Need for Speed: Unbound’un resmi sistem gereksinimleri bugün (10) Electronic Arts ve Criterion tarafından açıklandı. Aşağıda, makinenizin yarışları iyi kalitede göstermesi için önerilen minimum PC gereksinimlerini görebilirsiniz.

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Çıkış tarihi 2 Aralık olan yarış oyunu DX12 API kullanacak ve sabit diskinizde en az 50 GB boş alan gerektirecek. Genel olarak, EA aşağıdaki donanımı takip ederek elde edeceğiniz çözünürlükleri ve kare hızlarını tam olarak açıklamamış olsa da, çok ağır bir oyun değil.

Need for Speed Unbound oyununu oynamak için minimum sistem gereksinimleri

64 bit işletim sistemi ve işlemci

Windows 10 64 bit işletim sistemi

Ryzen 5 2600, Core i5-8600 işlemci

8 GB RAM

Ekran kartı RX 570, GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Geniş bant internet bağlantısı

50 GB kullanılabilir disk alanı

Need for Speed Unbound oynamak için önerilen sistem gereksinimleri

64 bit işletim sistemi ve işlemci

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci Ryzen 5 3600, Core i7-8700

16 GB RAM

Radeon RX5700 (8GB) veya GeForce RTX 2070 (8GB) grafik kartı

DirectX Sürüm 12

Geniş bant bağlantılı internet

50 GB kullanılabilir disk depolama alanı