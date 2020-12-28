Netflix, yeni Türk dizisi 50m2’nin fragmanını yayımladı

Spotify günümüzde en çok kullanılan uygulamalardan biri. Gerek sevdiğimiz sanatçılar, gerekse biz dinleyiciler için kapsamlı ve eğlenceli bir ortam oluşturan uygulama, çoğu kişinin müzik deneyimini değiştirdi. Uygulama, kişiselleştirme adına pek çok ayar barındırıyor, ama ne yazık ki kullanıcıların birçoğu bunun farkında değil.

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Eğer daha önce hiç Spotify ayarlarında gezinmediyseniz, Spotify deneyiminizi güzelleştirecek 6 önemli ayarı sizler için haberimizde derledik.

Spotify: İşte uygulamadan aldığınız deneyimi zenginleştirecek 6 adım

#1 – Sesi Normalleştirin

Herkes bir kere de olsa “neden bu şarkının sesi diğerinden daha yüksek” diye mutlaka düşünmüştür. Normalleştirme ayarları, tam da bunu düzeltmek için tüm şarkılar için aynı olan genel bir ses seviyesi belirliyor. Normalleştirme ayarları için

iOS cihazlarda Ayarlar > Çal > Ses Normalleştirmeyi Etkinleştir seçeneğini açın.

cihazlarda seçeneğini açın. Android cihazlarda Ayarlar > Ses Seviyesini Normalleştir seçeneğini açın.

cihazlarda seçeneğini açın. Masaüstü için Ayarlar > Müzik Kalitesi > Ses Seviyesini Normalleştir seçeneğini açın.

Bu ayarlar içerisinden Normal, Yüksek Sesli veya Sessiz seviyelerini varsayılan olarak belirleyebilirsiniz.

#2 – Ses Kalitesi Kontrolleri

Birçok kullanıcının farkında olmadığı bir başka konu ise ses kalitesi. Spotify’da ses kalitesini Wi-Fi, mobil veri ve çevrimdışı dinleme için farklı farklı ayarlayabiliyorsunuz.

Spotify, ses kalitesini Otomatik, Düşük, Normal, Yüksek ve Çok Yüksek olarak 5 farklı kategori halinde sunuyor. Varsayılan ayar olan Otomatik ses kalitesi, internet hızınıza bağlı olarak kesintisiz dinleyebileceğiniz en kaliteli sesi sağlıyor. Düşük kalite 24 kbit/s, Normal kalite 96 kbit/s, Yüksek kalite 160kbit/s ve son olarak Çok Yüksek kalite ise 320kbit/s ile eşdeğer.

Bunlara ek olarak, yüksek kalitelerle indirilen şarkıların depolama alanınızda daha çok yer kapladığını da unutmayın.

Ses Kalitesi ayarlarınız için

iOS ve Android cihazlarınızda Ayarlar > Ses Kalitesi altında

ve cihazlarınızda altında Masaüstü cihazlarınızda Ayarlar> Müzik Kalitesi altında

istediğiniz ayarları seçebilirsiniz.

#3 – Ekolayzer (Equalizer) Ayarları

Ekolayzerler bas ve tiz ayarları ile kendiniz için en doğru sesi bulmanızı sağlar.

Bu ayarları yapmak için

iOS cihazlarınızda Ayarlar > Çal > Ekolayzer seçeneğini açın, hazır ayarlardan birini seçin veya noktalara dokunarak kendi ayarlarınızı yapın.

cihazlarınızda seçeneğini açın, hazır ayarlardan birini seçin veya noktalara dokunarak kendi ayarlarınızı yapın. Android cihazlarınızda Ekolayzer ayarları cihazınızın üreticisine bağlı olarak değişmekle beraber, Ayarlar > Müzik Kalitesi > Ekolayzer’e dokunarak yapılabilir.

Bazı Android cihazları Ekolayzer ayarlarını desteklemedikleri için, Android kullanıcıları Ekolayzer’i etkinleştirmemeleri için bir uyarı alabilir.

#4 – Geçişlerde sesi azaltın

Sesi azaltarak geçiş, müziğin hiç kesilmemesi için parçalar arasındaki sessizliği giderir. Bu ayarı yapmak için

iOS cihazınızda Ayarlar > Çalma > Sesi azaltarak geçiş sürgüsünden istediğiniz aralığı seçin.

cihazınızda sürgüsünden istediğiniz aralığı seçin. Android cihazınızda Ayarlar > Çapraz Geçiş altında sürgüyü dilediğiniz gibi ayarlayın.

cihazınızda altında sürgüyü dilediğiniz gibi ayarlayın. Masaüstü cihazınızda Ayarlar > Gelişmiş Ayarları Göster > Çalma > Parçalara sesi azaltarak geçiş seçeneğini açın ve sürgüyü istediğiniz şekilde ayarlayın.

#5 – Aralıksız dinleyin

Aralıksız özelliği, dinlediğiniz şarkıların birbirine karışmadan değişmesini sağlar. Bu özelliği klasik ve canlı performans dinlemeyi seven dinleyiciler için mutlaka öneriyoruz. Aralıksız ayarını geçişlerde sesi azalttığınız bölümden yapabilirsiniz.

#6 – Otomatik çalma

Otomatik çalma özelliği ise bir listenin veya albümün sonuna geldiğinizde Spotify’ın o albüme veya listeye benzer şarkılar çalmaya devam etmesini sağlar. Bu ayarı açmak için

Masaüstü cihazınızda Ayarlar > Otomatik Çalma > Müziklerin bittiğinde benzer şarkıları otomatik çal seçeneğini aktifleştirin.

cihazınızda seçeneğini aktifleştirin. Mobil cihazlarınızda ise Ayarlar > Çal > Otomatik Çalma özelliğini aktifleştirin.

Kaynak: Make Use Of