hem de Web sürümlerinin kodlarının GNU AGPLv3 lisansı altında yayımlandığı belirtildi. Yani artık herkes, platformun temel yapı taşlarını inceleyebiliyor ve dileyenler yazılıma katkıda bulunabiliyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şeffaflık ve açık kaynak ilkelerimiz doğrultusunda Next Sosyal’in geliştirilmesinde önemli bir adımı daha tamamladık. Mastodon altyapısını kullanarak geliştirdiğimiz platformumuza katkıda bulunmak isteyen herkesi davet ediyoruz. Next’te gelecek var.”

Altyapı kullanımı neden eleştirildi?

Özellikle sosyal medyada bazı kullanıcılar, bir platformun “yerli ve milli” olarak tanıtılmasına rağmen yabancı bir açık kaynak altyapı üzerine kurulmasını eleştirdi. Ancak bu durum yazılım dünyasında teknik açıdan oldukça yaygın.

Örneğin; ABD merkezli olan ve Donald Trump’ın Twitter’dan engellenmesi nedeniyle Trump’ın talimatıyla oluşturulam TruthSocial gibi uygulamalar da yine Mastodon temelli çalışıyor. Hatta geçmişte bu platform da kaynak kodlarını paylaşmadığı için benzer bir hukuki süreçle karşılaşmıştı.

NEXT Sosyal’in bu adımı, hem lisans yükümlülüğünü yerine getirmesi hem de yazılım topluluğuyla daha yakın bir ilişki kurması açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.

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Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Açık kaynak kodların paylaşılması, bir uygulamanın şeffaflık politikasını nasıl etkiler sizce?