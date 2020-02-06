İnternet
Netflix AV1 video formatına geçiş yapıyor!
Alliance For Open Media tarafından ortaya çıkarılan AV1 video sıkıştırma formatı, Facebook gibi büyük video platformları tarafından uzun zamandır test ediliyor. Verimliliği ile pek çok platformun ilgisini çeken AV1 formatına daha yakından bakalım.
AV1 formatı, 2015 yılında kurulan Alliance For Open Media (Açık Kaynak Medya Topluluğu) tarafından ortaya çıkarılmış açık kaynaklı bir video sıkıştırma formatıdır. Söz konusu topluluğun kurucu üyeleri arasında Google, Netflix ve Facebook gibi büyük video platformları bulunuyor.
AV1 formatı bize neler sunuyor?
Asıl adı AOMedia Video 1 olan format kısaca AV1 olarak anılıyor. AV1 öncelikle verimliliği ile öne çıkıyor. Yeni format, günümüzde kullanılan H264,H265, VP6 ve VP9 gibi video sıkıştırma formatlarına göre minimum kalite kaybı ile çok daha iyi sıkıştırma oranları sunuyor. AV1 formatının testleri cep telefonu ile çekilmiş, maksimum 1080p çözünürlüklü 400 video ile yapıldı. Facebook Engineering tarafından yapılan testlerde AV1 formatı ile sıkıştırılan videolar VP9’a göre %30 daha fazla sıkıştırılabiliyor. H264 ve H265 formatları karşısında ise %40 oranında daha az kalite kaybına uğruyor. Tüm bunların yanında AV1’in açık kaynaklı bir format olması diğer formatlara ödenen telif yükünü de video platformlarının sırtından alacak. Bu özelliği sayesinde ileride çoğu video platformunun bu formata geçeceği tahmin ediliyor.
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Netflix, AV1 formatını şimdilik sadece Android uygulaması üzerinde veri tasarrufu seçeneği ile kullanıcılarına sunuyor. Netflix Technology Blog üzerinden yapılan açıklamada AV1 formatının mobil veri kullanımını %20 oranında azalttığı belirtildi. 4K çözünürlüklü içerik tüketiminin artmasıyla veri kullanımlarında meydana gelecek artışı düşünürsek, yeni format kullanıcıların çok işine yarayacak gibi görünüyor. Netflix ilerleyen dönemlerde bu formatı tüm platformlarda kullanıma sunmayı planlıyor.
Haber
6G teorik hızları 1 TB/sn’ye kadar çıkabilir!
Günümüzde çoğu ülkede 5G hizmeti bulunmamakta fakat araştırmacılar yeni nesil kablosuz ağ üzerinde çalışıyorlar. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yakın zamanda hazırlık çalışmalarına başladı. Uzmanlar 6G hızının, mevcut 5G hızından yaklaşık 8000 kat daha yüksek olabileceğini tahmin ediyorlar.
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6G üzerinde çalışan ekibin tahminleri neler?
Çalışma grubunun üyelerine göre, 6G yaklaşık olarak 1 TB/sn gibi akıl almaz bir hıza ulaşabilir. Bir sürü araştırmacı ve uzman bu konuyla ilgili çalışıyor fakat dünyada bunun dağıtımına yıllar olduğunu tahmin ediyoruz. Geliştiriciler ise referans olarak, kullanmaya başladığımız 5G ağının 2008’den beri geliştirilmekte olmasını alıyorlar. Çinli bir ekip ve Samsung ile birlikte birkaç grup bu ağ bağlantısı üzerinde yoğun bir şekilde çalışmakta. Her ne kadar aktif kullanıma uzun bir süre de olsa bu tahminler oldukça sevindirici.
5G, IoT ile birlikte çalışırken, 6G‘nin dönemi başladığında büyük olasılıkla bize bir kez daha yeni bir bağlantı perspektifi verecektir. Şu anda ticari bir şekilde 6G‘yi aktif olarak kullanmaya oldukça uzakta olduğumuz için, bu tür yüksek hızlı ve düşük gecikmeli ağların kullanım zamanı ve durumları şuan için belirsiz. Yine de bu ilk tahminlere göre, olması düşünülen 1 TB/sn hızıyla birlikte bir saniye içinde 40 ila 50 arasında en yüksek kalitede ve 4K çözünürlükte filmleri indirebilmenize olanak sağlayacaktır.
Genel
İngiltere 5G altyapısı için Huawei’ye izin verdi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Huawei’nin ülkenin 5G altyapısının “çekirdek olmayan” kısımları için hizmet sunmasına izin verileceği belirtti.
Huawei’nin ekipmanları, İngiltere için 5G altyapısında kullanılacak olsa da, altyapının merkezi ve önemli noktalarına yerleştirilmeyecek. Nükleer santrallerin ve askeri tesislerin yakınlarında Huawei’nin 5G ekipmanlarının kullanımına izin verilmeyecek. Huawei ürünlerinin bir istasyondaki 5G ekipmanlarındaki toplam payı %35’i geçmeyecek.
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Teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıldan bu yana ABD ambargosuna karşı mücadele ediyor. Trump hükümeti ABD’ye Huawei’nin ürettiği telekomünikasyon ekipmanlarının ülkeye girişini yasaklamış durumda. ABD yönetimi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere müttefiklerine Huawei ile çalışmamaları gerektiğini söylüyor ve baskı yapıyor.
İngiliz The Guardian gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, İngiliz hükümetinin Huawei’den kaynaklı zorlukların farkında olduğu, bu nedenle de şirketin yüksek riskli hizmet sağlayıcı olarak sınıflandırıldığı bildirildi.
Huawei’nin İngiltere ülke şefi Victor Zhang: “Huawei olarak İngiliz hükümetinin 5G konusunda iş ortaklarımızla çalışmayı sürdürmemize verdiği onayla rahatladık. Bu karar İngiltere’nin zirve teknolojiye erişmesi ve rekabetçi piyasa koşullarının oluşması açısından önem taşıyor.” İfadelerini kullandı.
ABD, daha önce “İngiltere’nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği” konusunda uyarıda bulunmuştu.
İngiliz hükümetinin Huawei’nin 5G altyapısında yer almasına ilişkin kararının, serbest ticaret anlaşması görüşmelerine hazırlanan İngiltere ve ABD arasında gerilime neden olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Elazığ depremi sonrası GSM Operatörlerinden destek açıklaması
Elazığ – Sivrice ilçesinde saat 20:55‘de 6.8 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşların iletişimini kolaylaştırmak için operatörler ve BTK‘dan açıklamalar geldi.
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Turkcell tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, “Elazığ Sivrice deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.
Vodafone tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada ise “Elazığ’daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun.” denildi.
Türk Telekom‘dan Twitter’dan yapılan açıklamada ise “Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Türk Telekom olarak, müşterilerimiz için ücretsiz konuşma ve internet kullanımı tanımlandı. Kriz masamız hazır. Yanınızdayız Elazığ.” ifadesi kullanıldı.
Elazığ depremi sonrası BTK’da açıklama bulundu.
BTK: “Elazığ’daki deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza, acil iletişim ihtiyaçları için operatörlerimiz tarafından ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.”
Kızılay Başkanı Kerem Kınık da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık, “Elazığ Sivrice depremini hisseden, bölgeye yakın vatandaşlarımız evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını almaya çalışmasınlar, AFAD ve valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.