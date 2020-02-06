Netflix AV1 video formatına geçiş yapıyor!

Alliance For Open Media tarafından ortaya çıkarılan AV1 video sıkıştırma formatı, Facebook gibi büyük video platformları tarafından uzun zamandır test ediliyor. Verimliliği ile pek çok platformun ilgisini çeken AV1 formatına daha yakından bakalım.

AV1 formatı, 2015 yılında kurulan Alliance For Open Media (Açık Kaynak Medya Topluluğu) tarafından ortaya çıkarılmış açık kaynaklı bir video sıkıştırma formatıdır. Söz konusu topluluğun kurucu üyeleri arasında Google, Netflix ve Facebook gibi büyük video platformları bulunuyor.

AV1 formatı bize neler sunuyor?

Asıl adı AOMedia Video 1 olan format kısaca AV1 olarak anılıyor. AV1 öncelikle verimliliği ile öne çıkıyor. Yeni format, günümüzde kullanılan H264,H265, VP6 ve VP9 gibi video sıkıştırma formatlarına göre minimum kalite kaybı ile çok daha iyi sıkıştırma oranları sunuyor. AV1 formatının testleri cep telefonu ile çekilmiş, maksimum 1080p çözünürlüklü 400 video ile yapıldı. Facebook Engineering tarafından yapılan testlerde AV1 formatı ile sıkıştırılan videolar VP9’a göre %30 daha fazla sıkıştırılabiliyor. H264 ve H265 formatları karşısında ise %40 oranında daha az kalite kaybına uğruyor. Tüm bunların yanında AV1’in açık kaynaklı bir format olması diğer formatlara ödenen telif yükünü de video platformlarının sırtından alacak. Bu özelliği sayesinde ileride çoğu video platformunun bu formata geçeceği tahmin ediliyor.

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Netflix, AV1 formatını şimdilik sadece Android uygulaması üzerinde veri tasarrufu seçeneği ile kullanıcılarına sunuyor. Netflix Technology Blog üzerinden yapılan açıklamada AV1 formatının mobil veri kullanımını %20 oranında azalttığı belirtildi. 4K çözünürlüklü içerik tüketiminin artmasıyla veri kullanımlarında meydana gelecek artışı düşünürsek, yeni format kullanıcıların çok işine yarayacak gibi görünüyor. Netflix ilerleyen dönemlerde bu formatı tüm platformlarda kullanıma sunmayı planlıyor.