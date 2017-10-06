Netflix’in Abonelik Fiyatları ABD’de Zamlandı!

Ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören çevrimiçi video servisi Netflix, anavatanıda abonelik fiyatlarını arttırdı.

Bir süredir ülkemizde de kullanılmaya başlanan ve hatta orijinal olarak adlandırılan kendine özel yayınlarına bir Türk yapımı da ekleyecek olan Netflix, anavatanı olan ABD’de abonelik ücretlerini arttırdı.

Normalde 7.99 Dolar ile başlangıç, 9.99 Dolar ile standart ve 11.99 Dolar ile 4K yayın seçenekleri sunan Netflix, standart ve 4K yayınında fiyat artışına giderek 10.99 Dolar ve 13.99 Dolar fiyatlandırmaya geçti.

Bu durum şu anda Türk kullanıcılarını etkilemiyor olsa da Netflix’in en popüler ve en çok kazanç sağladığı ülkede bu fiyat değişikliğini yapmış olması akıllara Türkiye’de de olası bir zammı getiriyor. Şu anda giriş paketinde 15.99TL, Standart HD paketinde 27,99TL ve 4K paketinde 39.99TL fiyata saihp olan Netflix, bakalım ülkemizde de bir atışa geçecek mi hep beraber göreceğiz.