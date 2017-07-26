Netflix’in Mobil Geliri İkinci Çeyrekte %233 Arttı!

Netflix’in ikinci çeyrek başarısı.

Geçtiğimiz günlerde 100 milyon üye limitini aşan Netflix bu başarısını özellikle mobil tarafta gelirlerine de yansıttı. Geçtiğimiz ikinci çeyrekte %233’lük bir gelir artışı yakalayan firma bu muazzam çıkışını hızla sürdürüyor. İkinci çeyrekte bütün mobil uygulamalardan daha fazla gelir elde eden Netflix üç aylık süreçte toplam 153 milyon dolarlık bir parayı kasasına koydu.

Aynı üç aylık sürede 5.2 milyon yeni para ödeyen üyeyi bünyesine katan Netflix tahmini kazanılan üye sayısı olan 3.2 milyonun da epey bir ötesine geçmiş oldu.