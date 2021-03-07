Netflix, gözden kaçan içerikler için TikTok benzeri bir özellik sunuyor

Netflix, insanların komik klipler arasında gezinmesini sağlayan TikTok benzeri bir özellik oluşturdu. Bu sayede kullanıcıların daha fazla Netflix programı izlemesi hedefler arasında.

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Netflix’ten bütün bir şovu izlemeden kahkalara doymanızı sağlayacak mobil özellik geliyor

Big Mouth, Jerry Seinfeld ve Ali Wong gibi şovlardan alınan kesitler sayesinde kahkaya doyacaksınız. Bu özellik şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki iOS cihazlarında kullanılabiliyor. TikTok veya Instagram Reels gibi görünen özellik sayesinde uygulamada daha fazla vakit geçirmeniz hedefler arasında. Şovlardan, filmlerden veya programlardan biri ilginizi uyandırırsa daha sonra izlemek için kayıtlı listeye eklemeniz mümkün.

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Ürün yenilikleri direktörü Patrick Flemming, “Her zaman üyeleri eğlendirmenin ve keşfetmeyi kolaylaştırmanın yeni yollarını arıyoruz.” dedi. TikTok uygulamasının piyasadaki büyümesi ve kullanıcıların ilgisini çekmesi Netflix’in Fast Laughs isimli özelliğini eklemesine yol açtı.

Son aylardaki kazanç raporlarına bakarak Netflix, Tiktok’u rakip olarak görüyor. Aynı türde içerikler oluşturan platformlar olmasalar da insanlar zamanlarını TikTok uygulamasında geçiriyor. Bunun sonucunda Netflix, iPhone kullanıcılarına telefonlarında gezinebilecekleri yeni bir özellik sunuyor. Böylece insanları tekrar Big Mouth ya da başka bir şov izlemeye ikna edebileceğine inanıyor.

Netflix stand–up içeriklerine oldukça fazla yatırım yaptı. Adam Sandler ve Kevin Hart gibi yönetmenlerle anlaşmalar yapmıştı. Animasyonlar listeleri oluştu. Çok fazla içerik olduğu için bu içerikler bazı kullanıcılarla buluşamadı. Bu yeni özellik sayesinde gözden kaçan içerikler kullanıcılarla buluşacak.

Eğlence sektörüne yeni bir platform yaratmaktan ziyade gözden kaçan içerikleri kullanıcılara hatırlatmak temel hedefler arasında. Böylece Netflix, TikTok uygulamasından farklı bir çizgi sergiliyor.

Fast Laughs’a erişmek için alt gezinme menüsünü kullanmak yeterli. Şu anda iOS cihazlarını içeren özellik yakında Android cihazlarda test etmeye başlayacak.