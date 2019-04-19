Netflix Rastgele Oynat butonu adı altında, yeni bir dizi izleme yöntemi deniyor. Peki bu yeni buton, bizim için işlevsel olabilir mi?

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Netflix Rastgele Oynat butonu her dizi için iyi olmayabilir

Bu buton, Netflix’in son dizisi olan Love, Death & Robots ya da Black Mirror gibi her bölümü birbirinden bağımsız olan diziler için iyi olsa da, Stranger Things ya da Umbrella Academy gibi her bölümü birbiriyle bağlantılı olan diziler için pek de iyi olmayabilir. Diğer yandan, izlediğiniz dizi sırayla akıyor olsa da; siz dizinizi izlerken uyuyakalıyorsanız yine iyi bir buton olabilir.

Bu yeni buton, yeni yeni test ediliyor. Ancak, aslında Love, Death & Robots ile çoktan test edildi bile.