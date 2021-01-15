Netflix, AirPods Pro için Uzamsal Ses desteğini test ediyor!

Bir Fransız sitesinden alınan rapora göre Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max’te yerleşik olan uzamsal ses özelliği için destek eklemeye çalışıyor.

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Site, Amerika Birleşik Devletleri’nde uzamsal ses desteği ile ilgili çalışmaların olduğunu belirten isimsiz bir Netflix çalışanıyla konuştuğunu söylüyor.

Söylenti henüz başka bir kaynak tarafından onaylanmadı. Ancak Fransız menşeili kaynak, bu özelliğin önümüzdeki ilkbaharda küçük bir katalog başlığı yayınlayarak hayata geçirileceğini düşünüyor.

Uzamsal ses nedir?

Uzamsal ses, sinema salonunki atmosfere benzer olarak, sesi Apple’ın kulak içi ve kulak üstü kulaklıklarına taşıyan aynı zamanda sesi üç boyutlu hale getiren bir “AirPods Pro“ ve “AirPods Max“ özelliğidir. Uzamsal ses, başınızın hareketini ve iPhone’unuzun konumunu takip etmek için ‌‌AirPods Pro‌‌ ve iPhone’daki jiroskop ve ivmeölçeri kullanır, hareket verilerini karşılaştırır ve ardından ses alanını başınız hareket ederken bile cihazınıza bağlı kalacak şekilde yeniden düzenler.

Apple, özelliği ilk olarak 2020 Kasım ayında duyurmuştu. O günden itibaren birçok AirPods Pro sahibi bu özelliği deneyimlemek için gün sayıyordu. Özelliğin Netflix’e getirilmesi şüphesiz ki AirPods Pro kullanıcılarının Uzamsal Ses tecrübesini deneyimleyebilmesi için sınırsız bir içeriğe sahip olmasını sağlayacaktır.

Uzamsal Ses, sadece iPhone veya iPad ile çalışan bir özelliktir. Bu nedenle eğer Netflix gerçekten bunun üzerinde çalışıyorsa, özellik sadece Apple’ın uyumlu iPhone’ları veya iPad’lerinde görüntülediğiniz Netflix içeriklerinde destek sağlayacaktır.