Perşembe günü (22) yayınlanan bir güncellemeyle Twitter, tüm kullanıcılar için her bir tweet’in görüntülenme sayısını göstermeye başlayarak paylaşımların erişimini keşfetmeye olanak tanıdı. Yeni özellik, web sürümünün yanı sıra Android ve iOS uygulamalarında da kullanılabilecek.

Elon Musk tarafından resmi profilinde duyurulan View Count aracı, Youtube’un yayınlanan videonun kaç kez izlendiğini gösteren metriklerine benzer bir şekilde çalışıyor. Sosyal ağ sahibi, bu özelliğin Twitter’ın “göründüğünden daha canlı” olduğunu gösterdiğini belirterek lansmanı kutladı.

Ayrıca bkz: Twitter Tartışmalarının Ardından Mastodon, Firefox ve Tumblr’dan Destek Aldı!

Milyardere göre, mikroblog kullanıcılarının yüzde 90’ından fazlası platforma sadece tweet okumak için erişiyor, kendi gönderilerini veya beğenme ya da yanıtlama gibi eylemleri yapmıyor. Başka bir deyişle, görüntülenme sayısının açıklanması, bu kişilerin içerikle etkileşime girmeden de olsa orada olduklarını göstermektedir.

Bir tweet’in görüntülenme sayısı, grafik simgesiyle birlikte görünen her gönderinin altında kontrol edilebilir. Retweet, yorum ve beğeni sayısı bilgilerinin yanında yer alır ve daha fazla kişi yayına eriştikçe güncellenir.

Özellik zaten vardı, ancak farklı bir şekilde

Twitter’ın görüntüleme sayacı zaten mevcuttu, ancak yalnızca tweet’i atan hesabın sahibi tarafından erişilebiliyordu. Bilgileri kontrol etmek için, yazarının herhangi bir gönderisini açın ve diğer şeylerin yanı sıra gönderi tarafından oluşturulan gösterim, etkileşim ve profil ziyareti sayısı gibi verileri görüntülemek için “Tweet istatistiklerini görüntüle” seçeneğine tıklayın.

Aradaki fark, bu güncellemeden itibaren sayacın herhangi bir tweet’te herkes tarafından görülebilir olmasıdır. Bununla birlikte, en eksiksiz analiz hala yalnızca yayının yazarı tarafından yapılabilmektedir.