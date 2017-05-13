Netflix, Android Uygulamasına HDR Desteği Getirdi

Netflix yayınladığı güncelleme ile beraber Android uygulamasına daha yüksek kalitede renk için HDR desteği getirdi ancak ufak bir problem var.

Netflix’in getirdiği HDR özelliğini şimdilik sadece LG G6 destekliyor. Çünkü piyasayada Dolby Vision HDR desteğine sahip tek telefon LG G6. Uygulamada HDR10 formatı da destekleniyor ancak HDR10 formatına sahip bir telefon piyasada yok.

Samsung’un bu sene çıkan bayrak gemisi Galaxy S8 modeli HDR destekliyor ancak bu ne Dolby Vision HDR ne de HDR 10. Samsung’un yeni telefonunda yeni HDR standartı Mobile HDR Premium desteği mevcut. Ancak servis bu HDR standartına sahip değil.

HDR özelliği bütün platformlarda sadece 4K üyeliğin yer aldığı en pahalı üyelikte yer alacak. Android güncellemesi yakın zamanda yayınlanacak ve bu özellikten bir süre sadece en pahalı Netflix üyeliğine ve LG G6 modeline sahip olanlar yararlanacak. Bu iki kriteri taşıyan kaç kişi bulunur orası belirsiz.