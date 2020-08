Netflix, bazı dizi ve filmlerini ücretsiz hale getirdi!

Netflix, bugün kendi bünyesindeki bazı orijinal içeriklerini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bu kapsamda platformun ünlü dizi ve filmlerinden bazılarını para vermeden izleyebilirsiniz.

Popüler dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix, bugün itibariyle Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya genelinde yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında platformun Stranger Things ve Elite gibi ün salmış orijinal içeriklerini ücret ödemeden, e-posta adresi bile girmeden ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ayrıca Netflix’in ücretsiz sunduğu içerikler bunlarla da sınırlı değil; zira şirket, dizilere ek olarak bazı popüler filmlerini de ücretsiz sunuyor.

Yalnız bu noktada Netflix’in dizilerin sadece ilk sezonunun 1 bölümünü ücretsiz sunduğunu belirtelim. Örneğin 8 bölümlük Elite dizisinin sadece ilk sezonunun 1. bölümü ücretsiz izlenebiliyor. Filmlerde ise Netflix, cömert davranarak tamamını ücretsiz sunmayı tercih ediyor. Belki diziler de en azından 3 bölüm verilebilirdi, ancak belli ki Netflix kullanıcıların sadece ilk bölümü izleyerek söz konusu diziyi seveceğini ya da sevmeyeceğini düşünmüş.

Peki sunulan diziler ve filmler neler? Netflix’in özel olarak oluşturduğu ücretsiz izlenebilen yapımlar sayfasında toplam 10 adet orijinal yapım yer alıyor. Bu sayfada Stranger Things, Elite, Patron Bebek: Yine İş Başında, When They See Us, Love is Blind, Gezegenimiz ve Grace and Frankie olmak üzere Netflix orijinal dizilerinin sadece ilk bölümünü; Murder Mystery, Bird Box ve The Two Popes olmak üzere ise Netflix orijinal filmlerinin tamamını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Bu arada söz konusu orijinal yapımları sadece Android ve iOS telefonunuzdan ya da Mac ve Windows bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz; şimdilik akıllı TV’lerdeki uygulama üzerinden ücretsiz izleme desteği verilmiyor.