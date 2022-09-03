Netflix’in reklam destekli planını 1 Kasım’da açıklaması bekleniyor.

Variety‘nin haberine göre, Disney+’ın 8 Aralık’ta benzer bir plan başlatacağını onayladığı için Netflix’in zaman çizelgesini öne çıkardığını bildiriyor. Daha önce Netflix, yatırımcılara reklam destekli planının “2023’ün başlarında” başlayacağını bildirdi. Netflix’in reklam destekli planının ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve Fransa dahil olmak üzere birçok ülkede başlatması bekleniyor.

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Netflix’in reklam ajanslarından yıllık en az 10 milyon dolarlık bir taahhüt talep ettiği ve yıl sonuna kadar reklam destekli planına yaklaşık 500.000 kaydolmayı beklediği söyleniyor.

Bloomberg, Netflix’in reklam destekli planının 7 Dolar ile 9 Dolar arasında fiyatlandırılacağını iddia ediyor. Yapılan açıklamaya göre Lisanslı içeriğin tam kataloğu ile gelmeyecek ve izleyicilerin çevrimdışı görüntüleme için gösterileri indirmesi pek olası değil.