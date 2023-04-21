Netflix, hesap paylaşımını engelleyerek ek gelir elde etmek için bir politika benimseyecek. Şirket, bu politikanın Temmuz ayı sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde ve kısa bir süre sonra dünya çapında geçerli olacağını duyurdu. Netflix’in tahminlerine göre, 100 milyondan fazla hanenin hesap paylaştığı düşünülüyor.

Şirket, yeni hesaplar açmak veya paylaşılan hesaplar için ek ücretler ödemek isteyen kişilerin olduğu durumlarda milyarlarca dolarlık ekstra gelir elde edebileceğini düşünüyor.

Netflix, hesap paylaşımı konusunda nasıl bir yaklaşım benimseyeceği konusunda hala çalışıyor. Asya ve Güney Amerika’da test edilen alternatif çözümler, seyahat ederken veya tatildeyken hesap paylaşımının sinir bozucu olabileceği senaryoları çözmeyi amaçlıyor.

Hesap paylaşan kullanıcılar için iki seçenek bulunuyor. Bunlar hesapları paylaşmayı durdurmak veya diğer hesap veya hesaplar için ek bir ücret ödeyerek Netflix’in kaybını telafi etmek. Hangi seçeneğin tercih edileceği tamamen kullanıcının kararına bağlıdır, ancak hesap paylaşımı çağının sona erdiği kabul edilmelidir.

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Netflix’in rakiplerinin yükselişe geçtiği bu zamanlarda firmanın böyle bir karar alıp şifre paylaşımını durdurması üye sayısını kaybetmesine neden olabilir. Bakalım firma bu karardan vazgeçecek mi? Bekleyip göreceğiz.