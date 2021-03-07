Genel
Netflix, gözden kaçan içerikler için TikTok benzeri bir özellik sunuyor
Netflix, insanların komik klipler arasında gezinmesini sağlayan TikTok benzeri bir özellik oluşturdu. Bu sayede kullanıcıların daha fazla Netflix programı izlemesi hedefler arasında.
İlginizi çekebilir; Microsoft Edge için yeni özellikler yolda
Netflix’ten bütün bir şovu izlemeden kahkalara doymanızı sağlayacak mobil özellik geliyor
Big Mouth, Jerry Seinfeld ve Ali Wong gibi şovlardan alınan kesitler sayesinde kahkaya doyacaksınız. Bu özellik şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki iOS cihazlarında kullanılabiliyor. TikTok veya Instagram Reels gibi görünen özellik sayesinde uygulamada daha fazla vakit geçirmeniz hedefler arasında. Şovlardan, filmlerden veya programlardan biri ilginizi uyandırırsa daha sonra izlemek için kayıtlı listeye eklemeniz mümkün.
Ürün yenilikleri direktörü Patrick Flemming, “Her zaman üyeleri eğlendirmenin ve keşfetmeyi kolaylaştırmanın yeni yollarını arıyoruz.” dedi. TikTok uygulamasının piyasadaki büyümesi ve kullanıcıların ilgisini çekmesi Netflix’in Fast Laughs isimli özelliğini eklemesine yol açtı.
Son aylardaki kazanç raporlarına bakarak Netflix, Tiktok’u rakip olarak görüyor. Aynı türde içerikler oluşturan platformlar olmasalar da insanlar zamanlarını TikTok uygulamasında geçiriyor. Bunun sonucunda Netflix, iPhone kullanıcılarına telefonlarında gezinebilecekleri yeni bir özellik sunuyor. Böylece insanları tekrar Big Mouth ya da başka bir şov izlemeye ikna edebileceğine inanıyor.
Netflix stand–up içeriklerine oldukça fazla yatırım yaptı. Adam Sandler ve Kevin Hart gibi yönetmenlerle anlaşmalar yapmıştı. Animasyonlar listeleri oluştu. Çok fazla içerik olduğu için bu içerikler bazı kullanıcılarla buluşamadı. Bu yeni özellik sayesinde gözden kaçan içerikler kullanıcılarla buluşacak.
Eğlence sektörüne yeni bir platform yaratmaktan ziyade gözden kaçan içerikleri kullanıcılara hatırlatmak temel hedefler arasında. Böylece Netflix, TikTok uygulamasından farklı bir çizgi sergiliyor.
Fast Laughs’a erişmek için alt gezinme menüsünü kullanmak yeterli. Şu anda iOS cihazlarını içeren özellik yakında Android cihazlarda test etmeye başlayacak.
Genel
Kaliforniya, Disneyland ve diğer eğlence parkları kısıtlamalarla açılıyor
Kaliforniya, Disneyland ve birçok eğlence merkezinin 1 Nisan‘da kısıtlamalar dahilinde açılacağı belli oldu. Açılacak olan eğlence merkezleri kısıtlamalar dahilinde halka sunulacak. Kapasiteler sınırlı olacak ve maske takma zorunluluğu da olacak.
İlginizi Çekebilir: YouTube koronavirüs aşılarıyla ilgili yanıltıcı videoları kaldıracak
Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı Cuma günü yaptığı açıklamada, Kaliforniya’daki Disneyland’in açılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Eğlence parklarının açılma tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi. Bununla birlikte, açılan eğlence mekanlarında kısıtlamalar önemli ölçüde yer alacak. Sağlık departmanı, devam eden salgın nedeniyle ziyaretçilerin önemli ölçüde sınırlı olması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda zorunlu maske kuralını da vurgulayarak belirtti. Parklardaki kapasite, bulundukları illerin COVID-19 vakalarının sayılarına bağlı.
Kaliforniya, Disneyland 1 Nisan’da açılıyor
Kaliforniya’daki eğlence parkları için dört kademeli yeniden açılma risk sistemi uygulanacak. Kırmızı kademesindeki ilçeler- kırmızı, ikinci en yüksek kategoridir- yüzde 15 kapasite katılımıyla sınırlı olacak. Turuncu kademede bu sınır yüzde 25 ve sarı kademe yüzde 35 olarak devam edecek. Parklara olan katılım, eyalet içi ziyaretçilerle sınırlı olacak. Disneyland, şu an en yüksek kademeli renk olan mor bölgede, Orange County‘de yer alıyor. Ancak yerel haber raporları yakında kırmızı kademeye geçeceğini gösteriyor.
Kaliforniya’daki açık hava sporları ve canlı performans mekanları, farklı bir yeniden açılış kriterine sahiptir. İlçeler, en yüksek riskli mor katmanında olsa bile, kapasite kısıtlamasıyla yeniden açılabilir.
Kaliforniya Sağlık ve İnsan Hizmetleri Ajansı sekreteri Dr. Mark Galyh yaptığı açıklamada, kısıtlamalarla Kaliforniya’daki eğlence yerlerinin açılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Çünkü aşılama ve hasta sayısının azalması durumun iyi yönde gittiğinin habercisi. Özellikle açık hava eğlence yerleri bu durum için oldukça ideal olduğunu da ekledi.
14 Mart 2020‘de Disneyland koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Bununla birlikte Disneyland, birçok çalışanını işten çıkartmıştı. Aynı zamanda kapatmaların sonucunda önemli bir mali darbe aldı. Şirketin son mali çeyreğinde, Disney’in parklar bölümü gelirinin geliri yüzde 53 düşüşle 3,6 milyar dolar geriledi. . Şirket, yatırımcılarla Şubat ayında yaptığı bir görüşmede, “COVID-19’un bu çeyrekte segment işletme geliri üzerindeki toplam net olumsuz etkisinin yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu söyledi.
Florida’daki Disneyland, Temmuz ayından beri kısıtlamalar dahilinde açık. Disney yöneticileri, Kaliforniya yetkililerini eğlence parklarının ve diğer mekanların yeniden açılmasına izin vermeye zorluyor. Ancak Kaliforniya bu konuda Filorida‘ya nazaran daha dikkatli yaklaşıyor.
Disneyland Resort’un başkanı Ken Potrock Twitter’a yaptığı açıklamada, yeni yeniden açılış tarihiyle Disneyland’ın “binlerce insanı işe geri getireceğini ve komşu işletmelere ve tüm topluluğumuza büyük ölçüde yardımcı olacağını” söyledi.
Genel
Otomobil sayısı 19 yılda 3 kat arttı | Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu!
Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu. Son 19 yılda trafiğe kayıtlı otomobil sayısının 8.5 milyon arttığı gelen bilgiler arasında. Oransal olarak baktığımızda %350 oran ile kamyonet grubu ilk sırada yer alıyor.
Okumak isteyebilirsiniz; Netflix, gözden kaçan içerikler için TikTok benzeri bir özellik sunuyor
Türkiye’de 2002 yılında trafiğe kayıtlı 4.6 milyon otomobil yer alıyordu. Buna ek olarak 2020 sonu itibariyle bu oran 13.1 milyona kadar ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeler toplam taşıt sayısının 24 milyon 144 bini geçtiğini gösteriyor.
Kamyonet en yüksek artışa sahip olan araç grubu
Özellikle şehir içi yük taşımacılığında kullanılan kamyonet grubu en çok artışla karşımıza çıkıyor. 2002’de 875 bin olan kamyonet sayısı 2020 sonunda 3 milyon 958 bin olarak belirtildi. Yaklaşık yüzde 350 oranında bir artış görmek mümkün.
Diğer araç gruplarına baktığımızda traktör sayısı yaklaşık 800 bin artarak 1 milyon 958 bine ulaştı. Ayrıca otomobil sayısına baktığımızdaysa 19 yılda 8.5 milyon artış görüyoruz.
Şehirler arası ulaşımda aktif olarak kullanılan otobüs sayısı yaklaşık 100 bin artış göstererek 212 bine yükseldi. Buna ek olarak Corona virüs döneminde oldukça fazla kullanıcının ilgisini çeken motosiklet grubu da artış gösteren araçlar arasında. 2 milyona yakın artışla 3 milyon 512 bin motosiklet trafiğe kayıtlı olarak karşımıza çıkıyor.
Trafiğe kayıtlı araçların sayısının artması elbette otomobillerin artık ihtiyaç listesinde üst sıralarda yer almasıyla ilgili. Bununla birlikte markaların sunduğu kampanyalar, insanların daha kolay araç sahibi olmasına olanak sağlıyor. Aynı oranda gelişmeyen trafik ise sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dileriz bu artışa paralel olarak trafik sorunu da çözüme kavuşur.
Ürün önerilerimizi içeren Hepsiburada listemize buradan ulaşabilirsiniz.
Genel
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Huawei oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Huawei, özellikle kullanıcılar ve teknoloji severler tarafından Google olmamasından ve buna bağlı olarak Google olmamasına rağmen hala pahalı olduğundan yakınıyorlar. Bunlara ek olarak orta seviyeye önem vermediğini; ve orta seviye cihazlarında kullandığı işlemci politikası gibi birçok sebepleri mevcut.
Huawei için sizden gelen yorumlardan bazıları:
1)Mehmet Sezer: Güncelleme açısından berbat verdiğimiz parayı haketmiyor
2)Fikri: Huawei, bence satış sonrası müşteri memnuniyetini sağlamayı başardı ancak Huawei hakkında illa eksi bir şey söylemem gerekirse Kirin 710 işlemcilerin sık sık ısıtılıp önümüze sürülmesi ve bunu Kirin 710 kullanan daha eski bir cihazla aralarında yüksek fiyat farkının olması.
3)Abdulsamet Denizcan: Sadece amiral gemisi telefonlara yoğunlaşması orta segmente önem vermemesi
4)Baran Omacan: Ayarlar kısmı inanılmaz karışık. 4 yıl huawei kullandım yine de hakim değildim ayarlarına. Ayarlarda arama yaparak bulmakta çok zor çünkü ayar isimleri değişik değişik.
5)Osman Soğanoğlu: Çin menşeili bir ürün olduğu için güvenlik açısından güvenli bulmuyorum.
6)Okaman Dondur: Amiral Gemisi Olduğu iddia edilen modellerinde Dolby Atmos bulunmaması.
7)Kerem Esentur: Apple özentisi inovasyon diye geçiniyor apple ürünlerinin kopyasını yapıyor
8)Sabri Çelik: Huawei video konusunda çok kötü optik sabitleme yapamayan telefonlar üretmesi örneğin p30 pro gibi bir kamera canavarının video konusunda rezillik seviyesindeki performansı
9)Utku Varol: Sokakta yürüyen Uygur Türklerini tespit eden sistem için patent başvurusu yapması sevmemek için yeterli bir neden.
10)Meth Cook: Amiral gemisi modelleri hariç kalitesiz cihazlar üretmesi
11)yasindemir94: Mate serisinin sadece pro ve lite modelini getirmeleri, düz modelini getirmemeleri
12)furkannoktase: Fanlarını, Google olmasın yav hayatımızı hiç etkilemiyor, app Store’da her şey var 10 bin TL telefona verip APK sitelerinde sürünmeyi marifet sanan fanları.
13)ilovetechs1: Youtuberlara, içerik üreticilerine ve gazetecilere yılbaşı hediyesi vs hediye paketleri falan gönderiyolar ben bunun iş ahlakına aykırı olduğunu ve tarafsız bir bakış açışının önüne geçildiğini düşünüyorum dolayısıyla bu davranışı benden eksi puan alıyor.
14)Denizhan: Alt-orta segment telefonların f/p açısından yeterince iyi değil.
15)gokay.ozbayrak: İki arkadaşıma da Huawei Watch GT2 satın aldık ama birine bildirimler gelirken diğerine hiçbir şekilde bildirim gelmiyor. “Kararlılık” kelimesi Huawei’ye ters sanki
16)Serhat Karadağ: Sar değerleri çok yüksek. Bu yüzden tercih etmem
17)Mehmet Gerekyok: İkinci el piyasasında fiyatlarının ciddi oranda düşmesi. Ön sipariş ile aldığım bir çok Huawei amiral modellerini 2 yıl sonra sözleşmem biterken aldığımın 4 te 1i veya 3te 1 i fiyatına satabiliyorum ancak. Diğer büyük markalarda bu olay olmuyor pek değer kaybetmiyorlar. Huawei de diğer büyük markalarla yarışıyor kesinlikle ama bu konuda çok geride maalesef.
18)Musa Demir: Hafıza kartı olarak greksiz pahalı olan Nano Card yerine normal kart kullanılamaması.
19)Karaajah: Akıllı saatlere custom arayüz yüklemek için kırk takla artırması. REZİLLİK.
20) nebusanssizlik: Kurulu olan Exchange hesabın bir süre sonra senkronizasyon problemi yaşatması ve silip tekrar kurdurması
Forumdan Son Mesajlar
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 6 saat önce
-
Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Microsoft, Xbox için Edge Chromium tarayıcısını test ediyor
Apple iMac Pro satışlarını sonlandırıyor
Kaliforniya, Disneyland ve diğer eğlence parkları kısıtlamalarla açılıyor
Otomobil sayısı 19 yılda 3 kat arttı | Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu!
Netflix, gözden kaçan içerikler için TikTok benzeri bir özellik sunuyor
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.