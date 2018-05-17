Türkiye’de 1.999 TL fiyatıyla piyasaya dikkat çeken Asus ZenFone 5, orta seviyedeki üstün kamera performansı ile övülüyordu. Şimdi ise kamera performansı noktasında otorite hale gelen DxOMark‘ta yapılan test ile ne kadar iyi olduğunu da kanıtlamış oldu.

Sonuca göre 93 fotoğraf, 86 da video puanı alan Asus ZenFone 5, 90 ortala puan almayı başardı. Bu puan ile HTC U11, Google Pixel ve Xiaomi Mi Note 3 ile ortak oldu. Ayrıca Samsung Galaxy S7 Edge, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ve Sony Xperia XZ Premium’u da geçmeyi başardı.

DxOMark’a göre hızlı otofokus, aydınlık ortamda güzek detay seviyesi ve beyaz dengesi sunan telefon, videoda da pozlama, stabilizasyon ve kapalı ortamda da iyi bir beyaz dengesi oluşturuyor. Ancak iyi olmasına rağmen noise ve flaş ile çekimlerde ise detay kaybı gibi sorunları olduğundan da bahsediliyor. Merak edenler için detayları buradan görebilirsiniz.

Asus ZenFone 5 detaylı ön öncelemesi

Sonuç olarak şimdiye kadar bu kadar yüksek puan almayı başaran ilk orta seviye telefon olan Asus ZenFone 5, geçtiğimiz senenin tüm amiral gemi modellerini geçen ancak bu seneki amiral gemilerinin arkasında kalan bir sonuç elde etmiş oldu.