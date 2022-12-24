Netflix bu yılın Nisan ayı başında, 2022’nin ilk çeyreğinde 200 bin müşteri kaybettiğini ve sonunda paylaşılan hesaplar için 100 milyon dolar tahsil etmeyi planladığını duyurdu. The Wall Street Journal’a göre Netflix, 2023 yılına kadar şifrelerini paylaşan 100 milyon haneden para kazanmayı planlıyor.

Netflix 2023’ten itibaren şifre paylaşan kişilerden küçük bir ücret talep edecek; yayın platformu bu güncellemeyi bu yılın başlarında Şili, Kosta Rika ve Peru’da 3 dolarlık bir eklenti olarak test etmeye başladı. Ancak Netflix’in biraz daha ucuz bir üyelik elde etmek için insanların ikinci bir hesaba kaydolmasını sağlaması da mümkün.

Ayrıca Netflix, bu geçişi ilk olarak önümüzdeki yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulamayı planlıyor. Değişiklik yürürlüğe girdiğinde, hesaplarını aynı evde yaşamayan arkadaşları veya akrabalarıyla paylaşan kullanıcılar, şifrelerini paylaşmak için ek bir ücret ödemek zorunda kalacaklar. Bu değişiklik IP adreslerine, cihaz kimliklerine ve hesap etkinliklerine bağlı olarak uygulanacak.

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Bu, daha önce “Aşk şifre paylaşmaktır” diye tweet atan bir şirket için dramatik bir tezat oluşturuyor. Bu çaba, Netflix’in özellikle ABD pazarındaki durgun büyümeye verdiği yanıtın bir parçası. Netflix ayrıca yıllar süren muhalefetin ardından programlarda reklam gösterme konusundaki tutumunu da değiştirdi.

Kasım ayında, reklamsız daha pahalı hizmetlere daha ucuz bir alternatif arayan yeni müşterileri çekmek için reklamlı aylık 6,99 dolarlık bir plan ekledi eklendi.

Makaleye göre Netflix, şu anda test edilen Latin Amerika ülkelerinde kullanıcıların şifrelerini değiştirmelerini yasaklamıyor. Bunun yerine, birincil hesap sahibine SMS veya e-posta yoluyla iletilen bir doğrulama kodunu girmeleri gerekiyor.

Doğrulama kodunu girdikten sonra kullanıcılar paylaşılan hesaba erişebiliyor, ancak hesap sahibi eklenti ücretini ödeyene kadar hizmet uyarılar göstermeye devam ediyor. Konuya aşina olanlara göre Netflix, Amerika Birleşik Devletleri için de benzer bir seçeneği değerlendiriyor.

Ek ücret, Netflix’in şifre paylaşımından ek para kazanmasına yardımcı olabilirken, bazı kullanıcıların aboneliklerini sonlandırmasına da neden olabilir. Raporlara göre, yayın devi, müşterileri rahatsız edebilecek ve abone kaybına yol açabilecek birçok zor senaryoyu araştırdı.

Bununla birlikte, platformun güncelleme uygulandıktan sonra gelişebilecek herhangi bir endişeyi nasıl ele almayı planladığı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Netflix ise henüz durumla ilgili yorum yapmadı.