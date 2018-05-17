Netflix, HDR desteğine 3 telefon daha ekledi

Netflix daha fazla abonenin daha akıcı ve yüksek çözünürlüklü görüntüler için HDR desteği alması için sunan cihaz sayısını arttırdı.

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Netflix listeye üç yeni cihaz ekledi!

Netflix‘te HDR desteği olan cihaz sayısı hala az olsa da listeye Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Pro ve Huawei P20 cihazlarının da eklenmesi ile toplanda 11 telefona ulaşmış durumda. Gerçekleştirilen yeni güncelleme ile birlikte 3 farklı cihaza daha HDR ve Dolby Vision ses desteği sunulmaya başlanılırken, bu cihazlar firmaların amiral gemileri olduğu görülüyor.

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P20

Razer Phone

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy S9 / S9+

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia ZZ2

LG G6 (Dolby Vision)

LG V30

Bunun dışında tüm akıllı telefonlara HDR sunmayı planlayan firma, bu bağlamdaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.