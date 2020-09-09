Dizi/Film/Kitap
Netflix, ikinci Türk filmini duyurdu: Mücadele Çıkmazı
Netflix, Türkçe orijinal yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Mücadele Çıkmazı adlı yeni yapım, ikinci Netflix Türk filmi olarak yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.
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Dizi, film ve belgesel platformu Netflix, Türkiye merkezli orijinal içerik kütüphanesini yeni bir filmle genişletiyor. Netflix’in Instagram’dan paylaştığı kısa videoya göre, başrolünde ‘Hakan: Muhafız’ ile tanıdığımız Çağatay Ulusoy’un yer aldığı yeni yapımın adı; Mücadele Çıkmazı.
OGM Pictures tarafından yürütülen filmin, 4 Ağustos’ta başlayan çekimlerinin geçen hafta tamamlandığı belirtiliyor. Çıkış tarihi ise belli değil; ancak çekimlerinin tamamlandığını düşünürsek, 2020 bitmeden filmin Netflix kataloğunda yerini alacağını öngörebiliriz.
Mücadele Çıkmazı, ne anlatıyor?
Hatırlayacak olursanız Hakan: Muhafız’da Çağatay Ulusoy’u İstanbul’u ölümsüzlerin şerrinden kurtarmakla görevli bir seçilmiş kişi olarak görmüştük. Mücadele Çıkmazı filminde ise başarılı oyuncu, hayatını çöp toplayarak idame ettirmeye çalışan ve bu noktada çeşitli zorluklarla mücadele etmeye çalışan bir baba rolünde göreceğiz. Yani anlaşıldığı üzere yeni Netflix’in yeni Türk filmi, drama tarzında olacak.
Ayrıca Ranini’nin paylaştığı bilgilere göre ise Çağatay Ulusoy’a, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve Emir Ali Doğrul eşlik ediyor.
Netflix, bu yıl içerisinde ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet’i yayına almıştı. Ancak, sosyal medyada filme karşı yapılan eleştirilerden anlaşıldığı üzere bu film, pek bir rüzgar estiremedi. Şimdi Netflix’in Mücadele Çıkmazı ile Türk film endüstrisinde nasıl bir yer edineceğini hep beraber göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
Space Invaders’tan Doom’a arcade tarihini anlatan dizi: High Score
High Score adı verilen ve geçtiğimiz günlerde Netflix‘te yayımlanan mini dizi, video oyun tarihini ve zamanın önemli oyunlarının yapılış sürecini aktarıyor.
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Günümüzde Red Dead Redemption 2, God of War, GTA V gibi oyunlardan bahsediliyor olsa da aslında oyun dünyası aslında Spacewar! isimli oyun dünyasının ilk video oyunu olarak kabul edilen bir yapım ile başlamıştı. Devamında Galaxy Game ve Computer Space oyunları ile başlayan video oyun sektörü Pong ile geniş kitlelere ulaşmaya ve Arcade oyunlarının altın çağının başlamasına yol açtı.
Arcade dünyasına High Score ile giriş
Netflix’te geçtiğimiz gün yayınlanan mini dizi High Score ise tam da bu noktadan başlıyor. Space Invaders‘ı bilen ve oynamış nesil, aslında tüm dünyaya yayılan video oyun ve arcade makinalarının ilk örneklerini denemiş oldular. Devamında Pac-Man, Donkey Kong, Mario Brothers gibi oyunlar ile git gide büyüyen sektörün adımlarını söz konusu oyunların yaratıcıları ve geliştiricileri ile yapılan röportajlar ile belgesel tadında izlemeniz mümkün.
6 bölümden oluşan dizide ilk bölümde Space Invaders ve Pac-Man, devamında Donkey Kong ve Mario’yu anlatıyor. 3. bölümde RPG dünyasının Dungeous & Dragons ile başlaması ve EA’nin Madden NFL serisini anlatıyor. Tabiki Street Fighter ve Mortal Kombat‘a da değinen seri Doom ile açılan 3D oyun dünyası ile sezonu noktalıyor.
Bu dünyada yer almış ve yaratıcı olan insanlardan dinlemenin keyfi gerçekten güzel. Aynı zamanda bu oyunlar hakkında bilgisi olmayan ya da o döneme yetişememiş genç arkadaşlar da söz konusu oyunların hangi ortam ve şartlar ile geldiğini görecekler. Eğer sizin de dikkatini çekti ise High Score serisine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
The Batman filmi için ilk tanıtım videosu yayınlandı!
Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen DC FanDome etkinliğinde, Robert Pattinson’lı The Batman filmi için ilk resmi tanıtım videosu yayınlandı. Başlangıçta DC uzatılmış evreni içerisinde kahramanı canlandıran Ben Affleck’in oynaması planlanan rolde, Harry Potter’dan, Twilight’a muhteşem bir kariyere sahip olan Robert Pattinson canlandıracak.
Yayınlanan görsel ve videolarda görüldüğü kadarıyla, Catwoman rolünde Zoë Kravitz, Penguin rolünde Colin Farrell ve Riddler rolünde Paul Dano yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Pattinson’ın yeni Batsuit’i ve Batmobil’ını gördüğümüzü hatırlıyoruz. Fragmanda da bu detaylara yer verilirken yeni Batsuit’in daha karanlık hatlar taşıdığı söylenmekte.
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Hikaye kısmında ise, şehirde belirli gruplara ayrılan insanların, güçlü Wayne ailesiyle olan bağlantısı konu alınıyor. Kahramanımız bu yolculukta, soyadının peşini bırakmayan kesimleri araştırıyor ve onlarla mücadele ediyor. Coronavirus pandemisi sebebiyle çekimlerine ara verilen yapımın, eylül ayında yeniden çekimlere başlaması bekleniyor. Ayrıca The Batman için sadece dörtte birlik kısmının çekildiği ve Ocak 2021 olarak düşünülen çıkış tarihinin Ekim 2021’e aktarılmasının sebebinin bu olduğu söylenmekte.
Dizi/Film/Kitap
Sherlock Holmes’un kardeşini konu alan Enola Holmes için ilk video geldi
Geçtiğimiz aylarda duyurulan Sherlock Holmes’ün kız kardeşini konu alacak olan Enola Holmes filmi için ilk video Netflix resmi Twitter hesabı üzerinde yayınlandı. Stranger Things’den tanıdığımız sevilen oyuncu Millie Bobby Brown’ın Enola karakterini canladıracağı film, önemli isimleri kadrosunda bulundurmasıyla ilgi çekiyor.
Enola, Sherlock Holmes roman serisinde, iki ağabeyinden daha geç ve daha yetenekli olmasıyla biliniyor. Yapımda Sherlock Holmes rolünde, DC Comics evreninden tanıdığımız Henry Cavill ve diğer erkek kardeş olan Mycroft Holmes rolünde ise Sam Claflin yer alıyor. Açık olarak bir duyuru videosu olduğunu söyleyebileceğimiz yapıma ait fragmanın yakın gelecekte paylaşılması bekleniyor.
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alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn
— Netflix (@netflix) August 17, 2020
Twitter paylaşımında Netflix, “alone loshme reeebtpms wnettyrhitd” sözleriyle videoyu yayınladı. Mantıklı şekilde düşündüğümüzde hiçbir anlam ifade etmeyen kelimeleri ters çevirip okuduğumuzda ise, Enola Holmes’un 23 Eylül tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacağını öğreniyoruz. Muzip şakasıyla seriye uygun bir atıf yapan Netflix, Enola Holmes ile büyük bir başarı yakalamayı hedefliyor.