Cuma Raporu #222 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #222 zaman çizelgesi

00:00 : Giriş ve IFA 2022

09:42 : Sony Xperia 5 IV tanıtıldı

13:04 : Fiyarlar, zamlar…

23:19 : AMD Ryzen 7000 serisi işlemciler ve Radeon 700 serisi ekran kartları

30:00 : POCO M5 serisi geliyor

31:54 : Samsung Galaxy S23 serisi S22’ye benzer olacak

42:29 : NASA’nın yeni Ay görevi Artemis 1 ertelendi

47:23 : Xiaomi 12S Ultra’nın DXOMARK Skoru Belli Oldu!

54:54 : Katlanabilir bilgisayar devri başlıyor

01:01:44 : Snapdragon 6 Gen 1 geliyor

01:04:53 : Amazon, EA’yi alabilir

01:08:08 : Yemeksepeti+ geliyor

01:20:22 : Güç Yüzükleri başladı