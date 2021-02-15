Haber
Netflix’e Türkiye’den en hızlı bağlantı sunan servis sağlayıcı belli oldu
Netflix, Türkiye’den kendilerine en hızlı bağlantı sunabilen internet servis sağlayıcılarını açıkladı. Ayrıca dünyanın diğer ülkelerindeki internet servis sağlayıcılarıyla âlâkalı da birtakım istatistikler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’de Netflix’e son 6 ayda en hızlı bağlantıyı sunabilen sağlayıcı: TurkNet.
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5 yıldır Türkiye’de resmi olarak faaliyet gösteren Netflix, elde ettiği trafik verileriyle âlâkalı açıklamalarda bulundu. Netflix’in “İSS Hız Dizini” isimli web sitesinde paylaşılan bilgilerde, Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen sağlayıcıların listesi yer alıyor. Bunun yanı sıra sitede, Netflix’e en hızlı bağlanabilen ülkelerin de geniş kapsamlı listesi bulunuyor.
Netflix verilerine göre, Türkiye’nin en hızlı bağlantı sunabilen operatörü: TurkNet
Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen ilk 5 internet servis sağlayıcının açıklandığı listede 3,4 mbps bağlantı hızıyla liderlik TurkNet’e ait. Ayrıca TürkNet’i 3,2 mbps bağlantı hızıyla Türksat Kablo; 3,0 mbps bağlantı hızıyla Superonline ve Türk Telekom; 2,8 mbps bağlantı hızıyla Vodafone; 2,6 mbps’la da D-Smart takip ediyor.
Bu konuyla âlâkalı olarak TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler’den de bir açıklama geldi. Cem Çelebiler, Twitter’dan yaptığı açıklamada yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti. Bunun yanı sıra Çelebiler, açıklamasının devamında da şu ifadelere yer verdi:
“Netflix verilerine göre son yedi ayda Türkiye’den Netflix’e en hızlı bağlantı sunan telekom operatörü TurkNet! Steam’de de son bir yılda sürekli artan ve güncel olarak 25.1 mbps ortalama indirme hızıyla en hızlı ikinci bağlantıyı sunan yine TurkNet!
Yatırımlarımızın karşılığı olarak kullanıcılarımıza bu bağlantı hızlarını sunabildiğimiz için çok mutluyuz! Daha yüksek hızlar için de çalışmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. #TurkNet”
Netflix’e en hızlı bağlanabilen ülkeler arasında genellikle ABD, Avrupa ve Asya ülkeleri var
Netflix, İSS Hız Dizini sitesinde dünya genelindeki ülke ve bölgelerin ortalama hızlarını da paylaştı. Buna göre; Netflix’e en hızlı bağlantı sağlayabilen ülkeler arasında genellikle Avrupa ve Asya ülkeleri ve ABD yer alıyor.
3,6 mbps bağlantı hızıyla Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunabilen ülkeler (birinci grup):
- Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç, Romanya, Singapur, Tayland, Yeni Zelanda
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dördüncü grupta ise 3,0 mbps bağlantı hızıyla Netflix’e bağlanabilen ülkeler arasında; Avusturya, Guatemala, Güney Afrika, Kolombiya, Kuveyt, Tayvan ve Türkiye’nin olduğunu görüyoruz.
Akıllı Telefonlar
Vivo S9 modelinin detaylı teknik özellikleri belli oldu!
Vivo S9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonunun detaylı teknik özellikleri belli oldu.
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Vivo S9 Dimensity 1100 ile gelen ilk akıllı telefon olacak!
Vivo akıllı telefon dünyasına hız kesmeden yeni modeller getirmeye devam ediyor. Fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren firma, amiral gemisi rekabetinden de geri kalmak istemiyor. S9 modeliyle kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Akıllı telefonun Weibo üzerinde posterleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın detaylı teknik özellikleri de belli oldu. Digital Chat Station’ın paylaşımına göre akıllı telefon MediaTek yapımı Dimensity 1100 işlemcisi ile piyasaya çıkan ilk model olacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon, 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanlarına sahip olacak. 6.44 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, çift ön kameralı çentik sistemi ile bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazın ön ana kamerası 44 MP değerinde olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, bu kameraların teknik özellikleri ne yazık ki belli olmadı. Akıllı telefon 4000 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak. İlaveten cihaz kullanıcılarına 33 W hızlı şarj desteği sunacak. Mart ayında tanıtımı gerçekleşecek Vivo S9 bakalım beklentiler karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Apple
Apple küçük telefon konusunda ısrarcı: iPhone 13 Mini yolda!
Apple, iPhone SE’lerle birlikte küçük boyutlu telefon pazarına giriş yapmıştı. Aslında, markanın pek de kalabalık olmayan bu pazar için telefon üretmesi şaşkınlıkla karşılansa da, Apple işi bir adım daha ileri taşıyıp geçtiğimiz sene iPhone 12 Mini’yi çıkarmıştı. 12 Mini, satış rakamları açısından şirket için hayal kırıklığı olmuştu. Ancak, görünen o ki, Apple bu konuda bildiğini okumaya devam edecek…
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Apple, 12 Mini’de istediğini bulamasa da 13 Mini için kolları sıvadı
Apple, geçtiğimiz sene herkesi şaşırtarak 5.4 inç ekran boyutlu, küçük bir telefon tanıtmıştı. Birçok kişinin çıktığı günden itibaren başarısından şüphe duyduğu telefon hakkında gelen ilk satış raporları da bunu destekler yöndeydi. Öyle ki, iPhone 12 mini, 12 jenerasyonu satışlarının sadece %6’sını oluşturmaktaydı. Bu nedenle, geçtiğimiz aylarda Apple’ın iPhone 12 mini üretimini durdurduğuna dair birçok rapor görmüştük. Hatta, bazı söylentiler 13 serisinde Mini bir telefon olmayacağını iddia ediyordu. Fakat, görünüşe göre, Apple Mini serisini devam ettirmekte ısrarcı. Öyle ki, ünlü Apple kaynağı Jon Presser’ın (Front Page Tech) söylediğine göre iPhone 13 mini yolda. Hatta, Apple Mini serisinin başarısından bu kez o kadar emin ki, 2021’de yeni bir SE modeli gelmeyecek. Kısacası, 2021’de yeni bir iPhone Mini görmemiz kuvvetle muhtemel.
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iPhone 12 Mini neden başarısız oldu?
Haberimizde daha önce de belirttiğimiz gibi, iPhone 12 Mini satışları Apple için bir hayal kırıklığıydı. Peki bu başarısızlığın arkasındaki hangi nedenler var? İlk olarak, uzmanlara göre bu başarısızlığın ana nedeni Covid-19 pandemisi. Salgın süresince evde geçirdiğimiz zaman arttığı için telefonlarımızda daha çok içerik tüketmeye başladık. Uzmanlar, bu durumun daha büyük ekranlı telefonlara yönelmemize neden olduğunu ve bunun da iPhone 12 Mini satışlarını kötü etkilediğini düşünüyor. Yani, kısaca bir ‘yanlış zaman’ durumu diyebiliriz. Ek olarak, analistlere göre kötü satışların diğer bir nedeni ise kanibalizasyon. Kanibalizasyon terimi firmanın bir ürünün diğerinin satışını kötü yönde etkilemesi demek. Bu durumu hemen iPhone 12 Mini’ye uyarlayalım. O halde, iPhone XR, iPhone SE 2020, ve iPhone 11 gibi telefonların uygun fiyatı 12 Mini’nin satışını engelledi diyebiliriz. Tabi ki, bu sadece bir iddia ve bunu destekleyen bir veri mevcut değil. Bakalım, Apple bu dezavantajları yok edip bu sefer Mini bir telefonla başarılı olabilecek mi…
Oyun
Metro Exodus, 4K/60FPS ve Ray Tracing desteğine kavuşuyor
Metro Exodus Enhanced Edition, PS5, Xbox Series X ve PC için 4K/60FPS ve Ray Tracing desteği sağlayacak. Oyun, Xbox Series S için 60 FPS’yi 1080p çözünürlükte vadediyor. Oyunun PS5 sürümü, DualSense dokunsal geribildirimden yararlanacak şekilde geliyor. Ayrıca Metro Exodus Enhanced Edition, PC tarafında ise ışın izleme teknolojisinin yanı sıra NVIDIA ekran kartlarında DLSS 2.0 desteği sağlayacak. Bunlara ek olarak oyunun Mac versiyonu, mart ayında App Store, Epic Games Store ve Steam’e geliyor.
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Metro Exodus Enhanced Edition ücretsiz olacak
Metro Exodus oyununu 4A Games geliştirdi ve 14 Şubat 2019 tarihinde piyasaya çıkardı. Oyun 2036 yılında dünyayı mahfeden bir nükleer savaşın ardından hayatta kalan kişilerin mücadelelerini konu alıyor.
Enhanced Edition, oyunu daha önceden satın alanlar için ücretsiz olacak. Çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak PC sürümünün ilkbaharda, konsol sürümünün bu yılın sonlarında çıkması bekleniyor.
Metro Exodus satış fiyatı:
Steam: 249 TL
Epic Games: 99,60 TL (25 Şubat 2021 Saat 19.00’a kadar)
Playstation Store: 179 TL (PS4)
Microsoft Store: 180 TL
Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
İşlemci: Intel Core i5-4440 veya dengi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 59 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4770k veya dengi
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 59 GB
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Yazan: kozmikdeli, 4 saat önce
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