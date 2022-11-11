Huawei nihayet MateBook 14s 2022 dizüstü bilgisayarını, yeni piyasaya sürülen Watch GT 3 SE akıllı saatiyle birlikte Avrupa pazarına sundu. Uzun zamandır ABD yaptırımları ile karşı karşıya olan şirket yine de Avrupa gibi büyük pazarlarda cihazlarını pazarlayabiliyor. Avrupa pazarında da ilgi göreceğini düşündüğümüz ürünlerin kısa süre içerisinde ülkemize de geleceği iddia ediliyor.

Huawi MateBook 14s Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

MateBook 14s 2022, OEM tarafından FollowCam ve Clean Voice gibi “Akıllı Konferans” özelliklerine sahip uzaktan çalışmaya hazır bir bilgisayar olarak pazarlanıyor. Cihaz, P50 Pro veya bir MateView ekran ile tam uyumlu çalışabiliyor. Şirketin burdaki temel amacı bilgisayar üzerinden çalışan insanlara bir ekosistem yaratmak. MateBook 14s 2022, 14,2 inç, 2,5k çözünürlüklü, 90Hz yenileme hızına ve 400 nit parlaklığa sahip 3:2 dokunmatik bir ekran ile geliyor. Ayrıca, ekran %100 sRGB renk gamına sahip ve 10 noktalı çoklu dokunma teknolojisini destekliyor.

Teknoloji harikası laptopun kasasında, Intel Iris Xe grafikleriyle eşleştirilmiş 12. nesil Core i7-12700H işlemci bulunuyor. Cihaz, şu anda tek bir 16GB RAM + 1TB SSD depolama kurulumunda sunuluyor. Buna ek olarak, yeni MateBook 14s dahili 60Wh pil, 90W GaN şarj cihazı, 720p web kamerası ve dört hoparlörlü ses sistemine ev sahipliği yapıyor. Bilgisayar oldukça zarif bir tasarıma sahip olmasına rağmen birçok giriş ile geliyor. Girişler arasında 1 x HDMI, 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB Type-A, bir USB Type-C ve bir 3,5 mm combo ses jakı bulunuyor.

Huawei GT 3 SE Saatinin Dikkat Çeken Özellikleri

Watch GT 3 SE 46 mm kasaya ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,43 inç AMOLED bir ekran ile geliyor. Giyilebilir cihazın sağ tarafında fiziksel bir düğmenin yanı sıra dijital bir kurma kolu da bulunuyor.

Watch GT 3 SE, diğer Huawei akıllı saatler gibi, egzersizlerinizi ve spor performansınızı iyileştirmek için kişiselleştirilmiş öneriler sunan Huawei TruSport ile birlikte geliyor. Spor açısından, akıllı saat 100’den fazla farklı spor moduna sahip. Saat, kan oksijeni ve kalp atış hızı izleme gibi de önemli sağlık özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Yeni ürün, Huawei TruSleep 3.0 sayesinde uyku alışkanlıklarınızı da kontrol edebilir. Watch GT 3 SE ortalama kullanımda iki haftaya kadar, yoğun kullanımda ise bir haftaya kadar olan bir dayanıklılığa sahip. Akıllı saat ayrıca 5 ATM suya dayanıklılık derecesi ile geliyor.

Huawei MateBook 14s & Watch GT 3 SE Cihazlarının Avrupa Fiyatlandırması

MateBook 14s 2022 dizüstü bilgisayar, Huawei’nin İngiltere web sitesinde 16GB RAM ve 1TB NVMe depolama alanı ile 1299,99 £ olarak fiyatlandırılmıştır. Öte yandan Watch GT 3 SE, Amazon Almanya’da 179 € karşılığında listelenmiş durumda. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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