Ünlü bir gazetenin raporuna göre, Netflix TV’nizdeki oyunları kontrol etmek için iPhone’unuzu kullanmanıza izin verecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Netflix kısa bir süre önce oyunlarını sahip olduğunuz her Netflix yüklü cihazda oynanabilir hale getirmek istediğini söylemişti. Şirket bu yolda önemli bir adım atmış olabilir!

iPhone Oyun Kontrolcüsü Olur mu?

Netflix, geçtiğimiz yıllarda oyun servisini duyurmuş ve Netflix abonesi olanlara özel bazı oyunlar sunmuştu. Ancak platformu en yoğun kullandığımız cihazlar olan televizyonlarımızda bu hizmet kullanılamıyordu. Televizyonlarda bu hizmetin sunulmamasının, geleneksel televizyon kumandalarının en basit oyunlarda bile kullanışsız olmasından kaynaklandığı düşünülüyordu.

Ancak Netflix, bir süredir televizyonlara da bu hizmeti getirmeye çalışıyor ve bu yolda büyük bir ilerleme kaydedilmiş olabilir. Öyle ki, Netflix’in iOS uygulamasının kodlarında ortaya çıkan bir detay, şirketin iPhone’unuzu TV oyunlarını oynamak için kullanabilmenize olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bu gerçekten önemli bir gelişme. Zira bu yolla geleneksel televizyon kumandalarının kısıtlaması kalkmış olacak ve PlayStation DualSense gibi harici bir kontrolcü satın almamıza gerek kalmadan Netflix oyunlarını cep telefonlarımızı kontrolcü olarak kullanarak oynayabileceğiz.

Ortaya atılan iddialara göre, iOS uygulaması “TV’nizdeki bir oyunu oynamak için bir kumandaya ihtiyacınız var. Bu telefonu oyun kumandası olarak kullanmak ister misiniz?” yazısı gösteren bir kod içeriyor. Buna göre Netflix, iPhone’unuzu TV’de çalışan Netflix için bir kumandaya dönüştürerek oyunları her cihazda oynanabilir hale getirmek istiyor.

Netflix mobil oyun hizmetini ilk olarak 2021’in sonlarında başlattı ve bu ayın başlarında şimdiye kadar 55 oyun yayınladığını ve bu yıl 40 oyunun daha çıkacağını söyledi. Ancak bu oyunlar yalnızca iOS ve Android cihazlarda oynanabiliyor. Telefonunuzu bir kumanda olarak kullanmak, Netflix’in kendi özel oyun kumandasını çıkarma zorunluluğunu ortadan kaldırmanın bir yolu olabilir.

Netflix, bununla beraber GeForce Now gibi bulut oyun hizmetleri üzerinde de çalışıyor. 2022’den beri bu konuda harıl harıl çalışan firma, bulut oyun hizmeti konusunda da yakın zamanda bizi şaşırtan bir açıklama yapabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone’unuzu kontrolcü olarak kullanmak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!