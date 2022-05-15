Microsoft, Windows 11’deki bir dizi sorunu ve hatayı düzeltmek için toplu bir güncelleme yayınladı, ancak görünüşe göre Windows 11 KB5013943, virüsten koruma yazılımını destekleyenler de dahil olmak üzere belirli sürücülere sahip bazı sistemlerde korkunç Mavi Ekran (BSOD) hatasına neden oluyor.

Sophos, işletim sistemi için Windows 11 KB5013943 yamasının Mavi Ekrana neden olduğunu, yani sürücüler ve Mayıs 2022 Yaması Salı arasındaki uyumluluk sorunları nedeniyle masaüstünü yanıt vermemeye neden olan hata kodlarını durdurduğunu onayladı.

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Mavi Ekran hatalarıyla karşılaşan bir kullanıcı, sorunlarını Microsoft Yanıtlar forumunda ve Reddit‘te açıkladı ve bir kullanıcı “bu yapıya güncelleme yapıldığından beri, Hitman 3’ü oynamak için 10-15 dakika mavi ekran sorunu yaşıyor.

Başka bir kullanıcı ise sanal makineler de dahil olmak üzere birincil ve ikincil makinelerinde “APC_INDEX_MISMATCH” gibi belirsiz hata kodlarıyla Mavi Ekran hataları yaşadıklarını ekledi. Etkilenen kullanıcılar, cihazları en son sürüme güncellendikten hemen sonra BSOD’nin tetiklendiğini iddia etti.

Microsoft, Windows 11 makinelerini etkileyen Mavi Ekran Ölüm hatası raporlarını henüz kabul etmemiş olsa da, Sophos, güncellemenin cihazınızı önyüklenemez hale getirebileceğini doğruladı.

Sophos, destek belgelerinde “Sophos Home çalıştıran Windows 11’deki müşteriler, Windows Update KB5013943’ü yükledikten ve makinelerini yeniden başlattıktan sonra bir BSOD/Durma hatasıyla karşılaşabilir” dedi.

“Belirtiler, bilgisayarı yeniden başlattıktan/kapattıktan sonra, Windows Update KB5013943’ün yüklenmesinden sonra yeniden açtıktan sonra masaüstüne erişememeyi içeriyor. Güvenlik firması, buna bir Dur Hata Dizini Uyuşmazlığı mesajı (Mavi Ekran) dahildir” dedi.

BSOD hatalarını düzeltmek için Sophos, aşağıdaki adımları izleyerek güncellemeyi kaldırmayı önerdi:

Güncellemenin yüklenmesini önlemek için Windows güncellemelerini duraklatın.

Başlat > Ayarlar > Windows Update’i seçin.

Güncellemeleri 7 gün boyunca duraklatın.

Denetim Masası’nı açın.

Programlar ve Özellikler’e tıklayın.

Yüklü güncellemeleri görüntüle’yi tıklayın

KB5013943’ü arayın ve kaldırın.