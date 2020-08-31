Netflix
Netflix, bazı dizi ve filmlerini ücretsiz hale getirdi!
Netflix, bugün kendi bünyesindeki bazı orijinal içeriklerini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bu kapsamda platformun ünlü dizi ve filmlerinden bazılarını para vermeden izleyebilirsiniz.
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Popüler dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix, bugün itibariyle Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya genelinde yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında platformun Stranger Things ve Elite gibi ün salmış orijinal içeriklerini ücret ödemeden, e-posta adresi bile girmeden ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ayrıca Netflix’in ücretsiz sunduğu içerikler bunlarla da sınırlı değil; zira şirket, dizilere ek olarak bazı popüler filmlerini de ücretsiz sunuyor.
Yalnız bu noktada Netflix’in dizilerin sadece ilk sezonunun 1 bölümünü ücretsiz sunduğunu belirtelim. Örneğin 8 bölümlük Elite dizisinin sadece ilk sezonunun 1. bölümü ücretsiz izlenebiliyor. Filmlerde ise Netflix, cömert davranarak tamamını ücretsiz sunmayı tercih ediyor. Belki diziler de en azından 3 bölüm verilebilirdi, ancak belli ki Netflix kullanıcıların sadece ilk bölümü izleyerek söz konusu diziyi seveceğini ya da sevmeyeceğini düşünmüş.
Peki sunulan diziler ve filmler neler? Netflix’in özel olarak oluşturduğu ücretsiz izlenebilen yapımlar sayfasında toplam 10 adet orijinal yapım yer alıyor. Bu sayfada Stranger Things, Elite, Patron Bebek: Yine İş Başında, When They See Us, Love is Blind, Gezegenimiz ve Grace and Frankie olmak üzere Netflix orijinal dizilerinin sadece ilk bölümünü; Murder Mystery, Bird Box ve The Two Popes olmak üzere ise Netflix orijinal filmlerinin tamamını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
Bu arada söz konusu orijinal yapımları sadece Android ve iOS telefonunuzdan ya da Mac ve Windows bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz; şimdilik akıllı TV’lerdeki uygulama üzerinden ücretsiz izleme desteği verilmiyor.
Dizi/Film/Kitap
Space Invaders’tan Doom’a arcade tarihini anlatan dizi: High Score
High Score adı verilen ve geçtiğimiz günlerde Netflix‘te yayımlanan mini dizi, video oyun tarihini ve zamanın önemli oyunlarının yapılış sürecini aktarıyor.
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Günümüzde Red Dead Redemption 2, God of War, GTA V gibi oyunlardan bahsediliyor olsa da aslında oyun dünyası aslında Spacewar! isimli oyun dünyasının ilk video oyunu olarak kabul edilen bir yapım ile başlamıştı. Devamında Galaxy Game ve Computer Space oyunları ile başlayan video oyun sektörü Pong ile geniş kitlelere ulaşmaya ve Arcade oyunlarının altın çağının başlamasına yol açtı.
Arcade dünyasına High Score ile giriş
Netflix’te geçtiğimiz gün yayınlanan mini dizi High Score ise tam da bu noktadan başlıyor. Space Invaders‘ı bilen ve oynamış nesil, aslında tüm dünyaya yayılan video oyun ve arcade makinalarının ilk örneklerini denemiş oldular. Devamında Pac-Man, Donkey Kong, Mario Brothers gibi oyunlar ile git gide büyüyen sektörün adımlarını söz konusu oyunların yaratıcıları ve geliştiricileri ile yapılan röportajlar ile belgesel tadında izlemeniz mümkün.
6 bölümden oluşan dizide ilk bölümde Space Invaders ve Pac-Man, devamında Donkey Kong ve Mario’yu anlatıyor. 3. bölümde RPG dünyasının Dungeous & Dragons ile başlaması ve EA’nin Madden NFL serisini anlatıyor. Tabiki Street Fighter ve Mortal Kombat‘a da değinen seri Doom ile açılan 3D oyun dünyası ile sezonu noktalıyor.
Bu dünyada yer almış ve yaratıcı olan insanlardan dinlemenin keyfi gerçekten güzel. Aynı zamanda bu oyunlar hakkında bilgisi olmayan ya da o döneme yetişememiş genç arkadaşlar da söz konusu oyunların hangi ortam ve şartlar ile geldiğini görecekler. Eğer sizin de dikkatini çekti ise High Score serisine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Netflix
Netflix Türkiye, deneme süresi için farklı ücretler talep ediyor!
Netflix Türkiye, geçtiğimiz aylarda ülkemizde 30 günlük deneme süresini kaldırmıştı. Dün itibarıyla da firmanın bu karardan vazgeçtiğini ve deneme süresinin 1,99 TL’ye kullanıcılara sunulduğunu haberleştirmiştik. Daha sonrasında ise fark ettik ki, ücretlendirme konusunda farklı tutarlar da kullanıcılara önerilebiliyor.
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Netflix Türkiye, platforma üye olan kullanıcılara avantajlar sunmak istiyor. Bu avantajların en başında elbette aboneliğin ücreti yer alıyor. Sadece ilk kez Netflix’e üye olan kullanıcılar için sunulan bu ayrıcalığı, firma farklı ücretlendirme modelleri sunarak müşterilerinden tahsis ediyor. Fakat, “https://www.netflix.com/tr/” üzerinde test ettiğimize göre, belli aralıklarla ve farklı cihazlarla siteye giriş yaptığınız zaman abonelik ücretleri de değişiyor. Muhtemelen, internet tarayıcınızın çerezleri temizlendikçe öneriler de yenileniyor.
Ücretli deneme fırsatı seçeneğinin, dünya üzerinde sadece Türkiye’de kullanıma açık olduğu biliniyor. Diğer ülkelerde Netflix, 30 gün boyunca ücretsiz kullanılabiliyor. Ülkemizde yapılan bu değişikliğin sebepleri arasında, sanal kart açıklarıyla hesap kullanımının yoğunlukta olması görülüyor. Kullanıcılar, deneme fırsatını bu yöntemlerle birlikte her ay kullanmaya devam ediyor, böylelikle standart abonelik ücretlerini ödemek zorunda kalmıyorlar.
Gösterilen abonelik ücretleri arasında; standart ücret, 0.20 TL, 1.99 TL, 8.99 TL gibi birbirinden farklı dört seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden hangisi önünüze düşerse, ona göre bir ücret ödüyorsunuz. Açıkçası, uygulanan bu politika hiç adil değil. Çünkü, Netflix’e müşteri olmak isteyen biri, sadece tarayıcıyı açıyor ve o an hangi fırsat önünüze düşerse onu seçip, ödemesini tamamlıyor. Müşteriler, deneme üyeliğinden ücretsiz yararlanabildikleri gibi, aynı üyelik modeli için daha yüksek bir ücretlendirme olan 8.99 TL’ de ödeyebiliyorlar.
Dileriz ki deneme fırsatı için “rastgele” verilen fırsat teklifleri sadece bir hatadan ibarettir. Netflix’in uyguladığı yeni politika devam ederse, kullanıcılar bu durumdan hiç hoşnut olmayacaklardır.
Genel
Netflix deneme sürümü Türkiye için tekrar aktif hale geldi!
Geçtiğimiz aylarda sadece ülkemiz için sonlandırılan Netflix ilk ay deneme sürümü fırsatı, bugün itibariyle tekrar aktif hale geldi. Geçmişte sistem hakkında, pazarlama stratejisi sebebiyle kaldırıldı gibi bir açıklamada bulunan firma, bu hamleyle birlikte kullanıcıların yüzünü güldürdü.
Platforma ait internet adresine giriş yaptığınızda, öncelerde 30 gün ücretsiz sunulan ilk ay deneme paketini 1,99 TL’ye elde edebiliyoruz. Ayrıca geçmişte bu fırsattan yararlanan kullanıcıların da yeni sistemden faydalanabildiği söyleniyor. Yeni 1,99 TL ücretle kullanabildiğimiz deneme fırsatı türünün sadece Türkiye’de aktif olduğu söyleniyor. Ek olarak daha geçmişte çeşitli sanal kartlar gibi açıkları kullanarak, platformda üyelik elde edebilen kişiler için Netflix’in ek önlemler aldığı konuşulmakta.
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Fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin yeni hesaplarıyla platforma ait internet sitesine girmesi, e-posta adreslerini yazarak kırmızı butona dokunması ve son olarak kart bilgilerini platforma aktarması gerekiyor. Eğer 1,99 TL’lik fırsattan yaralanamıyorsanız, çerezler gibi tarayıcı unsurlarını temizleyerek tekrar denemeniz gerekiyor. Ayrıca eskiden olduğu gibi, deneme sürümü içerisinde istediğimiz herhangi bir üyelik türünü de seçebiliyoruz.