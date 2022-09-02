Cuma Raporu #222 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #222: IFA 2022, Galaxy S23 serisi ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #222 zaman çizelgesi
00:00 : Giriş ve IFA 2022
09:42 : Sony Xperia 5 IV tanıtıldı
13:04 : Fiyarlar, zamlar…
23:19 : AMD Ryzen 7000 serisi işlemciler ve Radeon 700 serisi ekran kartları
30:00 : POCO M5 serisi geliyor
31:54 : Samsung Galaxy S23 serisi S22’ye benzer olacak
42:29 : NASA’nın yeni Ay görevi Artemis 1 ertelendi
47:23 : Xiaomi 12S Ultra’nın DXOMARK Skoru Belli Oldu!
54:54 : Katlanabilir bilgisayar devri başlıyor
01:01:44 : Snapdragon 6 Gen 1 geliyor
01:04:53 : Amazon, EA’yi alabilir
01:08:08 : Yemeksepeti+ geliyor
01:20:22 : Güç Yüzükleri başladı