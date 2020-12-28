Genel
Netflix, yeni Türk dizisi 50m2’nin fragmanını yayımladı
Netflix, yeni Türk dizisi 50m2’nin ilk tanıtım fragmanını yayımladı. Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgiye göre dizi, yeni yılda izleyiciyle buluşacak.
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Dünyanın en popüler online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, yakın zamanda çok sayıda Türk yapımı yeni projeyi duyurdu. Platform, son olarak yeni bir Türk dizisinin fragmanı ile karşımıza çıktı.
Yönetmenliğini Selçuk Aydemir‘in üstlendiği ve senaryosunu Burak Aksak‘ın yazdığı dizinin merakla beklenen çıkış tarihi açıklandı. Netflix’in 5. orijinal Türk dizisi olan 50m2’nin 8 bölümden oluşan ilk sezonu 27 Ocak‘ta yayınlanacak.
Yapımcılığını BKM‘nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Tuğçe Karabacak, Özgür Emre Yıldırım, Gaye Gürsel ve Tuncay Beyazıt gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
Netflix üzerinden yayınlanacak olan 50m2’nin konusu
Gizemli bir tetikçi olan Gölge‘nin hayatı, babası gibi gördüğü Servet’in kendisine ihanet etmesi ile altüst olur. Uğradığı ihanetin ardından kaçan Gölge, kendisini daha önce hiç görmediği bir mahallenin terzi dükkanında bulur. 50 metrekarelik alana sığınan Gölge’yi görenler, onu kısa bir süre önce vefat eden terzinin oğlu zanneder. Kendisi hakkında düşünülen kimliğe bürünen Gölge, mahalleli ile zaman geçirdikçe yeni kimliği ile iyice bütünleşir. Bu süreç, Gölge’nin gerçekte kim olduğunu anlamasını sağlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Realme Q2 Çin sınırları dışına çıkmaya hazırlanıyor!
Realme Q2 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin’e özel geliştirilen akıllı telefonun yakında küresel pazara da çıkabileceği öğrenildi.
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Realme Q2 modelini farklı pazarlarda da görebiliriz!
Akıllı telefon dünyasında özellikle fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren Realme, küresel pazara yeni bir model ile daha gelmeye hazırlanıyor. Ekim ayında Q2 serisini tanıtan ve Çin’e özel olarak piyasaya çıkartan akıllı telefon üreticisi, seriyi Çin sınırları dışarısına çıkarmaya hazırlanıyor. Hindistanlı sertifika platformu BIS üzerinde görüntülenen akıllı telefonun, küresel pazara çıkış konusunda ilk sinyallerini vermeye başladığı öğrenildi. Öte yandan RMX2117 model numarasıyla listelenen akıllı telefon, piyasaya farklı bir isimle çıkabilir.
Ocak 2021 tarihinde Realme 8 ve Narzo 30 serilerini tanıtacak akıllı telefon üreticisinin cihazı hangi isimle çıkaracağı henüz bilinmiyor. Orta seviyeye konumlandırılan 5G özellikli akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisinden almakta. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitelerine sahip olan akıllı telefon, 6.5 inçlik FullHD+ ekrana sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon son dönemlerde alışılagelmiş delikli ekran teknolojisi ile ortaya çıkmıştı. Hindistan ile birlikte küresel pazar yolculuğuna başlayacağı tahmin edilen akıllı telefonun fiyatı ile alakalı yeni bir detay henüz ortaya çıkmadı. Bakalım firma Q2 ile birlikte akıllı telefon dünyasında önemli bir alternatif oluşturmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Spotify için müzik deneyiminizi geliştirecek 6 adım
Spotify günümüzde en çok kullanılan uygulamalardan biri. Gerek sevdiğimiz sanatçılar, gerekse biz dinleyiciler için kapsamlı ve eğlenceli bir ortam oluşturan uygulama, çoğu kişinin müzik deneyimini değiştirdi. Uygulama, kişiselleştirme adına pek çok ayar barındırıyor, ama ne yazık ki kullanıcıların birçoğu bunun farkında değil.
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Eğer daha önce hiç Spotify ayarlarında gezinmediyseniz, Spotify deneyiminizi güzelleştirecek 6 önemli ayarı sizler için haberimizde derledik.
Spotify: İşte uygulamadan aldığınız deneyimi zenginleştirecek 6 adım
#1 – Sesi Normalleştirin
Herkes bir kere de olsa “neden bu şarkının sesi diğerinden daha yüksek” diye mutlaka düşünmüştür. Normalleştirme ayarları, tam da bunu düzeltmek için tüm şarkılar için aynı olan genel bir ses seviyesi belirliyor. Normalleştirme ayarları için
- iOS cihazlarda Ayarlar > Çal > Ses Normalleştirmeyi Etkinleştir seçeneğini açın.
- Android cihazlarda Ayarlar > Ses Seviyesini Normalleştir seçeneğini açın.
- Masaüstü için Ayarlar > Müzik Kalitesi > Ses Seviyesini Normalleştir seçeneğini açın.
Bu ayarlar içerisinden Normal, Yüksek Sesli veya Sessiz seviyelerini varsayılan olarak belirleyebilirsiniz.
#2 – Ses Kalitesi Kontrolleri
Birçok kullanıcının farkında olmadığı bir başka konu ise ses kalitesi. Spotify’da ses kalitesini Wi-Fi, mobil veri ve çevrimdışı dinleme için farklı farklı ayarlayabiliyorsunuz.
Spotify, ses kalitesini Otomatik, Düşük, Normal, Yüksek ve Çok Yüksek olarak 5 farklı kategori halinde sunuyor. Varsayılan ayar olan Otomatik ses kalitesi, internet hızınıza bağlı olarak kesintisiz dinleyebileceğiniz en kaliteli sesi sağlıyor. Düşük kalite 24 kbit/s, Normal kalite 96 kbit/s, Yüksek kalite 160kbit/s ve son olarak Çok Yüksek kalite ise 320kbit/s ile eşdeğer.
Bunlara ek olarak, yüksek kalitelerle indirilen şarkıların depolama alanınızda daha çok yer kapladığını da unutmayın.
Ses Kalitesi ayarlarınız için
- iOS ve Android cihazlarınızda Ayarlar > Ses Kalitesi altında
- Masaüstü cihazlarınızda Ayarlar> Müzik Kalitesi altında
istediğiniz ayarları seçebilirsiniz.
#3 – Ekolayzer (Equalizer) Ayarları
Ekolayzerler bas ve tiz ayarları ile kendiniz için en doğru sesi bulmanızı sağlar.
Bu ayarları yapmak için
- iOS cihazlarınızda Ayarlar > Çal > Ekolayzer seçeneğini açın, hazır ayarlardan birini seçin veya noktalara dokunarak kendi ayarlarınızı yapın.
- Android cihazlarınızda Ekolayzer ayarları cihazınızın üreticisine bağlı olarak değişmekle beraber, Ayarlar > Müzik Kalitesi > Ekolayzer’e dokunarak yapılabilir.
Bazı Android cihazları Ekolayzer ayarlarını desteklemedikleri için, Android kullanıcıları Ekolayzer’i etkinleştirmemeleri için bir uyarı alabilir.
#4 – Geçişlerde sesi azaltın
Sesi azaltarak geçiş, müziğin hiç kesilmemesi için parçalar arasındaki sessizliği giderir. Bu ayarı yapmak için
- iOS cihazınızda Ayarlar > Çalma > Sesi azaltarak geçiş sürgüsünden istediğiniz aralığı seçin.
- Android cihazınızda Ayarlar > Çapraz Geçiş altında sürgüyü dilediğiniz gibi ayarlayın.
- Masaüstü cihazınızda Ayarlar > Gelişmiş Ayarları Göster > Çalma > Parçalara sesi azaltarak geçiş seçeneğini açın ve sürgüyü istediğiniz şekilde ayarlayın.
#5 – Aralıksız dinleyin
Aralıksız özelliği, dinlediğiniz şarkıların birbirine karışmadan değişmesini sağlar. Bu özelliği klasik ve canlı performans dinlemeyi seven dinleyiciler için mutlaka öneriyoruz. Aralıksız ayarını geçişlerde sesi azalttığınız bölümden yapabilirsiniz.
#6 – Otomatik çalma
Otomatik çalma özelliği ise bir listenin veya albümün sonuna geldiğinizde Spotify’ın o albüme veya listeye benzer şarkılar çalmaya devam etmesini sağlar. Bu ayarı açmak için
- Masaüstü cihazınızda Ayarlar > Otomatik Çalma > Müziklerin bittiğinde benzer şarkıları otomatik çal seçeneğini aktifleştirin.
- Mobil cihazlarınızda ise Ayarlar > Çal > Otomatik Çalma özelliğini aktifleştirin.
Kaynak: Make Use Of
Genel
Halo: Infinite Xbox One sürümü iptal edilmedi!
Halo: Infinite Xbox One sürümünün iptal edilmediği öğrenildi. Yapımcı firma eski nesil konsol için herhangi bir iptal durumu düşünmüyor.
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Halo: Infinite Xbox One için sorunsuz bir şekilde çıkacak!
Halo: Infinite ertelemenin ardından hayranlarını bazı konularda şüphelere düşürdü. Özellikle Cyberpunk 2077‘nin çıkışından bu yana yapımcı firmaya yaşattıkları ve oyunculara beklenen performansı konsollar nezdinde sağlayamaması oyun dünyasında hareketlenmeye neden oldu. 2021 yılına ertelenen oyun, eski nesil konsol kullanıcılarını biraz endişelendirmişe benziyor. Konuyla ilgili 343 Industries firması topluluk yöneticisi John Junyszek‘e sorular soran hayranlar, aldıkları cevap ile birlikte bir nebze olsun nefes aldılar.
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