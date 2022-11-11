Need for Speed: Unbound’un resmi sistem gereksinimleri bugün (10) Electronic Arts ve Criterion tarafından açıklandı. Aşağıda, makinenizin yarışları iyi kalitede göstermesi için önerilen minimum PC gereksinimlerini görebilirsiniz.
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Çıkış tarihi 2 Aralık olan yarış oyunu DX12 API kullanacak ve sabit diskinizde en az 50 GB boş alan gerektirecek. Genel olarak, EA aşağıdaki donanımı takip ederek elde edeceğiniz çözünürlükleri ve kare hızlarını tam olarak açıklamamış olsa da, çok ağır bir oyun değil.
İçindekiler
Need for Speed Unbound oyununu oynamak için minimum sistem gereksinimleri
- 64 bit işletim sistemi ve işlemci
- Windows 10 64 bit işletim sistemi
- Ryzen 5 2600, Core i5-8600 işlemci
- 8 GB RAM
- Ekran kartı RX 570, GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Geniş bant internet bağlantısı
- 50 GB kullanılabilir disk alanı
Need for Speed Unbound oynamak için önerilen sistem gereksinimleri
- 64 bit işletim sistemi ve işlemci
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci Ryzen 5 3600, Core i7-8700
- 16 GB RAM
- Radeon RX5700 (8GB) veya GeForce RTX 2070 (8GB) grafik kartı
- DirectX Sürüm 12
- Geniş bant bağlantılı internet
- 50 GB kullanılabilir disk depolama alanı