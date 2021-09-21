Netflix Ücretsiz Planı Android İçin Kullanıma Sundu!

Evet yanlış okumadınız. Netflix Android cihazlar için ücretsiz plan seçeneğini hayata geçirdi. İlk deneme ise Kenya’daki kullanıcılar için geçerli olacak. Netflix, bu girişimin daha fazla ücretli abonelik getireceğini umuyor.

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Yalnızca Android kullanıcıları için geçerli olacak bu ücretsiz planda kullanıcılar içeriklerin sadece dörtte birine erişim sağlayabilecekler. Ek olarak içerikleri cihazlarına indiremeyecek ve herhangi bir bağlantıyla yayınlama yapamayacaklar. Netflix popülerliğini arttırmak için böyle bir olaya soyunduğunu düşünürsek eğer daha erişebilir fiyatlara da planlar çıkarmanın düşüncesi içerisinde olabilir. Şirketin bu tutumunu şimdilik tek bir ülkede (Kenya) ücretsiz bir plan olarak gerçekleştirmiş gibi görünüyor.

Bu ücretsiz plana sahip olabilmek için ise bir hesap oluşturmanız ve 18 yaşından büyük olduğunuzu onaylamanız gerekiyor. Ayrıca ücretsiz sürüme sahip olacağınız için de herhangi bir hesap bilgisi ya da kredi/banka kartı bilgisi girmeniz de gerekmiyor. Kullanıcılar ücretsiz planda dörtte bir oranında içeriklere sahip olurken kişiselleştirilmiş öneriler, çoklu profiller için destek, reklamsız oynatma ve ebeveyn denetimlerine de sahip olabiliyorlar.

Ne kadar avantajlı görünse de içeriklerin çok daha az olduğu, sadece Android’de geçerli olması ve herhangi bir cihaza yayınlama özelliğinin aktif olmaması sebepleriyle kullanıcılar tarafından sıcak bakılamaya da bilir. Bu ücretsiz planın diğer ülkelere de gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ayrıca iOS tarafında da bu planın hayata geçeceği hakkında da bir bilgi bulunmuyor. Peki sizler Netflix’in bu hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ücretsiz plana sahip olan kullanıcılar sunulan özellikleri az görüp ücreti plana geçiş yaparlar mı? Siz olsanız ücretsiz planda ücretli plana geçiş yapar mısınız?