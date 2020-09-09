Netflix, ikinci Türk filmini duyurdu: Mücadele Çıkmazı

Netflix, Türkçe orijinal yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Mücadele Çıkmazı adlı yeni yapım, ikinci Netflix Türk filmi olarak yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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Dizi, film ve belgesel platformu Netflix, Türkiye merkezli orijinal içerik kütüphanesini yeni bir filmle genişletiyor. Netflix’in Instagram’dan paylaştığı kısa videoya göre, başrolünde ‘Hakan: Muhafız’ ile tanıdığımız Çağatay Ulusoy’un yer aldığı yeni yapımın adı; Mücadele Çıkmazı.

OGM Pictures tarafından yürütülen filmin, 4 Ağustos’ta başlayan çekimlerinin geçen hafta tamamlandığı belirtiliyor. Çıkış tarihi ise belli değil; ancak çekimlerinin tamamlandığını düşünürsek, 2020 bitmeden filmin Netflix kataloğunda yerini alacağını öngörebiliriz.

Mücadele Çıkmazı, ne anlatıyor?

Hatırlayacak olursanız Hakan: Muhafız’da Çağatay Ulusoy’u İstanbul’u ölümsüzlerin şerrinden kurtarmakla görevli bir seçilmiş kişi olarak görmüştük. Mücadele Çıkmazı filminde ise başarılı oyuncu, hayatını çöp toplayarak idame ettirmeye çalışan ve bu noktada çeşitli zorluklarla mücadele etmeye çalışan bir baba rolünde göreceğiz. Yani anlaşıldığı üzere yeni Netflix’in yeni Türk filmi, drama tarzında olacak.

Ayrıca Ranini’nin paylaştığı bilgilere göre ise Çağatay Ulusoy’a, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve Emir Ali Doğrul eşlik ediyor.

Netflix, bu yıl içerisinde ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet’i yayına almıştı. Ancak, sosyal medyada filme karşı yapılan eleştirilerden anlaşıldığı üzere bu film, pek bir rüzgar estiremedi. Şimdi Netflix’in Mücadele Çıkmazı ile Türk film endüstrisinde nasıl bir yer edineceğini hep beraber göreceğiz.