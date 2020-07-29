Netflix, Google Play Store üzerinde 1 milyar indirmeyi geçti!

Netflix, dünya genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Google Play Store‘da uygulamanın tam 1 milyar indirme sayısını geride bıraktığı öğrenildi.

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Netflix, 1 milyar Android indirmesine ulaştı!

Dünyaca ünlü dizi/film platformu Netflix, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özellikle küresel salgın nedeniyle kullanımı oldukça artan platformun, ciddi indirme sayılarına ulaştığı öğrenildi. Google Play Store, üzerinde Netflix uygulamasının tam 1 milyar indirme sayısını geride bıraktığı ortaya çıktı. Uygulamanın sayfası üzerinde görüntülenebilen indirme sayıları gerçekten oldukça etkileyici. Her ne kadar bu sayının içerisinde telefonlara ön yüklü olarak gelenler de eklense de, platformun başarısı gözler önüne seriliyor. Kendisine en yakın rakip olarak ortaya çıkan Amazon Prime ise 100 milyon barajının biraz üzerinde bizleri karşılıyor. Yani Netflix, sayıca en yakın rakibi ile arasında 10 katlık bir farka sahip olarak bizleri karşılıyor.

Özellikle Covid-19 salgını nedeni ile kullanımı artan platform, uzun bir süre daha rekabetteki birinciliği elinde tutacak gibi gözüküyor. Piyasaya yeni katılan ve hali hazırda çoğu ülkede kullanıma geçmeyen ve Netflix platformunun potansiyel olarak en büyük rakibi olan Disney+ ise 10 milyonluk indirme sayısına ulaştı. Özellikle rakiplerine nazaran küresel pazara daha önce girmenin ekmeğini yiyen firma, ileride hangi rakamlar ile bizleri şaşırtacak merakla bekliyor olacağız. Öte yandan 1 milyar indirme sayısını sadece Android platformunda geçtiğini bildiğimiz Netflix‘in, iOS üzerindeki rakamları da merak uyandırmakta.