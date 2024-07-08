Turkcell Paye kart satın alımı gündemde. Turkcell, uzun zamandır hizmet veren yemek kartı çözümü olan Paye Kart‘ı tamamen bünyesine katmak için harekete geçti. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre, Turkcell, PTT ve Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ortaklığında kurulan Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri şirketinin tamamını satın almayı planlıyor.

İçindekiler Turkcell Paye Kart Satın Alım Hamlesi İle Gündemde

Turkcell Paye Kart Satın Alım Hamlesi İle Gündemde

Turkcell Paye kart satın alımı kısa sürede Türkiye gündeminin üst sıralarına yerleşti. Geçtiğimiz yıl, Turkcell, Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ile anlaşarak Sofra’daki haklarını satın almış ve böylece Sofra, Turkcell ve PTT iştiraki haline gelmişti. Şimdi ise PTT’nin ortaklıktan çıkarılması ve Turkcell Paye Kart‘ın tamamen Turkcell bünyesine geçmesi için gerekli adımlar atılıyor.

KAP üzerinden yapılan açıklamaya göre, Turkcell, %66,6 oranında sermayesine iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’nin kalan %33,3’lük payını, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’den 5.196.000 TL karşılığında satın almak için pay alım sözleşmesi imzaladı.

Turkcell KAP açıklaması şöyle:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 17 Ağustos 2023 tarihli kararı çerçevesinde; Şirketimiz %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“TÖHAŞ”) tarafından sermayesine %66,6 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’nin (“Sofra”) kalan %33,3 oranındaki payları, Pay Sahipleri Sözleşmesi uyarınca ön alım hakkı kullanılmak suretiyle, Sofra’nın diğer ortağından Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’den 5.196.000 TL karşılığında satın alınmasına dair pay alım sözleşmesi imzalanmıştır.”

Webrazzi cephesinden gelen haberlere göre, Turkcell, satın alım işlemini tamamladıktan sonra Sofra’nın tamamını başka bir şirkete devretmeyi planlıyor. Ancak bu konuda detaylar henüz net değil.

Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Turkcell’in bu hamlesi, piyasada büyük yankı uyandırdı. Önümüzdeki günlerde Turkcell Paye Kart ile ilgili hangi gelişmelerin yaşanacağını merakla bekliyoruz.,

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Turkcell Paye kart hamlesi nasıl sonuçlanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!