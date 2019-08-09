Aşk 101: Netflix’ten yeni Türk dizisi

Netflix, yeni Türk dizisi Aşk 101’in tanıtımını yaptı. Gençleri hedef alan dizi 90’ların lise hayatını ele alıyor. 190’dan fazla ülkede yayınlanacak olan dizinin konusuna birlikte bakalım.

İlginizi Çekebilir: Cuma Raporu #62: Galaxy Note 10, PUBG Mobile Lite ve dahası

Netflix, son iki yıl içerisinde Türkiye de üç tane proje ile karşımıza çıkıyor. İlk olarak Hakan: Muhafız dizisi yayına girmiş ve büyük bir ilgi ile karşılanmış ilk ayında 10 milyondan daha fazla izlenme oranını yakalamıştı. İkinci sezonunu Mart ayında gördüğümüz dizi yine büyük bir ilgi ile karşılandı.

Hakan: Muhafız (The Protector) dizisinin üçüncü sezonu 2020 yılında girmesi bekleniyor. Bu projenin yanı sıra Beren Saatin oynadığı ve konusu dünya tarihinin en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de geçen Atiye (The Gift) dizisinin gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte Netflix, gençleri hedef alan Aşk 101 (Love 101) dizisi içinde çalışmalara başladı.

Aşk 101 dizisi 1990’lar Türkiyesinde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine aşık etmek için el ele veren gençlerin konusunun anlatıldığı bir dizi.

Dizide, Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu (Kemal) karakterleri yer alıyor. Dizinin senaryosu Ufak Tefek Cinayetleri dizisinden tanıdığımız Meriç Acemi tarafından kaleme alınıyor.

Hakan: Muhafız ve Atiye dizilerinin yapımcılığını O3 firması üstleniyordu. Aşk 101 dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Ay Yapım içerisinde yer alan ve ülkemizdeki birçok ünlü dizinin yapımcılığını üstlenen Pelin Diştaş’ın Netflix’e geçiş yapmasından sonra Ay Yapım imzalı bir dizinin gelmesi bekleniliyordu.

Aşk 101 dizisinin bu yıl gösterime girmesi planlanıyor. İlk tanıtımında çok yakında geleceğini belirten dizi yalnızca Netflix’te yayınlanacak. İlk tanıtımını aşağıda bulabilirsiniz.