Netflix, üyelerine 5 milyar disk gönderdi

Netflix, kurulduğu günden beri disk dağıtımı alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Şirket, 1997‘den bu yana üyelerine beş milyar disk göndererek bir rekora imza attı.

Netflix’in DVD abonelik hizmetinden sorumlu kuruluşu DVD.com, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5 milyarıncı teslimatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada; “5 milyarıncı sevkiyat… 21 yıldır DVD Netflix için bizimle olan harika üyelerimize canı gönülden teşekkürler. Teslim edilen 5 milyar disk, büyük bir kilometre taşıdır ve hepsini muhteşem üyelerimiz ile ekip üyelerimize borçluyuz.” İfadelerine yer verildi.

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1997 yılında kurulduğunda abonelerine DVD ile filmler ulaştıran Netflix, bu hizmetine hala devam ediyor. Bu hizmetin yanında şirket, bugün dünyanın en büyük streaming yayın platformu konumunda.

2011 yılında bünyesindeki abonelik hizmetlerini DVD ve internet olarak ikiye ayıran Netflix, o tarihten itibaren DVD abone sayısında önemli bir kayıp yaşadı. ABD’de yaklaşık 50 dağıtım merkezi açan şirket, aradan geçen yıllarda bu sayıyı 17’ye düşürdü. Tabii, bunda streaming yayın platformunun inanılmaz yükselişi de etkili oldu.

Bununla birlikte Netflix’in DVD abonelik hizmeti hala oldukça karlı. Şirket sadece son çeyrekte CD abonelerinden 46 milyon dolar kazandı. Bu da yılda yaklaşık 150 milyon dolara denk düşen bir kazanç anlamına geliyor. Bu rakamlar şirketin neden hala bu hizmeti sonlandırmadığından net bir şekilde açıklıyor.

Netflix’in 2011 yılında 14 milyon abonesi disk kullanıyordu. Bu sayı, bu yılın ikinci çeyreğinde 2.4 milyona düştü. Buna ek olarak, günümüz itibari ile, streaming yayın platformunun toplamda 151 milyondan fazla müşterisi olduğu belirtiliyor.