Netflix, Pazartesi günü iPhone kullanıcıları için yayınladığı güncellemeyle beraber uygulamaya tamamen yeni bir arayüz kazandırdı. Oldukça köklü tasarım değişikleri içeren güncelleme, aynı zamanda uygulamanın akıcılığını da artırıyor!

Netflix Uygulamasına Paralaks Efekti Geldi!

Artık iPhone’larınızda Netfix uygulamasını açtığınızda sizi platformun öne çıkan film ve dizileri büyük bir kart şeklinde karşılayacak. Bu karta paralaks efekti eklenmiş. Yani siz telefonunuzu hareket ettirdikçe büyük kartta görünen dizi veya film hareket edecek.

Bu paralaks efekti, daha önce birçok popüler duvar kağıdı uygulamasında da kullanılmış ve kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Kullanıcıyı ekranda gösterilen içeriğin içine çekmeyi amaçlayan bu efekt, yeni güncellemeyle beraber Netflix uygulamasına da gelmiş.

Yeni güncellemede, işlevsellik alanında da kullanıcı deneyimini iyileştirecek yenilikler bulunuyor. Öyle ki, artık dizi ve filmleri istediğiniz türlere göre çok daha kolay bir şekilde filtreleyebilecek, kullanıcılar arasında hızlıca geçiş yapabilecek ve arama sekmesini uygulamanın bütün menülerinde kullanabileceksiniz.

Bunun yanında, beğendiğiniz içeriğin üstüne tıkladığınızda, içeriğin bulunduğu kart belirli bir alana genişleyecek ve hızlıca içeriğin detaylarını görebileceksiniz. Hatırlatmak gerekirse, önceki sürümlerde bir içeriğe tıkladığınızda içerik tam ekrana genişliyordu ve kullanıcı eğer içeriği beğenmezse önceki ekrana geri dönmek zorunda kalıyordu.

“Yakında Gelecekler” sekmesi de bu güncellemeyle beraber değişen noktalardan biri olmuş. Bu sekmenin adı, “Neler Yeni” olarak değiştirilmiş. Ayrıca bu sekme gelecek içerikleri göstermenin yanında kullanıcılar için özelleştirilmiş öneriler de sunabiliyor.

Yeni güncelleme Apple tarafında oldukça önemli olan titreşimli geribildirim konusunda da önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Artık uygulamada kullanıcıların eriştiği birçok şeyde titreşimli geribildirim bulunuyor.

Netflix’in bu köklü değişiminin arkasındaki isim olan Netflix Arayüz Tasarımcısı Janum Trivedi, bu değişiklikler için 2022 yılından beri çalıştıklarını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Trivedi, paylaşımında “Netflix’i daha akıcı, pürüzsüz ve daha göz hoş görünen bir hale getirmek için başlattığımız yeni arayüz çalışmalarına uzun bir süredir liderlik ediyorum. Sonunda bunu başardık!” ifadelerini kullandı.

Netflix’in yeni arayüzünün gerçekten de oldukça hoş göründüğünü ve eklenen yeni özelliklerin kullanıcı deneyimini iyileştireceğini söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix iOS uygulamasının yeni arayüzü nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!