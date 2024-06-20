10-16 Haziran tarihleri arasında Netflix en çok izlenen dizi filmler içerikler arasında Türk yapımları dikkat çekiyor. Film listesinde “Under Paris”, “Mutluyuz” ve “Kendi Yolumda” gibi popüler filmler yer alırken, “Dört Kardeş” ve “Düşmanı Korurken” gibi diğer Türk filmleri de öne çıkıyor. Ayrıca, “Smile”, “Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri”, “Atlas”, “Real Steel” ve “Sen Büyümeye Bak” da en çok izlenenler arasında yer alıyor.

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Netflix en çok izlenen dizi filmler

Netflix en çok izlenen dizi filmler listesinde 10-16 Haziran tarihleri arasında en çok izlenen filmler:

1. Under Paris

2. Mutluyuz

3. Kendi Yolumda

4. Dört Kardeş

5. Düşmanı Korurken

6. Smile

7. Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri

8. Atlas

9. Real Steel

10. Sen Büyümeye Bak

Netflix en çok izlenen dizi filmler listesinde 10-16 Haziran tarihleri arasında en çok izlenen diziler:

1. Kübra: 2. Sezon

2. Bridgerton: 3. Sezon

3. Susmayanlar: 1. Sezon

4. Sweet Tooth: 3. Sezon

5. Kimler Geldi Kimler Geçti: 1. Sezon

6. Hierarchy: Limited Series

7. Kübra: 1. Sezon

8. Eric

9. Geek Girl: 1. Sezon

10. The 8 Show

Dizi tarafında ise Türk yapımı “Kübra” büyük ilgi görüyor. Hem 1. hem de 2. sezonu ile en çok izlenen diziler arasında yer alan “Kübra”, Türkiye’de büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda. Bu ilgi, ünlü sosyal medya devinin Türk dizilerine olan yatırımının ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Diğer popüler diziler arasında “Bridgerton: 3. Sezon”, “Susmayanlar: 1. Sezon”, “Sweet Tooth: 3. Sezon” ve “Kimler Geldi Kimler Geçti: 1. Sezon” bulunuyor. Ayrıca, “Hierarchy: Limited Series”, “Eric”, “Geek Girl: 1. Sezon” ve “The 8 Show” da listede dikkat çeken diğer yapımlar.

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Ünlü sosyal medya devi Netflix, Türk yapımlarının popülerliği ile büyük başarı yakalıyor. Türk izleyicilerinin beğenisini kazanan içerikler, Netflix’in Türkiye pazarında ne kadar güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu durum, ünlü sosyal medya devinin Türk yapımlarına olan yatırımlarını artırmasına ve yerel içeriklerin global platformlarda daha fazla yer bulmasına olanak sağlıyor.