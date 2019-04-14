Netflix’in yeni radyo kanalı: “Netflix Is A Joke”

Netflix, radyo platformu olan SiriusXM ile birlikte ortaya çıkardıkları yeni radyo kanalının 15 Nisan’da açılacağı duyurusunu yaptı. Kanalda orijinal içeriğe ek olarak, pek çok ünlü komedyenle beraber canlı yayınlar da bulunacak.

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Netflix ve SiriusXM şirketlerinin bir ortaklık planı olduğu geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Bu planın sonuçlanması ile Netflix, SiriusXM üzerinden dinlenebilen ve sadece komedi yayınlarını içeren bir platformun duyurusunu yaptı. “Netflix Is A Joke” adını taşıyan kanal, eğlence devi olan Netflix’in komedi içeriklerini ve daha pek çok komedi gösterisi yayınlayacak.

Netflix radyo kanalının içeriğinde neler var?

Kanalda Netflix’in gündeminde olan ve sıkça karşımıza çıkan; Adam Sandler, Aziz Ansari, Bill Burr, Chris Rock, Dave Chappelle, Ellen DeGeneres, Gabriel Iglesias gibi ünlü komedyenlerin performans gösterileri ve günün sıcak gelişmelri hakkında yaptıkları konuşmalar bulunuyor.

Netflix sorumlusu Ted Sarantos, katıldığı bir basın bülteninde , “Netflix şovlarının öne çıkan özellikleri ve komedi sanatını daha da yukarı taşıyan orijinal programların yanı sıra, dünyanın en büyük ve en komik sanatçılarından bazılarını sunmaktan ve bunu SiriusXM ile ortaklaşa yapmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

Bu yeni ve birçok kullanıcıyı heyecanlandıran platform, şimdilik sadece ABD’deki SiriusXM kullanıcılarının erişimine açık olacak. Farklı ve yenilikçi içeriklerin bulunacağı düşünülen radyo kanalının, Türkiye dahil başka ülkelerde ne zaman erişime açık olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.