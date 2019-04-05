Netflix Mobil Türkiye’de: Aylık 7.99 TL!

Netflix Mobil paketi, ülkemizdeki kullanıcılar için artık erişebilir durumda. Sadece akıllı telefon ve tablet ile kullanılabilen ve aynı anda 1 ekran ile sınırlı olan paket, aylık 7.99 TL fiyatla sunuluyor.

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Netflix Mobil neler sunuyor?

Aşağıdaki ekran görüntüsünden görebileceğiniz gibi, aylık 7.99 TL ücretlendirmesi bulunan üyelikte HD veya Ultra HD kalitesi yer almıyor. İlk ay ücretsiz olan paketi sadece cep telefonu ve tabletlerde kullanabiliyoruz. Tabii ki istendiği zaman iptal edebilme, sınırsız film ve TV programlarını izleyebilme özellikleri pakette yer alıyor.

Daha önce Hindistan için açılan üyelik sistemi, bakalım ülkemizde ne denli başarılı olabilecek.