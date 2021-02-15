Netflix, Türkiye’den kendilerine en hızlı bağlantı sunabilen internet servis sağlayıcılarını açıkladı. Ayrıca dünyanın diğer ülkelerindeki internet servis sağlayıcılarıyla âlâkalı da birtakım istatistikler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de Netflix’e son 6 ayda en hızlı bağlantıyı sunabilen sağlayıcı: TurkNet.

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5 yıldır Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösteren Netflix, elde ettiği trafik verileriyle âlâkalı açıklamalarda bulundu. Netflix’in “İSS Hız Dizini” isimli web sitesinde paylaşılan bilgilerde, Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen sağlayıcıların listesi yer alıyor. Bunun yanı sıra sitede, Netflix’e en hızlı bağlanabilen ülkelerin de geniş kapsamlı listesi bulunuyor.

Netflix verilerine göre, Türkiye’nin en hızlı bağlantı sunabilen operatörü: TurkNet

Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen ilk 5 internet servis sağlayıcının açıklandığı listede 3,4 mbps bağlantı hızıyla liderlik TurkNet’e ait. Ayrıca TürkNet’i 3,2 mbps bağlantı hızıyla Türksat Kablo; 3,0 mbps bağlantı hızıyla Superonline ve Türk Telekom; 2,8 mbps bağlantı hızıyla Vodafone; 2,6 mbps’la da D-Smart takip ediyor.

Bu konuyla âlâkalı olarak TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler’den de bir açıklama geldi. Cem Çelebiler, Twitter’dan yaptığı açıklamada yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti. Bunun yanı sıra Çelebiler, açıklamasının devamında da şu ifadelere yer verdi:

“Netflix verilerine göre son yedi ayda Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantı sunan telekom operatörü TurkNet! Steam’de de son bir yılda sürekli artan ve güncel olarak 25.1 mbps ortalama indirme hızıyla en hızlı ikinci bağlantıyı sunan yine TurkNet!

Yatırımlarımızın karşılığı olarak kullanıcılarımıza bu bağlantı hızlarını sunabildiğimiz için çok mutluyuz! Daha yüksek hızlar için de çalışmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. #TurkNet”

Netflix’e en hızlı bağlanabilen ülkeler arasında genellikle ABD, Avrupa ve Asya ülkeleri var

Netflix, İSS Hız Dizini sitesinde dünya genelindeki ülke ve bölgelerin ortalama hızlarını da paylaştı. Buna göre; Netflix’e en hızlı bağlantı sağlayabilen ülkeler arasında genellikle Avrupa ve Asya ülkeleri ve ABD yer alıyor.

3,6 mbps bağlantı hızıyla Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen ülkeler (birinci grup):

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç, Romanya, Singapur, Tayland, Yeni Zelanda

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dördüncü grupta ise 3,0 mbps bağlantı hızıyla Netflix’e bağlanabilen ülkeler arasında; Avusturya, Guatemala, Güney Afrika, Kolombiya, Kuveyt, Tayvan ve Türkiye’nin olduğunu görüyoruz.